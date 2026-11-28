召集所有Hello Kitty迷！今個聖誕，朗豪坊與Hello Kitty攜手呈獻「Langham Place x Hello Kitty Bowtiful Christmas」，以標誌性蝴蝶結及華麗紅絲絨打造期間限定時尚精品店。逾5米高紅絲絨蝴蝶結聖誕樹矚目登場，Hello Kitty亦換上雙蝴蝶結造型華麗現身；場內更設「Build Your New Wardrobe」互動體驗，讓大家化身造型師配搭心水聖誕造型，製作個人化Style Lookbook。

限定店更帶來全港首發的Hello Kitty三大限定主題系列及逾百款精品，加上朗豪坊獨家紀念品及聖誕大抽獎。從華麗節日打卡、專屬造型體驗到限定收藏，一次過帶領大家走進Hello Kitty的夢幻聖誕時尚世界。



Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位1. 逾5米高紅絲絨蝴蝶結聖誕樹

現場最矚目的逾5米高標誌性紅絲絨蝴蝶結聖誕樹，以Hello Kitty經典蝴蝶結為靈感，配合極具質感的華麗紅絲絨及珍珠掛飾，完美地為傳統聖誕樹注入時尚優雅氣息，勢成今個聖誕必打卡地標。

Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位1. 逾5米高紅絲絨蝴蝶結聖誕樹（「01女生」攝）

Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位2. Hello Kitty Double Bow Signature Look 華麗演繹今季聖誕造型

Hello Kitty精心打扮換上華麗雙蝴蝶結造型，配搭紅絲絨晚裝，將經典蝴蝶結重新演繹成今季時尚造型，高貴優雅而不失夢幻！

Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位2. Hello Kitty Double Bow Signature Look 華麗演繹今季聖誕造型（「01女生」攝）

Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位3. 「Build Your New Wardrobe」互動體驗

盡情沉浸Hello Kitty時尚世界，化身造型師配搭心水聖誕造型，再透過AI生成個人化Style Lookbook，將Hello Kitty的時尚靈感融入個人風格，打造專屬自己的Bowtiful Look！參加方法：於朗豪坊即日單一消費滿HK$300，即可參加乙次。

Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位3. 「Build Your New Wardrobe」互動體驗（「01女生」攝）

Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位4. 經典紅白蝴蝶結藝術牆

巨型弧形牆以紅白蝴蝶結層疊交織，配合隱藏其中的鏡面Hello Kitty輪廓，透過圖案、線條與鏡面層次，將經典甜美元素昇華成精緻優雅的精品美學。

Hello Kitty Bowtiful Christmas 打卡位4. 經典紅白蝴蝶結藝術牆（品牌提供）

全港首發三大限定主題系列 過百款精品登場

時尚精品店當然少不了今季新品！Hello Kitty Red Velvet Bowtique限定店於11月29日起正式向公眾開放，並帶來全港首發的大限定主題系列，由「蝴蝶結時尚（Ribbon Fashion）」、「藍調花語（Blue Floral）」到「森林裝扮／溫馨森林好友（Cozy Forest Friends）」系列，連同過百款精品，款款都是聖誕禮物心水之選。

全港首發三大限定主題系列 過百款精品登場（「01女生」攝）

12月聖誕限定：Hello Kitty蝴蝶結迷你手袋吊飾

聖誕壓軸登場！朗豪坊為Hello Kitty迷呈獻極具收藏價值的時尚單品：Hello Kitty蝴蝶結迷你手袋吊飾，共3款色調（Velvet、Noir及Blush）。單品以高級訂製精品為靈感，採用皮革及紅絲絨質感打造，並配搭不同材質撞色小蝴蝶結，其中Velvet及Blush款綴以閃石細節，Noir款則以窩釘點綴；換領時更附有主題聖誕卡、聖誕禮盒及系列專屬卡及尊享禮盒包裝服務，將每一步都昇華成高級時裝店購物的尊貴體驗，滿滿的儀式感！

由2026年12月4日至25日（逢星期五至日），於朗豪坊累積消費滿HK$1,200，即可以HK$88換購Hello Kitty蝴蝶結迷你手袋吊飾乙個及尊享一對一禮盒包裝服務。

12月聖誕限定：Hello Kitty蝴蝶結迷你手袋吊飾（「01女生」攝）

「Langham Place x Hello Kitty Bowtiful Christmas」活動詳情：

日期：2026年11月28日至2027年1月10日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：朗豪坊4樓通天廣場

