張進翹曾深陷愛情都失敗　音樂成抑鬱症出口：悲傷也是享受着緣份

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-12 20:05

世人喜歡高舉正能量，是積極活下去的動力，也有人享受沉溺悲傷，尋找存在價值。「從前失戀會頹2-3年，容讓自己在泥沼中，不能自拔。」在遺憾中追逐痛楚找存在感，未算最自虐。「我曾有本薄記錄生活，發現大多是從小事中自我批判，如倒瀉水。」張進翹（Manson）在過去的抑鬱世界裏，對自己苛刻得過分。然而，在《全民造星3》中，他卻是林二汶與彭秀慧爭着要收歸入組的愛將。 好與不好；快樂與悲傷，從來都是一念。走過抑鬱症，「我慢慢發覺不快樂的經歷都是一種禮物。」Manson微笑。 攝影：鄭子峰 場地提供：The Hunt Coffee & Roastery

Manson坦言童年因家庭問題造成的傷痛伴隨成長，後來患有抑鬱症，明白要療癒自己才能愛人，及生小朋友，現在常常自己淋熄愛情。

Manson在2020年參加《全民造星3》，剖白曾患抑鬱症，在10天的務農生活改變人生，一句「只要還活着，沒有什麼可以埋怨。」激勵人心，亦開始引起關注。坊間形容他是靈氣男生、文藝農夫，他卻謙虛不敢當，自言是個「跳掣」的人。在沉穩憂鬱的眼神裏，恍惚藏着另一個世界，與現實之間遊走，時宜角力又和解，說的是他內心的小孩。

童年傷痛：我看世界都是灰濛濛

童年經歷、原生家庭成就一個人的人格形成，Manson坦言童年回憶帶着傷痛，成為種種枷鎖捆綁自己，多年來習慣逃避，不敢面對。「童年與家人不快樂的回憶，令我成長看這世界都是灰濛濛，這是人生的負累，恍惚看事物只有一個角度，容易跌入悲傷，甚至享受沉溺其中。在抑鬱最嚴重的階段，曾經追訴過去，由童年所受的傷害累積，抱受害者的心態，自覺無藥可救。」

沒工作、沒收入，不能給予家用，覺得自己好無用。 張進翹（Manson）

抑鬱症最嚴重的階段，可說是2018至2019年。「當時的生活、家庭及感情同時出現問題，看不到出口。」Manson早在2016年開始參演過幾部作品，在《香港大師》擔任主角，當時年少氣盛，以為隨後演出機會接種而來，收入提升，可惜事與願違。「沒工作、沒收入，不能給予家用，覺得自己好無用，不能照顧家庭，內心自責，迫自己要盡快搵錢。於是不停出外打工，當侍應、洗碗、幕後搬抬的工作。」一有演出機會就做，當時告訴自己是在學習，其實在逃避尋找最想做的事，同時又怕自己做不好，內心複雜。

想醫好自己，然後醫好家人。與其覺得自己是負累，不如改變成為一個帶給人快樂的人。 張進翹（Manson）

Manson形容要療癒內心的小孩，與自己和解需要漫長過程。

家族患情緒病 患抑鬱是注定？想醫好自己，然後醫好家人

「曾經會自我傷害，踢打自己。我有一本簿記錄生活，是幫助自己面對、了解及克服問題，當中記錄了很多自我批判的事，意識到我總在小事中找自己麻煩。後來發現，家族有患情緒病的病史，曾負面的想，我是否受遺傳，天生體質易患抑鬱症？一切都像注定。」意念一轉，他想嘗試調整心態，「想醫好自己，然後醫好家人。與其覺得自己是負累，不如改變成為一個帶給人快樂的人。」從負面轉向積極，這下「跳掣」始於一念。在沮喪中偶有正念，全賴他身邊的一個人。

遇到困難，她告訴我這是一個挑戰；遇到失敗，她告訴我是一個學習。 張進翹（Manson）

不快樂的經歷都是一種禮物。 張進翹（Manson）

當情緒來襲無出口宣洩時，Manson便作歌尋找平靜，「我因為有這些經歷與敏感的個性，放大所有感覺，才能創作出不同作品，更明白當中的傷痛。」在音符中碰撞，為悲傷下注釋，成為別人面對傷痛時的共鳴。後來再學禪修、冥想、呼吸，及至10天的務農操練，得到由心而發的快樂，療癒內心的小孩，努力在抑鬱中掙脫出來。回想起來，「我慢慢發覺不快樂的經歷都是一種禮物。」

▼▼▼【按圖看】Manson如何從灰濛濛的世界中覺醒？他提到兩位重要的女人，啟蒙他的人生，學習轉化意念，以樂觀積極的態度面對世界。▼▼▼

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療癒自己才能愛人，及生小朋友，否則只會將自己的傷痛報在下一代及伴侶身上。 張進翹（Manson）

愛情如毒藥令人上癮 渴望互相理解：療癒自己才能愛人

自認識內心缺口求改變後，面對愛情變得更謹慎。「療癒自己才能愛人，及生小朋友，否則只會將自己的傷痛報在下一代及伴侶身上。」Manson坦言：「我不是一個好情人，愛情上不夠細心。」他相信要達到世俗上的成就、有一定收入、懂照顧人才能成功發展愛情。「現在面對愛情，都會暫時打消念頭，是因為希望先集中做好自己，在學會愛人，成為好情人之前，可能先需要成為一個認清自己、珍惜自己的人。」

曾用情至深的經歷，他形容：「過去覺得愛情如毒藥，對一個人上癮，不能停止想念，不能自拔。我也曾陷得好深，成日想念，想見面，想在一起，而當我真正投入時，最終都不能成事。現在發現，其實需要建立好自己，無論對愛情或親人，先可以有平衡平等，互相支援的關係。」

分開是傷感，但緣起緣滅，散聚有時，分開也是一種緣份。 張進翹（Manson）

▼▼▼Manson回憶過去的戀愛，雖然他自言不細心，但問及曾否為前度做過浪漫事，他即時雀躍說：「有啊﹗我好浪漫的。」【按圖看】他做過的浪漫事。哪個星座的女生令他特別鍾情？▼▼▼

世上沒有完美，時間有限，做到最好，就如水go with the flow。 張進翹（Manson）

從前因失戀頹2-3年，Manson回想：「其實浪費生命，應該找新的事做，接觸全新的自己，一切就會不一樣。」生命有限，只管深陷悲傷便看不到別的色彩。「分開是傷感，但緣起緣滅，散聚有時，分開也是一種緣份。」

走過抑鬱症，Manson唱道：「我悟，悲傷也是享受着緣份。」如果人生是一個關於緣份際遇的故事，所有的挫折或悲傷，也許只是帶我們走進下一個更美好階段的情節，圓滿人生前所必經的成長課。驀然回首，定能會心微笑。唯有接受與面對悲傷，繼續前行，才能明白當中的價值，然後感謝「悲傷」如禮物般走進人生。Manson做到了﹗

人生或許很累，「阿曦（麥曦茵）跟我說，『笑住做會無咁辛苦』。世上沒有完美，時間有限，做到最好，就如水go with the flow。」Manson釋懷。

化妝：@carmencmakeup_cc

髮型：Jay Yeung @The EDGE Salon & Academy

服裝：Sandro、LEVI'S

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