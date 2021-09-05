情人節約會遇車禍癱瘓　圓夢當設計師堅持扮靚：活得漂亮才是本事

一場車禍從此癱瘓，噩運奪走Rabi（嚴楚碧）走動的能力，從此與輪椅為伴，但沒有令她放棄人生。「坐輪椅就需要人照顧？」不屈服命運，Rabi努力康復，自創設計公司，堅持扮靚，學駕車方便外出，身邊不乏追求者，但Rabi說：「即使傷殘，愛情也不能屈就」；她選擇獨居，盡量不成為別人負累，比起自怨自艾，她相信自己坐在輪椅上，也可以活得潚灑漂亮。



Rabi（嚴楚碧）是一名平面設計師，自創公司追夢。（黃寶瑩攝）

情人節甜蜜約會 換來一場無情車禍



20多年前Rabi仍是青春少艾，從法國巴黎學成歸來，回港找到心儀的設計工作，人生才剛開始，卻在情人節與心儀對象的首次約會，遇上改變一生的車禍。

「那天是情人節，天色陰陰沉沉」Rabi憶述，忽然接到一通電話，原來是心儀對象駕車到樓下，邀她外出。愛的告白加上精心準備的禮物，Rabi一整天都是甜滋滋，沉浸在浪漫的喜悅中。對方送她回家期間，Rabi坐在車上安心睡去，再睜開眼，已在醫院的深切治療部。

「你撞了車」這是Rabi恢復意識後聽到的第一句說話，睜開眼是醫院慘白燈光。手術一個接一個，Rabi好不容易走出鬼門關。

Rabi分享車禍後自己一度危殆，情況嚴重。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【按圖看】Rabi（嚴楚碧）發生意外前在法國修讀視覺藝術 熱愛設計的她夢想成為設計師▼▼▼

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曾有輕生念頭：連拿刀的能力也沒有



「不知道原來傷得這麼重。」醫護人員及家人一開始不敢告知Rabi實情，不斷詢問下才慢慢了解自己的傷勢。「我以為過些日子就能動，有一日發現小便會自己流出，沒有便意，也無法控制大小二便。那一刻我才知道是全身癱瘓，無法接受只能崩潰痛哭。」

Rabi後來得知，發生意外時自己半身被拋出車外，本來為扮靚的鐵髮夾成為「兇器」，部分頭皮被扯甩，場面觸目驚心：「車子後座擺放的鮮花與禮物都濺滿血跡，想想都覺得恐怖。」

Rabi與心儀男生在情人節約會，回家途中卻發生車禍。（黃寶瑩攝）

「我覺得自己沒有價值，像一舊垃圾」

因傷及頸椎神經，Rabi胸部以下動彈不得，醫生要她做好心理準備餘生在床上渡過，將來若坐到輪椅已算幸運：「對一個曾經行得走得、活蹦亂跳的人來說，真的很絕望。」

受傷初期，Rabi生活不能自理，連活動手指都困難。最煎熬是覺得自己沒有價值，沒有人要，像一個包袱，被拋來拋去。

家人希望與Rabi約會的男生要負上責任，大家對此問題不停爭拗，Rabi自覺失去選擇權，被沉重的無力感壓得喘不過氣。她陷入低潮，情緒反覆，甚至萌生輕生念頭。

Rabi憶述見到床頭放著蘋果和一把刀，可悲的是她連伸手拿刀也做不到。再轉念一想，若尋死不遂，豈不令自己更可悲？

Rabi從醫院醒來後發現自己全身動彈不得。（黃寶瑩攝）

學懂放下 釋懷心結

問到發生意外後心態有什麼轉變？Rabi不假思索說：「我學會放下。」造成車禍的那個男生，只輕微擦傷，再見面時，她心情複雜，也曾埋怨他：「為什麼毀掉我一生？」對方 承諾照顧她一生一世，但她心底清楚那是贖罪，不是愛。

糾纏了一段時間，Rabi最終決定放開這段關係，不再相見。學會釋懷，也放過自己。

她決心專注康復，展開獨立自主新生活：「我告訴自己，我連身體最重要的能力也失去了，沒有什麼是無法放下的。」

Rabi放下過去，專心做康復，她表示要將自己放在第一位，而不是糾纏過去。（黃寶瑩攝）

在康復院的日子，Rabi形容「像去了一個Camp」，院中有許多同路人，大家互相鼓勵扶持。每日進步一小步，就照亮更多希望——從完全癱瘓，到可以被人扶落床；可以自己刷牙、塗指甲油；最後自己坐輪椅去餐廳。快樂不難，取決於你能否找到箇中樂趣：

我不是每天睡在床上，而是努力康復。看到病房窗外的景色很美麗，平時生活忙碌根本無暇欣賞，我先發覺原來這個世界很美麗。每日康復都能找到樂趣，日子也不是這麼難過！ 殘疾設計師Rabi

Rabi分享自己在康復過程中找到樂趣，一步步向前邁進。（黃寶瑩攝）

克服心理殘疾 重奪生活自主權



心理問題是看不見的殘疾，同樣會令人寸步難行。踏入社會，Rabi面對重重障礙，她曾經十分介意別人眼光，有段時間不喜歡照鏡，連反射的倒影也不敢看。和許多女生一樣，Rabi十分在意身型，曾為了減肥節食暴瘦至78磅，後來尋求心理治療才發現是「創傷後遺症」，在協助下她慢慢放下對身型的執著，學會接受自己。

見工感歧視 靠自己創業追夢

Rabi熱愛平面設計工作，願意聘請殘疾人士的公司少之又少，好不容易找到一份工作，即使她願意薪金比原本減半，但對方竟然只肯付幾千蚊。深感不忿，Rabi把心一橫，在家創業，自己接設計工作，由幾張訂單開始，漸漸做得有聲有色，收入可應付生活所需。

Rabi自創公司做平面設計工作，擁有更多自主權。（黃寶瑩攝）

害怕成為負累 獨居更自在：我不是做不到

她現時獨居，Rabi 說，覺得更自在：「人生是自己的，家人不能照顧我一世，我也不想做寄生蟲。」學會駕車是獨立第一步，Rabi享受駕車時的自由自在，感受到前所未有的自信：「車子成為了我的雙腿，帶我去想去的地方，行車線上沒有人知道你是傷殘的，人人平等。」

▼▼▼【按圖看】Rabi（嚴楚碧）無懼獨自生活 堅持生活自理：不想依靠他人生活▼▼▼

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行動不便就要放棄打扮？Rabi無法苟同，她堅持化妝、喜歡時尚潮流，每日都會打扮得漂漂亮亮出門：

我仍然有權利去打扮、行街、買衫。 殘疾設計師Rabi

她每日堅持做上身運動，不讓身材走樣。Rabi笑說，「扮靚」的同時，能讓自己康復，「如果見到自己個樣唔開胃，仲慘過見到自己傷殘！」

殘疾女性需要的是愛情 不是照顧者

Rabi 受傷後一度抗拒愛情，到後來建立自信慢慢打開心扉，她說，仍希望找到溫暖的臂彎，雖然身邊不乏追求者，但Rabi說：「即使傷殘，愛情也不能屈就；不是讓愛情選擇你，而是自己去選擇愛情。」

理想的感情關係是雙方平等，相互尊重和扶持：「我不是找一個人幫我沖涼、陪我複診，很多事我都可以獨力完成。殘疾女性找伴侶是基於愛情，而不是找照顧者，要分得清楚。」

Rabi曾覺得有人追求已要慶幸，但最後發現不是自己想要的愛情，無法享受其中。（黃寶瑩攝）

輪椅上逆轉人生 不負好時光

活得漂亮才是本事，與其悲歎命運，不如重新整裝出發。Rabi渴望自己的故事能扶持更多受傷的人，為同路人帶來一絲光芒。挫折可讓人變得更堅毅，她用自己的步調，盡情揮灑每一刻。

沒有任何事情，能夠難倒一個熱愛生命的人：

殘疾是證明我與眾不同的特徵，我一樣有正常的生活，是一名享受生活的女生。 殘疾設計師Rabi

Rabi個性獨立又堅強，面對難關選擇勇敢面對，一一克服。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【按圖看】Rabi（嚴楚碧）希望自己的故事能鼓勵更多同路人 為殘疾平權出力▼▼▼

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攝影：黃寶瑩



▼▼▼同場加映：33歲利穎怡一直懷著「演員夢」，誤打誤撞加入《東張西望》成為主持，四處採訪追求真相，展現與甜美外表相悖的過人膽量，受到關注。原來利穎怡曾做替身，不怕辛苦由低做起，主持工作多次面臨險境，她為工作搏盡無悔？【按圖看】▼▼▼

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▼▼▼同場加映：何慕詩（Cynthia）是一位性治療師，從藝人身份漸漸轉型做性治療，曾被誤會與病人發生性關係、被指「淫底」，對她來說性治療不止診治「性」，同時療癒人心。【按圖看】▼▼▼