懶人減肥法｜每日跪坐1分鐘1周瘦腰2厘米　1招控制食慾輕鬆清宿便

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-07 16:00

減肥｜坊間的減肥方法層出不窮，部分女生未能遵守健康飲食、恆常運動，總希望減肥可以懶一點，事半功倍就好。 日本節目就邀來專家講解、訪問實測觀眾，發現5大適合懶人的減肥法，只坐不動也可減肚腩？

【懶人減肥法】日本女星親身驗證3星期進食青瓜瘦身食譜後，由原本43.2kg變成40.7kg，成功減去11磅，腰圍減去9.5厘米。（《這個差別是甚麼》劇照）

懶人5大減肥法：只坐不動、飯前吃青瓜也能減肥？

帶氧運動燃燒脂肪，但未必人人好動。日本節目《林先生が驚く初耳学！》就進行實驗，邀來嘉賓1周7日在早上跪坐1分鐘，期間沒有刻意節食，也沒有做其他運動，竟發現腰圍瘦了2厘米，而其他3名測試者也有一定成效，肚子輕微平坦了。

節目中，近畿大學教授表示，這動作對於久坐的上班一群特別合適，因為久坐而造成不良姿勢，更會導致骨盤向後傾斜、駝背和小腹突出的情況更嚴重；而「跪坐」可使骨盤自然立起，連帶脊椎挺直，也可以訓練「腹橫肌」，讓腹部線條更為結實。

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營養師：青瓜有助控制進食分量 更能清宿便

香港營養師學會認可營養師陳筠霖認為，這些「懶人減肥法」大多的共通點都是有助消化與控制進食分量。她指出，大腦需要20分鐘才會得知飽肚感，慢慢吃變相更易飽，從而減少進食量；當咀嚼的過程拉長，也有助消化。而青瓜水分較高，富膳食纖維，使人更容易排便，可清宿便；飯前吃青瓜也可增飽腹感，有助控制進食的分量。

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