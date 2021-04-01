男人出軌不為性愛　5大主因解構易受朋友影響「一同出軌」更合理?

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-01 22:00

【出軌】另一半為何出軌？越覺得「不應該」，越令人受不住誘惑？或如「出軌大師」渡邊淳一所說：「男生很難對眼前的女人割捨，同時又不覺周旋於多位女性之間應該有負疚感。」可計算出怎樣的伴侶最會不忠？

男人出軌，性愛不是主因？（《前輩，那支口紅不要塗》劇照）

男人出軌性愛不是主因：朋友影響更大？

伴侶出軌，總是令人百思不得其解，千迴百轉，還是想不出個由來。很多人以為，男人出軌是為了性愛；但事實卻並不一定如此，當中包括男人或會高估自制能力，以為在緊密接觸中也不會產生真感情；更有趣的是，男人身邊的朋友出軌，也會令他們以為出軌是合情合理的行為，因而更易不忠。《今日心理學》與《The Truth About Cheating》一書，就綜合男人出軌的原因，性愛並不是主因，卻發現比起性愛，朋友影響更大？

▼▼▼男人出軌5大主因解構 : 朋友出軌、得不到讚賞也是原因？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

女生被背叛後，往往成熟不少，更懂選擇下一位更適合的伴侶。（《出軌的話就死定了》劇照）

偷情有益？被背叛的真的會活得更好？

不論是偷情的，還是被告出賣的，稍稍是重情之人，都會像是心中的一根刺，動不動便痛。這等事，本來就是百害而無一利，但這研究卻發現，原來「偷情有益」，特別是被背叛的那位。根據一篇出版在《牛津手冊：婦女與競爭》的研究指出，女生被背叛後，往往成熟不少，更懂選擇下一位更適合的伴侶。

同場加映：▼▼▼出軌時愛用Signal？因為一功能不會留下蛛絲馬跡？｜點擊看出軌的人都愛用的程式，各有「隱秘功能」方便隱瞞？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼郭羨妮曾錯愛溫兆倫 嫁貼地老公幸福不減：愛錫我就足夠|(點擊看) 郭羨妮丈夫朱少杰如何愛錫她，更曾言一生願意讓他欺負？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼被分手該罵對方一頓還是靜靜離去呢？|點擊看心理學家分析，如何「被分手」如何保留尊嚴？▼▼▼