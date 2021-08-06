心理測驗｜選風景圖看黑暗面　感性派只信直覺　別人成功會妒忌？

心理測驗｜每個人內心都有個隱藏的自我，表面看起來理性實際，背後卻是容易受情感左右想法的性格？對於表裡不一的自己，你又了解嗎？國外網站一款大熱心理測驗，只要透過一張「月亮與海」的圖片，就能窺探出你潛意識中的隱藏性格與個性。



每個人內心都有個隱藏的自我，對於表裡不一的自己，你又了解嗎？（《無法抗拒的他》劇照）

看似聰穎過人、社交能力強、口才好的你，原來有時也會嫉妒他人的成功，甚至在別人做得比你更好時感到生氣？這個不為人知的黑暗面與你日常表現出來的形象不太一樣，卻又正正體現著內心中最真實的想法。國外網站dazzling news的一個心理測驗，要憑直覺在4張圖片中選擇出最喜歡的一張，透過月亮的位置與海平面高度，揭示出你內心的隱藏人格，現來就來分析你的人格面具吧。

憑直覺從以下4張圖片中選擇最喜歡的圖片



憑直覺從4張圖片中選擇最喜歡的圖片。（dazzling news）

▼▼▼【按圖看結果】「月亮與海」心理測驗看隱藏人格 你是典型感性派只信直覺？看似樂意嘗試改變但真實的你是一成不變？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】一張圖知內心黑暗度多少？在圖中，你會選擇加入甚麼圖案？遇到挫折灰心，你會很快放下回復過來？抑或總常往壞方向想？即使成功也快樂不起來，可能是你因為你內心有很高的黑暗度▼▼▼

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同場加映：【按圖看】6隻不同姿勢北極熊心測惹人反感原因；做事俐落直接，原來容易出口傷人？頭腦靈活的你愛堅持到底，原來惹來反感？▼▼