MUJI｜無印$15「美容好物」令瀏海蓬鬆不開岔　髮型師公開4步驟

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-23 19:30

【瀏海整理】瀏海不容易打理，台灣Youtuber與韓國髮型師都不約而同地提到，原來一件常常會用到的物件，是整理瀏海的好幫手，MUJI有售而價錢只$15，利用這小工具，簡單4 個步驟便可解決瀏海開岔、塌下來等常見難題。

瀏海整理｜。不少人都愛以電髮夾在瀏海髮尾或開岔處輕輕一夾，使瀏海更為立體，但其實「鴨嘴夾」也可有相似效果。（居妮Ginny Daily影片截圖）

不開岔、蓬鬆秘訣全靠一件小工具

瀏海要如何打理？天氣潮濕、流汗、大風，也會令瀏海塌下來或開岔，影響造型。不少人都愛以電髮夾在瀏海髮尾或開岔處輕輕一夾，使瀏海更為立體。不過，其實一件我們時常會使用的「美容小物」—「鴨嘴夾」，也可做到相近效果，且方便快捷。這件小工具在MUJI有售，不過$15 元。

瀏海整理｜「鴨嘴夾」是整理瀏海好幫手，MUJI只售$15元。（MUJI）

台灣Youtuber居妮Ginny Daily與韓國髮型師不約而同地也分享，如何不消5分鐘，便能令瀏海有蓬鬆感 ，4 個步驟便可做到？。

▼▼▼按圖點擊：如何以一件「美容好物」令瀏海蓬鬆不開岔？▼▼▼

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