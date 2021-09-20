艾美獎｜琦溫斯莉奪迷你劇影后　無懼老態拒絕P走眼紋肚腩

艾美獎｜第73屆艾美獎（The 73rd Primetime Emmy Awards）舉行，琦溫斯莉（Kate Winslet）憑《東城夢魘》（Mare of Easttown）奪得迷你劇最佳女主角。琦溫斯莉演活女主角的憔悴與絕望，與大部份愛美的女星不一樣，她警告導演，不能「P走」她的肚腩與眼紋，她說，知道自己有多少眼紋，但她不想遮遮掩掩。



艾美獎｜第73屆艾美獎（The 73rd Primetime Emmy Awards）於今日舉行，迷你劇最佳女主角由琦溫斯莉（Kate Winslet）憑《東城夢魘》（Mare of Easttown）一劇贏得。（GETTY）

琦溫斯莉警告導演不要P走眼紋與肚腩：你敢！

琦溫斯莉憑《東城夢魘》一劇贏得艾美獎迷你劇最佳女主角，是繼2011年的《慾海情魔》（Mildred Pierce）第2次於艾美獎再獲影后。HBO劇集《東城夢魘》卡士強勁，包括三度榮獲艾美獎的Jean Smart、艾美獎最佳男配角Guy Pearce及《蜘蛛俠：決戰千里》的Angourie Rice主演，而飾演女主角的琦溫斯莉，在劇中是小鎮警探Mare，在兒子自殺後寄情工作，她酗酒、吸煙，不想振作，琦溫斯莉在訪問中提到：「餓了她就吃，而她根本不介意自己的生活，她不想被救，她想放棄。」

艾美獎｜HBO劇集《東城夢魘》卡士強勁，包括三度榮獲艾美獎的Jean Smart、艾美獎最佳男配角Guy Pearce及《蜘蛛俠：決戰千里》的Angourie Rice主演（《東城夢魘》劇照）

▼▼▼按圖看：琦溫斯莉也演活了憔悴與絕望，無懼鏡頭前老態盡現▼▼▼

而琦溫斯莉也演活了Mare的憔悴與絕望，她刻意穿上廉價T－Shirt、品質不好的牛仔褲，當導演嘗試把她的眼紋與肚腩「P走」時，她卻拒絕並警告：「你敢！」琦溫斯莉指，她知道很多人會因此對她評頭品足，但她解說：「我知道我眼下有多少紋！拜托把它們放回去！」她解說：

我即將46歲了，而在劇中的Mare也是中年女人。很多人對這角色感共鳴，是因為她沒有濾鏡。她吃得睡得、是一個有缺憾的女人－臉與身體隨年齡與經歷改變。 琦溫斯莉

艾美獎｜現在的琦溫斯莉已婚，有三名兒子，也「減產」演出，當年大膽裸體，也不復再。（《鐵達尼號》劇照）

琦溫斯莉不自欺欺人 過零「濾鏡」生活

不止不喜歡電影上的濾鏡，對於社媒體上的濾鏡，她也十分抗拒，也常提醒年輕的演員，「追蹤人數」與努力演出，沒有關係。

琦溫斯莉在《紐約時報》的訪問中提到，我不只一次聽到有演員因為在社交媒體上多「追蹤人數」，而獲得機會，即使導演們覺得她的演技並不合格。她認為這大錯特錯，對於年輕人來說，也影響深遠。她指：「很多人不斷地拍照，加上濾鏡，拍食物，拍自己。」

琦溫斯莉甚少使用社交媒體，也不會用濾鏡，她解釋：

令我擔心的是，會動、會變化的臉孔才是美麗的，而我們卻沒有學會欣賞，因為我們太習慣以濾鏡遮掩⋯⋯這樣我們會錯過了生命中其他美好的事，或追隨一些不存在的標準。 琦溫斯莉

艾美獎｜琦溫斯莉（Kate Winslet）的黑色低胸晚裝大方貴氣。（Getty Images）

琦溫斯莉不為頒獎典禮減肥 睡衣素顏接受訪問：不應為穿一條裙子感壓力

今年45歲的琦溫斯莉，在拍攝《鐵達尼號》（Titanic）時一舉成名，當時不過22歲。其後她也演出不少為人熟悉的作品，如《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）、《時代教主：喬布斯》（Steve Jobs）、《浮生路》（Revolutionary Road）及《讀愛》（The Reader）等。現在的琦溫斯莉已婚，有三名兒子，也「減產」演出，當年大膽裸體，也不復再。

琦溫斯莉解釋，這無關年齡，而是她已改變，對裸露不再感到舒服，她開玩笑：

我的身體改變了，要找一個最好的角度，實在為難攝影師。 琦溫斯莉

雖然琦溫斯莉不會再裸體演出，但其實她對自己的身體自信滿滿。她曾在疫症期間接受外媒《Vanity Fair》的訪問，笑指自己穿睡衣、素顏，梳了頭已算是「化妝」，直言沒有一條褲子穿得下，而她卻享受這樣的生活。她分享，她不喜歡在頒獎典禮或活動上穿上亮麗的裙子與鞋子，說：

我不在意我看起來怎樣⋯⋯那些裙子，給人太大壓力了。我不喜歡把自己逼在一條以後也不會再穿的裙子中，就是為了走紅地毯。把時間、心機與壓力放在一條裙子上，太浪費了⋯⋯何不用這些錢拍更多電影，或建學校呢？ 琦溫斯莉

琦溫斯莉解釋，她絕對欣賞造裙子的人，但就指自己不會為了裙子減肥，也決定以後都會重穿裙子。琦溫斯莉這一代女神，如此率性地接受不完美－「老去與肥胖」，值得我們學習。

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