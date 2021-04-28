減肥｜日本43歳美魔女「坐姿減肥法」　坐住變瘦「假肚腩」消失！

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-28 09:00

減肥方法｜運動與控制飲食之外，減肥也可從平日坐姿入手，且功效令人意想不到？日本一名43歲「美魔女」分享以此方法減去頑強肚腩，重現纖腰，臀部線條也更明顯，「坐姿減肥法」真有效？令人「愈坐愈瘦」？

【減肥】日本43歳美魔女以改善姿勢來令健身事半功倍。（yumicore@IG）

日本美魔女「坐姿減肥法」：踢走「假肚腩」、訓練線條更明顯

減肥目標不只磅數下降，也追求身體線條美，不復胖，身體更健康。日本一名43歲「美魔女」媽媽Yumi，在網站分享心得，示範改善姿勢的動作，跟著做可達到減肥效果。

【減肥】要分真假肚腩十分簡單，首先，以正確姿勢站立並輕吸氣收腹，如肚腩因此消失，這是「假肚腩」。相反，不論在坐、企、踎等姿勢下，肚腩都仍然存在，這便是「真肚腩」，需要透過飲食與運動改善體態。（yumicore@IG）

Yumi 在40歲時開始意識到自己身型變化，開始瘦身減肥，除了帶氧運動也有減脂訓練，但發現「肚腩」頑強，臀部又平坦，身體線條不點也不好看 ；之後她發現，寬關節是否在正確位置才是重點，如果未能改善坐姿，繼續下去，臀部會變得愈來愈怪，即使四肢變纖纖，唯獨仍是肚腩凸出，「假肚腩」並非完是因肥胖引起，但仍會看來肥胖。

Yumi 提出的「坐姿減肥法」，便是改善盤骨前傾與圓肩，姿勢糾正後，「假肚腩」便會消失，之後減肥效果也會事半功倍，更見效果。

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▼▼▼註冊體適能教練暨伸展運動治療導師小吉就指便秘是形成假肚腩的其中一個原因，便秘時體內的糞便產生氣體令下腹發漲。要在排便後，肚腩縮小變成偏平，那便是因便秘而形成的假肚腩。|點擊看健身教練四組動作改善「假肚腩」與注意事項▼▼▼

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