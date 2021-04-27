趙麗穎馮紹峰被稱「最體面離婚」　結束3年婚姻：不過分依附情感

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-27 22:00

【趙麗穎馮紹峰離婚】趙麗穎與馮紹峰因拍劇結緣，2018年宣報結婚；二人近日卻公布離婚消息，寫：「日子很長，過去很好，願未來更好。」二人強調是和平分手，馮紹峰更針對家暴與出軌傳聞發聲明，指明報道失實。分手最怕抓破面，趙麗與穎馮紹峰皆是財力驚人，但沒有上演難看的戲碼，被網民稱之為最體面的離婚。

趙麗穎與馮紹峰早前在微博同時發出聲明，指兩人已決定和平分手並離婚，而兒子「想想」則會共同撫養。（VCG）

馮紹峰發聲明否認出軌家暴：「和平分手，過去很好」

趙麗穎與馮紹峰早前在微博同時發出聲明，指兩人已決定和平分手並離婚，而兒子「想想」則會共同撫養。33歲的趙麗穎與42歲馮紹峰在2016年與2017年在《西遊記之女兒國》與《知否知否應是綠肥紅瘦》合作而結緣，當時盛傳趙麗穎懷孕，趙麗穎與馮紹峰便在2018年公布已結婚。

馮紹峰昔日的舊訪問被翻出，被指早見與趙麗穎離婚端倪。（節目截圖）

趙麗穎與馮紹峰短暫的婚姻維持不到3年，二人都強調是「和平分手」，不過仍有人指趙麗穎結婚後不快樂，更指馮紹峰出軌與家暴，而馮紹峰也立即在微博發聲明否定，更指會訴諸法律。趙麗穎與馮紹峰，當年雖屬「閃婚」，但一直被看好，認為會是白頭到老的夫婦，只因一向感情低調的馮紹峰時時不忌諱地談到與前妻趙麗穎的相處點滴，寵妻有道。

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趙麗穎離婚早埋伏線：活出自我，就是我的幸福

趙麗穎與馮紹峰結得突然，離得也突然。趙麗穎曾在雜誌訪問中大談愛情觀，網民更稱已能在其中看出端倪。趙麗穎指出，一個人要有能力在這世界生活，就能與世界建立關係，透過努力與專業去生活，那樣才有活力，才能把把溫暖、自信與快樂帶給身邊的人，而她也就需要這樣的一個人。她指自己容易焦慮，易把對方當成是「工具」，但她理想中的愛情並不是這樣。

趙麗穎性格硬朗堅強，在愛情中獨立不愛依賴對方。（趙麗穎工作室＠微博）

在愛情中我們要把自己心態調整好然後再去生活，不要過分依附任何一方情感，要有能力做自己的事情，做自己的決定，我們要能夠獨立思考自己的人生。 趙麗穎

趙麗穎指出很多人覺得生活中有困難，找個伴便可彌補與幫助，但她卻說：「這個角度特別片面。」與其「一起」解決，更應好好調整自己的心態，然後好好生活，不要過分依附任何一人，要有能力做自己的事情與決定，無論跟誰人在一起，都要獨立思考自己的人生。這段話在離婚後被翻出來，被認為是「先兆」，指趙麗穎與馮紹峰奉子成婚，而趙麗穎最終也是選擇了事業。而馮紹峰也曾在節目中談到，趙麗穎果斷又理性，曾懷疑她是「為結而結」，而不是真正喜歡。

馮紹峰曾在節目中談到，趙麗穎果斷又理性，曾懷疑她是「為結而結」，而不是真正喜歡。（節目截圖）

趙麗穎與馮紹峰「最體面離婚」：財務獨立、貴重禮物不討回

分手離婚，最怕抓破面，昔日纏綿成今日負擔。農家出身的趙麗穎，在2017年的大陸「百大名人收入榜」中排名13；而馮紹峰則被稱為「上海紡織業富二代」，身家雄厚，加上二人也分別擁有不同公司的股份。不過，有指趙麗穎與馮紹峰財務各自獨立，未有干預對方投資，也沒有在對方公司擔任任何職務，二人曾互贈手錶與汽車，價值不菲，雙方也不會討回。財務上少瓜葛，兒子也會共同撫養，是次離婚消息雖然轟動，也但被網友稱讚為「最體面的離婚」。

【趙麗穎馮紹峰】趙麗穎農村出身，個性堅強獨立。（趙麗穎工作室＠微博）

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