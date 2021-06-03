減肥｜小腿粗壯分3類型拆解成因可變瘦？Coffee10分鐘瘦腿操秘訣

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-03 08:00

減肥瘦身｜小腿粗壯又浮腫，便要出現「象腿」更顯肥。腿部絕對是身體數一數二難瘦部位，如何令小腿變纖瘦？先要瞭解小腿粗大致分3類型，成因不同，瘦腿方法也要視乎屬哪類小腿粗，從日常生活習慣入手，才可有效改善「象腿」。

減肥雙腿也瘦不下來？日常生活中的壞習慣容易導致腿粗？（choisaaaa@IG）

小腿粗3種類型及成因

小腿粗壯不一定全關乎肥胖或脂肪堆積所致，小腿粗壯的原因，也和日常生活中日積月累下來的習慣有關，例如久坐不動、走路姿勢錯誤等，都可能是導致大腿或小腿變粗壯的「罪魁禍首」。

有些人是肌肉型，小腿粗壯兼且會出現緊繃結實的肌肉塊，亦有人是脂防型，觸感偏軟且鬆垮； 亦有一類是水腫型，會見到腿部血絲或血管明顯，按下去肌肉明顯缺乏彈性。瘦小腿之前前，須先找出自己屬哪類型粗小腿，也要瞭解小腿顯粗的成因。

▼▼▼【按圖看：小腿粗3類型：肌肉型、脂防型以及水腫型的特徵以及成因】▼▼▼

如何令小腿變纖瘦？

努力運動減肥，可是小腿卻仍然粗大？無法變纖幼？小腿粗壯有3種類型，瘦小腿必須對症下藥，針對不同類型及成因，採取相應解決方法，例如若屬小腫型，則要針對造成水腫原因，日常要飲足夠的水及飲食清淡，睡前做腿部按摩也有助消水腫。至於肌肉型和脂肪型，則也有令小腿變瘦的方法。

▼▼▼【按圖看：小腿粗3類型：肌肉型、脂防型及水腫型的不同瘦小腿方法】▼▼▼

Coffee林芊妤瘦腿秘訣 10分鐘改善粗壯蘿蔔腿

Coffee林芊妤纖瘦身型，一向令人羨慕，原來她也曾深受腿粗問題困擾，除了運動之外，她表示，要改善腿部線條，拉筋運動不可少。

每日以10分鐘時間做腿部拉筋運動，可疏通下半身經絡，促進血液循環，還能幫助積累在肌肉内的廢物跟隨水分排出體外； 消除水腫，便同時改善小腿腿部線條，想要修長又纖細的雙腿，千萬不要懶。

▼▼▼【Coffee林芊妤10分鐘拉筋瘦腿運動（1個月極速見效）】▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

Coffee林芊妤過去同樣深受下半身浮腫問題困擾，她靠堅持做運動及拉筋逐漸改善腿部線條。（coffee89921@IG）

▼▼▼導致腿粗的5個原因==>【同場加映：周子瑜鄧紫棋曾有嚇人粗腿?零P圖象腿現形 Coffee10分鐘拉筋瘦腿（延伸閱讀）】▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼消除水腫的4種方法==>【同場加映：鍾欣潼小紅書暴肥現身 剪短髮衣著老土如大媽 網民嘲 :得罪造型師（延伸閱讀）】▼▼▼