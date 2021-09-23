30+蛋糕師「兒童之家」成長好捱得　賣樓追夢創業：我不怕再窮過

家中突遇變故，Manci（文慧詩）的童年，在兒童之家渡過，但她沒怨天尤人，25歲便靠自己儲夠錢成功「上車」，但成功置業又年薪百萬旳地產工作，沒有令她變得快樂起來；事業高峰時，她毅然遠赴俄斯學師冷門的藝術蛋糕，放棄高薪，創業開蛋糕店卻失敗負債，她賣車賣樓又從頭再開店。小孤女在兒童之家成長，變為「好捱得港女」，Manci說，她會一直做自己喜歡的事：「我窮過，不怕再窮！」



若你看見前方有陰影，是因為你的背後有陽光。 Manci

Manci突遇家中變故而入住兒童之家。（黃寶瑩攝）

兒童之家無血緣「手足」陪伴長大：我很感激她們

Manci兒時家中突遭變故，剛升讀小學三年級，便被安排入住兒童之家。每名入住的孩童，有著不同故事。回想那段日子，Manci心存感激：「大家由細住到大，由陌生人變成室友，再成為沒血緣關係的家人。」

無親故的孩子，難免會被標籤 ：「總是『特別慘』、『特別窮』、『特別可憐』，但身在其中的我們並不這樣覺得。」Manci感激家舍一眾同路人互相扶持，她形容大家特別「捱得」又「重情」，在這樣的環境下成長有更強同理心：

我哋唔會去睇小、歧視一個人，覺得人哋嘅不同係一種缺陷，與眾不同好正常。 Manci

Manci離開兒童之家後獨自闖蕩。（黃寶瑩攝）

初入社會體會人情冷暖：同事覺得我寒酸

18歲成年離開兒童之家這個避風港，Manci踏入社會，人生難關更多。她在深水埗租120呎簡陋劏房，一邊任職酒店餐飲，一邊進修。Manci憶述當時英文差，手腳慢，酒店同事閒餘話題圍繞買名牌，享用Fine Dining（精緻餐飲），為生活勞碌的Manci自覺不合群：「我又要交租，又要還學費，還要應付衣食住行，傻了才會去四季酒店吃一餐飯！」

Manci表示自己不追求物質生活。（黃寶瑩攝）

被同事覺得寒酸，她也感覺無法融入，第一份工作只做了1年半便離開，輾轉換了幾份工作，Manci在朋友介紹下入職澳洲公司，任職地產行銷，身邊都是業內成功人士，令她開界大開：「原來這個世界很大，真正優秀的人都會謙虛學習，不會顯得自己高人一等。」

Manci忍受了不少冷言冷語，她選擇堅持。（黃寶瑩攝）

遇上肯教肯體諒的好上司與好同事，Manci累積經驗，業內漸打出名堂。她將收入佣金存起來，不出2、3年便首次置業，成功「上車」，當時的她只有25歲。

投身地產大展拳腳 25歲成功「上車」擁安樂窩

年薪百萬又成為年輕業主，Manci卻不覺是自己算「成功人士」，也從沒優越感，她表示同行年薪百萬根本不足掛齒：「這個世界太大，我絕對不是人生勝利組。」

Maci投身地產行業大展拳腳。（黃寶瑩攝）

為生計沉浮，許多人營營役役、庸庸碌碌一生，Manci害怕成為這樣的人。地產公司待了4年多，她不想安於現狀做「打工仔」，毅然辭職，放棄穩定收入，決心創業。

放棄百萬年薪追夢創業：不想被社會改變自己

她沒有周詳的計劃，剛好對藝術和甜品有興趣，偶然機會接觸「藝術蛋糕」，不同於一般蛋糕，將蛋糕結合藝術，傾注感情塑造出不同形態，蛋糕不再只是食物，而是賦予值得紀念的意義，帶來心靈慰藉。

她決定由此入手，無奈香港沒有相關課程，Manci便隻身遠赴俄羅斯一間藝術蛋糕聞名的學校學藝，那裡匯聚來自世界各地對藝術蛋糕充滿熱忱的人。

放棄百萬年薪追夢，只為做自己熱愛的事。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【按圖看】Manci醉心研究藝術蛋糕 每件蛋糕都是一個藝術品，Manci希望在婚禮、生日、紀念日等別具意義的日子裡，為每位客人送上獨一無二的「祝福」。 ▼▼

做藝術蛋糕生意失敗轉型咖啡店：我不怕再窮過

回港後，Manci開設香港首間藝術蛋糕店，親力親為，由寂寂無名到打響知名度，僅半年時間由樓上舖，搬至跑馬地地舖；可惜因選錯舖位，客源不如預期，經驗不足加上社運、疫情等影響，每月8至10萬的支出根本入不敷支。開業不到1年，Manci只能忍痛頂讓。

首次創業蛋糕店失敗 耗盡積蓄更負債

Manci初嘗失敗滋味，用光積蓄更為此負債，最後要賣車賣樓，她說，凡事都會做最壞打算：「唯有打工再嚟過囉！」Manci笑言自己窮過所以不怕再窮：

生活的品質不是有錢、有名牌，而是能夠一直做自己喜歡、開心的事。 Manci

Manci曾經歷生意失敗，心血一下子化為烏有。（黃寶瑩攝）

為生計Manci做回地產老本行，與同行合夥做地產生意，化逆境為轉機，順應大環境，她賺得盆滿缽盈。不過她仍沒有放棄蛋糕夢，積攢充足後，在上環開咖啡店，她同時兼顧兩瓣。

做回地產老本行 再開店延續熱誠

汲取上次生意失敗的經驗，Manci轉換經營模式，選擇以咖啡店形式累積「回頭客」，只以接單形式製作藝術蛋糕，她表示開店不是為了賺大錢，能「自給自足」便足矣。

夢想有時看似不切實際，卻能在日復一日的平淡日子裡支撐著自己。

從準備食材到製作出精美絕倫的藝術蛋糕，整個製作過程耗時整整兩日，Manci強調：「做藝術蛋糕不是用來發大財，而是延續我對生命的熱誠。」她渴望有一天可以創立自己的品牌。

現在的成功感，大過百萬年薪、有車有樓。 Manci

「我知一雙手只要握成拳頭能捱下去」這句歌詞從過去到現在一直激勵著Manci。（黃寶瑩攝）

成為「兒童之家」助養人 鼓勵家舍小朋友：眼光放遠去做想做的事

年紀輕輕又事業有成，也面對過不懷疑目光，「成功一定靠關係」、「開單靠滾床單」等難聽說話，Manci 聽罷也無奈，但她說，無力左右他人唯有做好自己，她是越遇挫折便越勇，內心反而變更強大。

來自兒童之家的她，沒有忘本，如今Manci亦成為助養人，不時回到兒童之家，向家舍小朋友分享自己成長經歷，她說，遇過有女孩子一心只想嫁給有錢人，獲得依靠和照顧，好高騖遠，性格變得扭曲，但她勉勵孩子目光要遠大，憑自己努力也可以創出一番成就。

「我不想依靠任何人。」她堅定說道，靠著衝勁，令她瀟灑做自己，任性地去做想做的事。Manci寄語，人生路上，可能跌跌撞撞，惟不忘初心，才可成就喜歡的自己。

我的人生絕對不是不幸。 Manci

不平坦的人生造就Manci鋼鐵一樣的性格。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【按圖看】Manci飲水思源成為兒童之家大使 定期開講座分享兼做助養人▼▼▼

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