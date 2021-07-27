東京奧運｜中國女排張常寧曾被封殺　 承認衝動結緍:這是我想要的

中國女排在東京奧運中失利，0:3敗給土耳其後再敗於美國隊，落敗捱批，內地網民甚至歸咎球衣穿「Adidas」，指「拿獎的都穿安踏、李寧」，面對爭議，球隊主力張常寧應早已習以為常。

出生於排球世家的她，運動生涯波折重重，曾經因一個決定險被禁止在中國打排球，事業巔峰選擇結婚被批評「不稱職」，她不顧旁人目光，專注於自己的選擇，繼續拼搏。



細看張常寧的人生故事，可看到她倔強、獨立、有主見，運動生捱或愛情上都敢作敢為，當所有人都不看好，她卻一次次讓人跌眼鏡。

中國女排出師不利，在分組賽中先後敗給美國及土耳其。（中國女排微博）

沙排轉室內排球被封殺

25歲的張常寧是中國女排隊主力，但原來她是「半途出家」轉打室內排球。她原先是沙灘排球運動員，2009年加入沙排國家隊，打了4年後，偶然被抽調到江蘇排球隊參加中國全運會，賽後她表示想轉戰室內排球。

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當時曾是排球運動員的父親張友生並不同意，認為從零開始打室內排球會跟不上，但張常寧擅自離開沙灘排球國家隊，並因此遭到國家體育總局禁賽，在中國被封殺的她，此時獲美國的大學邀請入讀，並提供全額獎學金及加入排球校隊，但張常寧一心想留在中國繼續發展排球事業，後來由父親求情，張常寧的禁賽令才得以解封，並成功加入江蘇女排。

張常寧力排眾議，由沙灘排球轉打室內排球。（張常寧微博）

張常寧2014年被中國女排總教練郎平選中入國家隊，2015年隊長惠若琪受傷，張常寧臨危受命，參加女排世界盃。2016年張常寧更成為主力球員參加里約奧運，中國女排成功奪得金牌。

受傷落敗遇事業低潮

中國女排的故事被改編成電影《奪冠》，在全國上映，隊員全由本人飾演，不少觀眾看畢後大呼熱血。中國女排之所以是傳奇，除了因為戰績彪悍，也因經得起挫折艱辛。

張常寧加入中國女排後，初期順風順水，但要捱過長期高強度訓練，兼且承受大眾的高期望，並不容易。她於2018年世界女子排球錦標賽中表現多次失準，中國女排最終只獲得銅牌，惹來一片謾罵。

張常寧常常負傷上陣，依然全力以赴。（Getty）

她的父親難忍女兒被攻擊，透露張常寧賽前曾進行腎積水手術及經歷十字韌帶撕裂，只能戴着護具練習，在小組賽時已經兩度出現血尿，她一直負傷作賽。至2019年，中國隊在世界盃女子排球賽奪冠，張常寧回復大勇狀態，爭議才平息。

對於攻擊謾罵，張常寧曾笑言自己並不介意，反而家人更上心，霸氣直言「我不需要球場上的球迷肯定自己，我需要的是隊友和教練的肯定。」她不認同父親公開其病情 ，不想要同情。

運動就是成王敗寇，不是有傷有病，別人就要同情你。

事業巔峰結婚：我是一時衝動

張常寧在養傷低潮時，獲男友吳冠希一直在旁支持，吳冠希是中國職業藍球運動員，張常寧是身高1.95米的高妹，而吳冠希比她還高上15厘米。2018年，吳冠希向她求婚，她欣然答應，兩人隨後低調登記結婚。

當時作為奧運冠軍，運動員生涯正巔峰時期，此舉又再令張常寧捱批「不稱職」，被指婚姻會影響其狀態，尤其當時即將要打女排世線賽。

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不過，張常寧並沒有退縮，她之後曾談到，自己想要的就是衝動結婚：

我們不希望是兩個人在一起戀愛長跑多年，覺得該結婚而結婚，我們更希望是因為想在一起的衝動而結婚，這應該就是愛情的樣子吧。

她以幽默方式化解旁人質疑，被身邊旁人嘲諷「英年早婚」，她笑言「兩個英年早婚在一起，負負得正，就不算英年早婚了吧？」

張常寧不時在微博上放閃，流露出柔情一面。（張常寧微博）

張常寧形容結婚後與談戀愛沒太大分別，她與吳冠希仍然專注訓練，兩人長期分隔異地，最長試過半年沒見面，反令她對兩人關係更加珍而重之，「我們長期異地戀，能見一面已經很開心。」二人一直在不同的球場上拼搏，為自己也為對方加油。

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