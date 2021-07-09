阿Sir早晨｜黎明歷離婚仍信愛情　喻婚姻如簽約買米:要吃一生一世

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-09 22:00

【阿Sir早晨／黎明】由黎明、李綺虹、宣萱、古天樂主演的無綫劇集《阿Sir早晨》在深宵時段重播，當年28歲的黎明的零死角俊肖臉龐，被觀眾譽為是「顏值嶺峰」的時期。

▼▼▼點擊回顧「顏值嶺峰」時期的黎明▼▼▼

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黎明與舒淇傳「地下情」7年無果？

《阿Sir早晨》播出的年代，其實亦是黎明的事業巔峰。黎明於1994年與台灣女星童愛玲拍攝電訊商廣告，廣告歌曲《那有一天不想你》至今仍是經典。入行一路以來，黎明事業路順遂，但感情路卻顛簸，但正如他所言「坎坷過後有艇搭」，2018年成為人父，與女友Wing過着平凡幸福的生活。

要說到黎明過往最轟動的情史，大概就是舒淇和樂基兒的兩段戀情。舒淇和黎明兩人合拍電影《玻璃之城》擦出愛火花，兩人拍拖的傳聞甚囂塵上，傳媒狗仔隊追訪不停，黎明和舒淇卻一直沒有正式認愛，在人前只以「好朋友」相稱。舒淇初出道時拍過三級片，「天王歌手」與「三級影星」在黎明的粉絲眼中是錯配，被傳與黎明拍拖期間，舒淇飽受攻擊。戀情備受觸目，壓力也是接踵而來，有「金句王」之稱的黎明曾說：

如果畀我製造浪漫，我想有一個魔法，可以變走曬啲記者。 黎明

▼▼▼黎明與舒淇戲假情真，有傳曾拍拖7年是「公開秘密」？▼▼▼

有傳黎明與舒淇的一段情在2005年終結，舒淇接受台灣雜誌訪問時，曾大談與黎明一段情，更直認分手後患抑鬱，但她卻無悔，「能愛就盡量愛吧，喜歡一個人就要無私地付出，這是非常正常的」。而黎明2017年在內地節目《金星秀》中，首次默認與舒淇的戀情，他直言對方已結婚，公開談太多不恰當，對於過去這段情，他直言：

每個人都會有痛， 沒有痛就不可能會在一起。 黎明

黎明是天王歌手也是影帝，2002年憑電影《三更之回家》獲金馬獎最佳男主角。（《三更之回家》劇照）

黎明一改低調認愛樂基兒 結婚4年後離婚

黎明與樂基兒因合拍廣告結緣，這次黎明一改以往對戀情的低調態度。黎明與率直「鬼妹仔」樂基兒一拍即合，他安排樂基兒乘坐專用保母車，常常與她周遊列國，更曾贈送車牌為「G1A」的跑車。

雖然曾贈送名牌跑車給樂基兒，但兩人愛情並非以物質堆砌，拍拖初期，樂基兒想進修藝術，黎明送上油畫作生日禮物；兩人在美國秘密結婚時，儀式簡單，有指當年樂基兒受訪時透露求婚時並沒收到鑽石戒指。

黎明與樂基兒曾經愛得高調。（IG@gaileofficial）

黎明早年接受雜誌訪問時曾大談婚姻觀，表達了他對承諾的重視：「結婚像買米。當你很肚餓，很想吃飯時會買米，結果買了一種『發達米』，但吃之前一定要簽約，且指明要吃一世，結果他簽了，幾年之後發現一種『發達香米』原來更好吃，應該怎辦呢？既然簽了約，便要一生一世吃下去。」

黎明和樂基兒的戀情受到粉絲祝福，但這份「婚約」僅維持4年，兩人在2012年透過經理人公司發聲明宣布離婚。緣盡緣散，黎明也看得豁達，對於愛情，他曾鬼馬直言：

有無機會拍拖，同見鬼一樣，都係要講緣分嘅。 黎明

黎明相信愛情終遇真愛 與助手Wing成家育一女

黎明離婚後，有一段時間沒有傳出緋聞。在那段單身的日子，他對愛情從不絕望，碰上下一段戀愛時，依然願意交託真心，

愛情不可能不付出，因為你不付出，別人也不會付出，你要付出了才知道，別人願不願意繼續付出。 黎明

黎明成為人父後，曾在社交平台大曬女兒照片。（黎明Facebook）

黎明2018年與助手Wing傳出緋聞，他在社交平台承認戀情，並坦言將為人父，「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種緣分，有了的小生命更將令我成為父親，並帶我進入人生中另一階段。」

兜兜轉轉，終於不再徒勞，黎明近年甚少公開露面，將時間和心力都花在珍惜的人身上。

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