暗瘡9位置反映健康｜下巴受經期影響？鼻爆瘡因脾胃中醫推祛濕湯

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-02 11:00

暗瘡｜暗瘡是其中一個惱人的肌膚問題，然而，有時任我們多努力護膚，還是會長出痘痘，如果經常集中於某部位，這可能跟身體內在有關。中醫角度，身體不同部位都與內臟相連，了解暗瘡位置反映的健康問題，才能對症下藥，改善皮膚。

額頭爆發暗瘡可能因缺乏休息，引致心火旺盛，令人容易發怒不安，影響血液循環所致。（《女神降臨》劇照）

形成暗瘡的可能有很多，也許是因污垢積聚，堵塞毛孔引發炎症所致，這種外在成因靠外在清潔、消炎、補濕自會奏效；但如由內在因素引起，則要從生活及飲食配合。中醫學古籍《素問–剌熱篇》中把五臟與面部相關部位分為：額主心；左頰主肝；右頰主肺；下巴主腎。當暗瘡習慣出現在某處，代表對應內臟存在問題。

暗瘡位置：額頭

因素：熬夜壓力大

額頭代表心臟，而心主理人的神志及血脈功能。若壓力過大，導致思緒混亂、情志失調，便會難以入睡。缺乏休息，便引致心火旺盛，令人容易發怒不安，影響血液循環，使額頭爆發暗瘡。有說由於心緒不寧因而影響休息及情志，導致體內毒素積聚，令肝臟經應付不下而引發暗瘡，所以額頭瘡也反映著肝臟失調。如出現此情況，應多做運動，身心疲勞時到戶外走走，暫離壓力根源，並且提早睡眠，以及在睡前避免看手機。另外，也可播放心靈音樂伴隨入睡，改善睡眠質素。

左臉頰代表肝臟，右臉頰則代表肺部，若肝氣過旺、肺火蘊熱便有機會導致暗瘡。（《她很漂亮》截圖）

暗瘡位置：臉頰

因素：肝肺熱氣

左臉頰代表肝臟，註冊中醫師劉芷寧指：「若情緒不穩、易怒及捱夜，便會出現暗瘡。」常吃熱氣食物，令身體置於悶熱中，便導致肝氣過旺、鬱滯，難以疏泄體內毒素。凌晨1至3時是養肝的黃金時間，應盡量提早入睡，讓肝臟充分休息；而下午1至5時則是肝臟最弱的時間，最好把艱鉅的工作於早上完成，減低肝的負擔。右臉頰則代表肺部，當進食過量敏感性食物，如芒果、海鮮、凍飲等，容易導致肺火蘊熱而不適。上午7至9時是肺部最強的時間，多做帶氧運動可強化肺功能，或常吃潤肺食物如百合，可降火清心。

▼▼▼【按圖看】註冊中醫師劉芷寧分享9大位置長暗瘡的主要成因，屬脾胃濕熱型的暗瘡人士可多喝以下的祛濕湯。▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

對身體需要更為敏感，建立良好作息，便是愛自己的開始。內在調理同時，也需要外在防護。▼▼▼【按圖看】Lipscosme 20大抗痘潔面產品排行 ，平價又好用之選！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

▼▼▼同場加映：【按圖看】想收細毛孔，清除黑頭，按圖即看日本女生近期愛用10大清潔毛孔產品排行榜，和用家評價（延伸閱讀）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼消委會評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高），有1款只有1.5分，誰的性價比最低？（延伸閱讀）▼▼▼