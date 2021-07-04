心理測驗｜6種雪糕喜好揭戀愛性格　愛這種口味好勝易傷害人？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-04 21:00

【心理測驗｜愛情｜戀愛心理｜雪糕】在愛情路上尋尋覓覓，仍徘徊於苦澀當中？美國神經學家指人的大腦中同一區域同時管理食物喜好及性格特質，指出憑雪糕口味就能透視出隱藏性格、愛情態度，反映出你或對方是否一個好情人。

【心理測驗】想讓一段愛情關係長遠，必需先了解對方性格；而憑雪糕口味就能透視出隱藏性格、愛情態度，反映出你或對方是否一個好情人？。（《Black》劇照）

戀愛路上，有人追求平淡穩定，有人卻愛尋求刺激，不願停下，容易陷入失衡關係，難以繼續發展。想讓一段關係長遠，甚至走到終點，必需先了解對方性格。

6種雪糕口味揭示戀愛態度 看出你或心儀對象是否好情人？

美國神經學家Dr. Alan Hirsch曾撰文指出，每個人對於喜歡的食物口味從小時候就定下來，而且大部份都會保持不變，很少會突然180度轉變口味；而大腦中的同一區域同時管理食物喜好以及性格特質，故此兩者絕對有所關連，即是你喜歡的食物口味能反映出你的性格。

Dr. Alan Hirsch亦就精神病學測試結果與雪糕口味作出研究，分析出喜歡不同雪糕口味的個人性格，甚至是戀愛態度。他指，喜愛雲呢拿味的人簡單直接，容易與他人建立關係；而愛好咖啡味的人，則愛尋刺激，不甘心屈就於一段平淡關係之中。下次認識新對象前，透過溝通了解對方外，不妨詢問一下對方喜愛哪雪糕口味，可能會揭示出她／他的隱藏性格。

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