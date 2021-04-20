愛子公主被指外表屢受評撃曾厭食　體恤民生棄造皇冠內在美贏掌聲

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-20 20:00

疫情重創日本經濟，身為皇室成員的愛子公主，選擇思民所苦，決定今年12月舉行的成年禮，不會動用公費來打造加冕皇冠。愛子公主此舉不但節省近3,000萬日圓（約214萬港元），更打破日本皇室逾152年來的傳統，而愛子公主與民共苦的貼心，不但為她贏得漂亮的掌聲，亦讓人看見知性優雅的內心比外在美更可貴。

19歲的愛子公主近日因體恤民情，而打破日本皇室逾152年來的傳統，不在成人禮上使用專屬的加冕皇冠。（日本宮内廳）

據日本傳媒《週刊文春》報道，19歲的愛子公主受疫情影響，未能如期於去年展開大學2年級課程，愛子公主亦深知疫情對日本經濟影響深遠，決定不訂製成人禮皇冠，據聞當天愛子公主或會借用皇室收藏品來完成成人禮。愛子公主難得有替民著想的心，令人想起其實她曾因未能符合世俗所謂的審美觀，受盡網民猛烈的批評而迷失自我。

童年時「萌魅力」被褪去 礙於皇室身分一言一行被動輒得咎

愛子童年時「萌魅力」，隨著她的成長便自然地褪去光環，甚至為她增添陰霾。(VCG)

生於皇室並非全然福份，或許愛子公主能享有無盡的榮耀尊貴，但伴隨而來的壓力亦不容小覷。童年時的愛子公主，擁有圓嘟嘟的臉孔深受日本國民的喜愛，但「萌魅力」隨成長褪去光環，因為外表，她陷入陰霾。

童年時的愛子公主樣貌非常可愛，深受日本民眾喜愛。(VCG)

根據時事新聞社指出，愛子公主從幼年時期開始就一直有「發展性障礙（Developmental Disability）」的傳聞，據聞導致愛子公主不喜歡上學。當校方為她補課時，同學認為此舉有特權，惹來不滿聲浪。

日本週刊女性雜誌《女性自身》亦曾報道分析過，愛子公主在小學階段疑因皇室身分，遭校園霸凌而恐懼上學。有傳當年愛子公主的書包更被同學丟掉，恐懼令愛子公主出現發燒、腹痛等症狀。而礙於皇室身分，愛子公主的一舉一動是動輒得咎，甚至好像無法避去這些不堪與爭議。

【按圖回顧】童年時的愛子公主，擁有圓嘟嘟的臉孔與標誌性的瀏海髮型，可愛樣貌深得日本國民喜愛。▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

被傳因外型屢受批評而患上厭食症

2016年，愛子公主的圓潤臉頰清減極多，被傳因外型屢受批評而患上厭食症。(VCG)

愛子公主童年時已多才多藝，如：書法、寫漢字、小提琴、鋼琴和寫作等。但愛子公主的知性美，貌似被世界重視的外在美所掩蓋。童年時愛子公主的童稚容顏備受讚賞；長大後卻因圓潤臉孔、微肥身型而被人忌憚，加上當時日本網民更常把愛子公主與長得標誌的佳子公主與真子公主來比較。

小學階段的愛子公主已多才多藝，例如：書法、寫漢字、小提琴、鋼琴和喜歡寫作等。（日本宮内廳）

有傳愛子公主因肆無忌憚的批評而患上厭食症，皆因2016年日本宮內廳發布她生日照時，愛子公主昔日圓潤的臉頰清減了極多，瘦削情況令人擔心，也頓時令愛子公主被同學欺凌排擠、情緒鬱鬱不歡的傳言甚囂。日本宮內廳隨即向媒體解釋，指愛子公主是因功課、運動會等壓力而導致過度勞累，出現腸胃衰弱等症狀。

能文能武是才女 內涵比外在更吸引 學懂欣賞自己救贖人生

近日日本宮内廳釋出愛子公主的近照，只見她臉頰不再如以往暴瘦，更見愛子公主展現正能量氣息。（日本宮内廳）

殘酷現實往往令人忽視內涵，愛子公主在童年時已擁有超凡學習能力，長大後據聞學業成績非常彪炳，甚至連德仁天皇也曾稱讚愛子公主的英文能力在他之上。愛子公主對於個人學識層面亦甚有追求，在2018年暑假期間，她便前往孕育貴族才人的伊頓公學遊學 3周，入住當地的學校宿舍培養自主能力。

愛子公主不但擁有內涵，更是一位能文能武的才女，音樂造詣不錯，曾於日本大學的管弦樂團中與父親同場演奏，閒時亦會打羽毛球和壘球，實行個人全能發展。近日宮內廳發布愛子公主的近照，再次迎見她真摰無雜質的笑容，臉頰不再如以往暴瘦，稍微飽滿的臉龐，也令人看見她充滿健康與正能力的氣息。

外在不代表一切，也別以他人對美的標準套在自己身體，甚至定義自我價值。世界紛擾的聲音太多，稍一不慎跌入困窘難以自拔，想找到光明的出口，先要學懂欣賞自己，豐富人生閱歷，抱正面開懷態度走過人生，才能自我救贖。內在美才是最恆久的價值，甚至有著令世界更美好的感染力。看愛子公主與民共苦而棄造皇冠的心，正是傳播善良，令皇室得人心的要素。她，怎會不美？

【按圖看】愛子公主多年來的成長階段亦備受網民關注。▼▼▼

同場加映：【按圖看】梅根屢打破英國王室禁忌，敢愛敢恨3段情：我從未以愛情定義自己。（延伸閱讀）▼▼▼

同場加映：【按圖看】戴安娜苦戀查理斯一生，婚姻無性無愛，王妃未曝光錄音揭女人最痛？（延伸閱讀）▼▼▼

資料來源：《週刊文春》、《女性自身》、《週刊女性PRIME》