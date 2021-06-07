大S剝蝦論天秤有女王氣場　5大星座最「公主病」！獅子享受溺愛

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-07 20:46

大S（徐熙媛）宣佈與結婚10年的汪小菲離婚， 大S 的公主病「黑歷史」亦成為焦點。她的剝蝦論以及在節目中曾自爆與汪小菲的相處點滴，予人感覺她是被「捧在手心裡」寵愛著。天秤座的大S ，原來是12星座之中，5大「公主病」星座排名的第一位！

44歲大S（徐熙媛）與結婚10年的汪小菲近日鬧出離婚風波。（大S@微博）

天秤座大S竟是「超級公主病」？

44歲大S宣佈與汪小菲離婚引起熱議，大S多次被爆「公主病」。大S與汪小菲曾以「夫妻檔」形式一起亮相內地真人秀節目《幸福三重奏》，二人相處模式在鏡頭下暴露無遺，外界形容汪小菲多番包容大S任性行為，將她「捧在手心裡」寵愛著。

大S多次在節目中提及二人相處情況，包括一次大S與汪小菲外出踩單車，大S突然爆哭讓汪小菲不知所措。另外，汪小菲去廁所沒有告訴大S一聲，大S也會埋怨：「為什麼一聲不響丟下我？我怕怕！」她曾在節目質問：「你是不是覺得我不賢惠」？

汪小菲常常包容大S的無理行為？（《幸福三重奏》劇照）

吃蝦一定要男人幫你剝！ 大S

大S在節目中提到「剝蝦論」，她表示，覺得剝蝦麻煩，自己從小都是由爸爸幫她剝蝦殼，大S還斬釘截鐵地表示：「吃蝦一定要男人幫你剝！」如果汪小菲沒幫她剝蝦她就不吃。「剝蝦論」惹來大量網民留言，指大S是「公主病重度患者」，對其「剝蝦論」不表認同：「我也幫男友剝蝦，為什麼一定要男人剝蝦才願意吃，不是互相的嗎？」

▼▼▼【《幸福三重奏》：大S被指無理任性 汪小菲多番包容？】▼▼▼

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低調天秤座暗藏「難搞」一面 「公主病」獅子座實至名歸？

身為天秤座的大S展現了天秤座強勢一面，天秤座大多友善又親切；不過，在另一半面前卸下心防後，天秤女更容易展現性格中鋒利一面。

情緒多變又愛幻想的雙魚座過於依賴另一半，需要對方時時刻刻陪在身邊，幫自己處理問題，成為常見的「無法獨立」的公主病特質。究竟有哪些星座容易「公主病」發作呢？

要求另一半拿手提包、剝蝦是常見的公主病行為？到底有哪些星座容易「公主病」發作呢？（《熟女強人》劇照）

▼▼▼【（按圖看）5大公主病星座排行榜：雙魚過於依賴伴侶 獅子過於自我享受溺愛？】▼▼▼

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