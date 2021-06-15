一笑渡凡間｜文雪兒失婚患癌　45歲再婚被寵成女皇：愛情永遠存在

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-15 21:00

無綫劇集《一笑渡凡間》雖是低成本製作，仍引起不少討論。劇中飾演張達倫表姐的文雪兒戲份不算多，但罕有地演出搞笑調皮的角色，表現亮眼。現實中，文雪兒的人生經歷比戲劇更波折，經歷過失婚、患癌，她卻愈挫愈勇，如今事業有成，也收穫美滿愛情。

文雪兒近年復出拍劇，老戲骨演技仍精湛。（《一笑渡凡間》劇照）

出道即做主角 息影專注家庭

文雪兒近年產量不多，偶爾「戲癮」發作才客串做配角。她一出道卻已有不少演出機會，16歲便加入佳藝電視，第一套劇集《碧血劍》已經演女主角，亦有參與電影演出。文雪兒事業路一直順遂，1978年，佳藝電視倒閉，隨即已被麗的電視挖角，加入麗的後也一直備受重用。

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文雪兒的情路則相對較坎坷，1991年她息影結婚，將重心放到家庭。1999年與前夫離婚，獨力撫養兩個女兒。當時已淡出幕前的她感到彷徨，但堅持不靠前夫的贍養費生活，她坦言身邊有不少離婚朋友，常因前夫遲給贍養費而苦惱，她更覺得「求人不如求己」。即使再難，她也要另覓出路。

失婚成女強人 患癌獨自承受

文雪兒表面上樂觀堅強，其實許多時都是默默承受，她坦言自己「報喜不報憂」。離婚之後一切從零開始，她茫然但也沒有向身邊親友求助，獨自肩負養家壓力。為了讓女兒有更好的生活，她開始做美甲生意，初初開在百貨公司，生意很好，之後一步步擴張，現時已發展成連鎖美甲店。

文雪兒為撫養兩個女兒，離婚後成為女強人。（IG@christynblaabla）

她發展生意同時兼顧母親角色，放工就回家陪伴女兒，彌補她們沒有父親陪在身旁的時間。勞碌之際，她發現自己患上0-1期乳癌，雖是早期，她也選擇對女兒隱瞞，因為不想她們擔心。直至手術前夕，她才跟女兒坦白一切，宛如「交低身後事」，幸而最終也康復。

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面對愛情有阿Q精神：從不怕會孤家寡人

文雪兒經歷失敗婚姻，卻從未對感情失去希望。不論面對人生跌宕抑或愛情，她都保持「阿Q精神」。她受訪時曾言「雖沒有希冀有段浪漫戀情，但也不相信自己會孤家寡人。愛情永遠都存在。

一份信念讓她遇到對的人就及時把握，2005年與現任丈夫袁慧明再婚，當時文雪兒已經45歲，她直言感恩，這段真愛來得遲，卻沒有缺席。丈夫視她如「女皇」般愛惜，她復出拍戲，他一定會「車出車入」。文雪兒丈夫愛屋及烏，將2個繼女視如己出。

文雪兒與現任丈夫愛得甜蜜。（文雪兒Facebook）

文雪兒對愛情抱着從「錯誤中學習」的態度，每次戀情失敗，她就會檢討自己的性格，以往沒耐性的她曾會要求伴侶跟上自己的步伐，現在則學會放慢腳步，「我不覺得失敗就不可以重新來過，在我的字典裏，甚麼都可重新來過。」

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