63歲鄭裕玲泳衣舊照獲讚　擁豪宅樂做單身貴族：只做自己喜歡的事

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-01 21:00

63歲鄭裕玲（Do姐）近日在個人IG上傳多張陳年舊照，青澀又稚嫩的樣貌引起熱烈討論，不少網民盛讚鄭裕玲如今樣貌風韻猶存，依然美艷動人。 至今出道40餘年的她事業成就有目共睹，早已奠定「一姐」地位，不過事業風生水起的鄭裕玲，感情之路卻頗為崎嶇。如今踏入耳順之年，鄭裕玲寧願做單身貴族，活得優雅又自在！

63歲鄭裕玲活躍於影視界及廣播界。（do_do_cheng@IG）

鄭裕玲曬昔日性感泳照 身材玲瓏浮凸獲盛讚

日前鄭裕玲突然在個人IG上分享了數張自己的陳年舊相，展示緊實又苗條的身材，當中更不乏清涼的泳衣相，鄭裕玲清秀美貌搭配火辣身材，引起網民熱烈討論。如今63歲的鄭裕玲體態依舊，比當年多了幾分成熟韻味。

▼▼▼【（按圖看）鄭裕玲罕有曬出昔日泳照 清純美貌火辣身材引熱議】▼▼▼

「女強人」鄭裕玲投資獨具眼光 27歲做業主坐擁豪宅？

自1975年出道以來鄭裕玲的演藝事業發展得順風順水，一出道因美貌、演技與口才並重，便備受賞識而打響名堂，積極活躍在影視界、廣播界，爽直又才華橫溢的形象深入民心。入行以來的她屢獲殊榮，包括金像獎、金馬獎的影后寶座、主持獎項等都收入囊中。

我做嘢有交代，100%努力無欺場。 鄭裕玲

年紀輕輕便事業有成的鄭裕玲，投資理財方面更獨具慧眼，展現獨立自主的個性。早前TVB在YouTube頻道分享一段影片，內容是鄭裕玲於1985年接受節目《K-100》訪問公開自己的豪宅內部裝潢。當時年約27歲的鄭裕玲已成為業主購入何文田豪宅，更罕有公開香閨面貌，精緻裝潢展現超前品味。

▼▼▼【鄭裕玲27歲置業坐擁豪宅 內部裝潢豪華又精緻？】▼▼▼

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鄭裕玲情路崎嶇多段戀情無果

雖然事業風生水起，鄭裕玲的感情生活卻頗為崎嶇，她曾有數段戀情均是分手告終。她曾有幾段為人熟知的戀情，第一段是與導演甘國亮相戀10年，鄭裕玲透露這段感情因漸漸變淡便分開。後來鄭裕玲於小自己5歲的呂方一起到馬來西亞登台而互生情愫，順利發展成情侶更是愛得高調，經常出雙入對。

不過這段戀情一直不被外界看好，當時鄭裕玲事業如日中天，呂方卻事業發展平平，關係一直被指女尊男卑，加上兩人身形亦有差異，被外界稱為「長短腳之戀」。最終二人愛情長跑了16年仍敵不過分手魔咒，於2008年宣布和平分手。

與呂方分手後，鄭裕玲鮮少傳出緋聞，專心享受單身生活。而每一段戀情鄭裕玲都愛得投入又坦蕩蕩，分手後對前任亦毫無怨言，瀟灑大方的態度讓人欽佩。

鄭裕玲於呂方相戀16年無果，最終分手。（呂方@微博/（do_do_cheng@IG））

對自己的事很少回頭看，我是喜歡向前望的人。 鄭裕玲

鄭裕玲樂做單身貴族 積極享受人生

鄭裕玲曾在《志雲飯局》的訪問中透露，自己因童年不愉快的經歷而不相信婚姻，亦無生育的打算。鄭裕玲一直以來堅持不婚不生育，多段戀情無果後，她索性將精力都投入在工作與享受生活之中，各類主持、電台工作應接不暇。比起接受年齡與婚姻制約的條條框框，鄭裕玲更加享受悠然自得、自由自在的單身生活，用自己不疾不徐的步伐享受著人生。愛情無法勉強，亦不可將就。女人的出口不一定是婚姻，即使一個人，內心也可以活得很富足。

我做自己喜歡的事，有時聽到有些無理的負評也會不高興，但只要問心無愧便可。 鄭裕玲

鄭裕玲享受單身人生，堅持不婚不生育。（do_do_cheng@IG）

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