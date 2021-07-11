《聲夢》林沚羿17歲赴韓自薦女團實習生被嫌老：曾以為自己有條件

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-07-13 10:20

100種女生｜要成為更強大的人，必先衝破舒適圈，在事與願違的現實中，不斷跌低再站立，成為不倒翁的過程，名叫「成長」。林沚羿（Venus）是父母唯一的掌上明珠，17歲那年隻身赴韓國娛樂公司自薦當實習生，渴望組女團出道卻疑被「搵笨」。「女團出來的都是女強人。」Venus希望成為強悍的女孩，相比BLACKPINK，她更喜歡MAMAMOO。「她們初出道曾被嘲肥醜。」最終也克服了，恍如她的寫照。

Venus是家中獨女，爸爸是國際知名動作指導林迪安，深受父母愛護，坦言想成為強悍的女生。「很想有人鞭策我成功。」（黃寶瑩攝）

我當時個子高大，被同學嘲笑肥和醜。 Venus

韓迷被視「奇怪」自小遭欺凌：原來大方地迎接 就沒有人再笑我

Venus自小學唱歌，熱愛表演，中學時代開始醉心韓國娛樂，因為BTS。她就讀國際學校，韓迷屬於小數，甚至被視為「奇怪」。「加上我當時個子高大，被同學嘲笑肥和醜。」Venus的爸爸是國際知名動作指導林迪安，有時她隨父母到外地公幹而請假不上學，引來同學的不滿，種種原因受到排擠與欺凌。「有一次，隨學校去露營，被同學掉走行李，所有衫褲物品都沾滿沙泥，我只好吞下口氣，默默清潔執拾放回原位，若無其事。」面對嘲笑，小學時期的她最傷心難過，到了中學卻跟取笑者一起笑。「我就試試找出笑點，原來當我由對抗的心態轉為大方地迎接時，就沒有人再笑我。」當時只有十多歲的她，內心已藏著成熟的靈魂。

現年21歲的Venus，外表年輕，內裡藏著成熟的靈魂。（黃寶瑩攝）

女團都是女強人 夢想當韓國實習生：想有人鞭策我成功

14、15歲，她萌生到韓國當實習生的念頭，「韓國女團出來的都是女強人，有個性，很有型。」眾所周知，過程相當刻苦。「我很想有人鞭策我成功。」生於幸福富裕的家庭中，想一嚐吃苦的滋味，無疑是走向成功的必經過程。不過當時父母認為她年紀太小，以學業為由拒絕她。

直到17、18歲中學畢業，赴韓國敲門當實習生的想法仍未變，父母終於放手讓她踏出舒適圈，累積了人生第一次全情投入後，卻換來失敗的寶貴經驗。「我最渴望加入JYP娛樂，擅長栽培女團。」Wonder Girls、Twice也是出自JYP。可惜並沒有接受Venus的自薦。

對方當時給我一連串要求，包括不論高度，體重要保持45-48公斤。 Venus

我維持了3-4個月，開始反思是否在『搵笨』？ Venus

赴韓自薦當實習生被指「年紀太老」 被要求自資訓練

Venus向多間韓國娛樂公司自薦，不是沒有回音，就是被指「年紀太老」，或面試後落選，終於有一家公司回覆，預計她接受一年正式培訓後可成事，以為出現曙光。「對方當時給我一連串要求，包括不論高度，體重要保持45-48公斤；唱歌要跟指定曲風；跳舞等方面都有指標，但沒有給我資源訓練，需要我自費及自行達成，再跟我每月跟進及檢討。」Venus自資學唱歌、跳舞、韓文，積極減肥，整個過程花費約10-20萬。「我維持了3-4個月，開始反思是否在『搵笨』？我感覺對方覺得我是浪費時間，在敷衍我而已。」

「從前我覺得自己有條件，但其實對於他們而言，簽我是高風險的，因為我當時已17歲，他們早已簽了一批14、15歲的素人培訓準備出道，雖然公司招募時聲稱歡迎10-20歲的參加者，但他們主要考慮的是10-15歲的人。」Venus坦言17、18歲被指「年紀老」，曾以為是「世界末日」，失去信心。「我過氣了嗎？以後沒路走了…」更有一刻生氣：「早知14、15歲就過去，但後來回想也慶幸自己完成中學畢業。」

回想過去可能『被搵笨』，但我有得著，所以無悔，面對失敗要看開一點。 Venus

▼▼▼【按圖看】Venus赴韓國自薦當實習生的歷程，更深認識韓國娛樂圈文化，也學會如何從失敗中走出來。▼▼▼

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「那次是我第一次為到好想好想得到的事情，認真地全情投入付出後卻沒有成果。要學習如何面對失敗，然後繼續前行。」要不是當初的冒險，不會有這衝擊，是成長重要的一課。「回想過去可能『被搵笨』，但我有得著，所以無悔，面對失敗要看開一點。」

雖然Venus在《星夢傳奇》中14強止步，但她看到仍有評判給她肯定，看到她在舞台上的價值，認為已有另一種成功。（《星夢傳奇》截圖）

有人見到我帶給舞台上的價值，已經有另一種成功。 Venus

參加《星夢傳奇》重拾信心 就算出局也有另一種成功

放棄追逐當韓國實習生的夢後，Venus到英國讀書，暫收起了當明星的心，回來後到TVB為節目《娛樂大家》當兼職時，獲監製鼓勵參加《星夢傳奇》，在幾千人海選中，揀選幾十人，她成為其中之一，重燃起表演夢，還有信心。雖然最後14強止步，再次面對失敗，她再沒有以為是「世界末日」，更感謝評判，身為藍隊的她，在淘汰賽得分比紅隊少，「但仍有評判給予藍燈，證明有人見到我帶給舞台上的價值，已經有另一種成功。」

現年21歲的Venus，不再被所謂的年齡限制所擊倒，眼光也不局限在韓國。「任何年齡的人，在娛樂事業上都會有一個位置。」任何範疇亦然，只要找到自己能發揮最強的小天地，已是值得慶祝的成就。

攝影：黃寶瑩 場地提供：Aqua 服裝提供：mi - tu

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