Aerie by American Eagle期間限定店優惠　$54無痕內褲防下體現形

American Eagle Outfitters旗下的Aerie by American Eagle，主打內衣、休閒服等，融合運動服於日常穿撘中，舒適時尚兼備。近日Aerie by American Eagle於尖沙咀LCX開設全亞洲首個期間限定店，除了不少新品上架，顧客也可享限時獨家優惠及小禮物，不能錯過。



近日Aerie by American Eagle於尖沙咀LCX開設全亞洲首個期間限定店，除了不少新品上架，顧客也可享限時獨家優惠及小禮物，不能錯過。（Aerie by American Eagle）

Aerie by American Eagle首個期間限定店 必買「No Show」內褲？

期間限定店的設計以純白色調為主題，以「Let The Real You Shine」的裝飾背景牆與白色鞦韆，歡迎顧客打卡。值得留意的是，品牌主張融合運動服於日常穿撘中，店內也有不少穿撘示範，瑜伽緊身衫褲，配合短版上衣，或套上寬鬆毛衣，顯瘦舒適之餘，也方便常常運動的女生，於約會前後健身，也不用帶兩套衣服。

而由即日起至11月21日到期間限定店，只要追蹤Aerie的社交平台及訂閱他們的通訊，即可獲贈購物優惠券及環保餐具套裝乙套。購物滿HK$600更即可獲贈水樽乙個。

點擊看期間限定店新品，以及店內打卡位：

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另外，記者特別推介Aerie by American Eagle的No Show無痕內褲。平日女生穿上瑜伽褲，總怕內褲會現形，易走光且不美觀，但無痕內褲則用上輕身布料，流暢不收邊，主打穿上緊身褲時也可完美隱形，且用上吸水布料，運動時流汗也能保持乾爽，避免尷尬。無痕內褲也是品牌最暢銷的產品之一。新品3件裝售HK$190，早前推出的款式即低至$54便可入手。

如何避免下體現形 挑選瑜伽褲5大準則

瑜伽褲穿搭成為時下流行的穿搭風格，展現女生緊身線條。(coffee89921@IG)

各種瑜伽褲款式琳瑯滿目，該如何挑選一條外形美觀又適合自己的瑜伽褲呢？在挑選瑜伽褲時，除了顏色款式以外，更重要的是要留意面料、鬆緊度、三角位置等方面入手，根據5大準則挑選瑜伽褲就能避免私處現形，展露身材同時又兼顧舒適度，大方展現運動風穿搭潮流。

▼▼▼【按圖看】挑選瑜伽褲5大準則公開！ 避免私密處現形關鍵要留意「這個」地方的設計？▼▼▼