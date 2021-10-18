DAISO $12伸縮棍「死角位」變鞋架　日本收納達人推介慳位10招

【收納技巧｜斷捨離】 家中空間不多，更要好好運用，日本不少收納達人就在IG中分享善用家居死角位的方法，部分皆運用12蚊店Daiso的收納用品，把衣櫃與家中「死角」用到盡。



【日本整理｜斷捨離】 其中一項「死角殺手」是「橋接籃」—伸縮棍與籃子，把衣櫃與家中「死角」用到盡。（runncya@IG）

日本IG用戶示範Daiso $12「橋接籃」：家中「死角」變實用櫃

說到收納，必然會想到大大小小的收納盒。但所謂整理家居，也不一定是堆砌成一屋百子櫃那模樣才算整潔。

收納技巧出神入化？死角位也可變出實用空間？日本不少用家有獨特心得，且在Instagram帳戶分享及推介好用產品，例如下文介紹的Daiso推出的盒子與「橋接籃」的使用方法，只要把伸縮棍放在家中未能使用的角落或櫃，便可放上籃子，增加收納空間！

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