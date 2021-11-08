光棍節優惠｜CASETiFY雙11限時優惠　必買訂造兼防撞款低至75折

【光棍節優惠｜雙11優惠】香港品牌CASETiFY推出雙11限時優惠，購買指定款式，可享低至75折優惠，當中包括大熱的客製、插畫款式，已計劃與朋友們交換聖誕禮物，或想送小禮物給伴侶的你，千萬不要錯過。



光棍節優惠｜香港品牌CASETiFY推出雙11限時優惠，購買指定款式，可享最低75折優惠。（Casetify＠Facebook）

CASETiFY雙11特價：3件75折 必買訂造防撞款

CASETiFY的手機殼一直大受歡迎，特別是客製款式，獨一無二，設計簡約但防撞輕巧。是次推出的限時優惠，購買指定款式，一件也可享95折優惠；購買兩件，可享8折優惠；3件或以上，即可享75折優惠。另外，購買1件或以上特強防摔手機殼也可享八五折優惠，iPhone13系列手機殼亦適用於此推廣。由11月9日至11月12日，各位可在門市或官方網站選購。

光棍節優惠｜是次推出的限時優惠，購買指定款式，一件也可享95折優惠。（Casetify＠IG）

記者推介客製款式， 此系列一直都是品牌的皇牌，是次可趁優惠入手，當作是小禮物或聖誕禮物，也十分窩心。另外，品牌與法國女插畫師Agathe Sorlet聯乘的系列，是次也在優惠之列。Agathe Sorlet以情侶甜蜜日常作主題與，其IＧ也大受歡迎，鮮有推出產品，各位粉絲也可趁這機會購買收藏。其他推介款式，也包括動物系列，各位「貓奴」千萬不能錯過。值得留意的是， 在是次推廣中，新推出的環保系列也有特別優惠，CASETiFY收集舊手機殼，循環再造為全新「再生手機殼」，為環保出一分力同時，又加強了防撞抗震功能。

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