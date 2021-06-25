初老8大徵兆朋友變少不通宵　放假宅在家失去青春狂熱只好認老？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-25 21:00

初老徵兆｜不知從多少歲開始，每一年過得比翻書還要快，一頁又一頁就此翻過，一年又一年飛快逝去。每天都忙，明明別人眼中自己還是「年輕人」階段，但心態和習慣卻有感覺似是老了？你是否已開始初老徵兆？

不知何時被社會條框約束了自己，壓得喘不過氣來。（《29+1》劇照）

初老8大徵狀

幾時開始發覺自己對生活的熱忱大不如前？從前不顧形象地和朋友們一起大瘋大鬧，如今卻對通宵達旦玩樂敬而遠之？不能捱夜、懶得經營社交網站、不願結交新朋友……這些可能意味你已踏入「初老」？

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「初老症狀」是一個人心態的蛻變，「變老」也是自然發生的事。常說年齡只是數字，雖然我們無法控制時間的流逝和年齡的增長，但我們卻可以掌控自己的心態。在不斷成長變得更成熟之餘，不妨偶爾也重拾一下自己年輕時不羈與熱忱的心境，在人生道路上繼續帶著衝勁向前走吧！

找回昔日的熱情早已有氣無力？（《三十而已》劇照）

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