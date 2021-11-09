周家怡曾慣做跟得女友　幻想21歳要結婚生子：執着便不能活在當下

【周家怡】由周家怡主演出的劇集《星空下的仁醫》正在無綫播出，近日她又為ViuTV劇集《反起跑線聯盟》開鏡拜神，遊走兩台之間，開展演員新常態。周家怡入行廿年有多，角色大多撇不開女子英氣，劇本以外，她卻有小鳥依人一面，一但戀愛便是「廿四孝女友」，她說：「愛情是最能治到我的事！未結婚便叫人老公！」



周家怡｜由周家怡主演出的劇集《星空下的仁醫》正在無綫播出。（周家怡＠FB）

周家怡在藝員訓練班出身，常常在無綫劇集飾演配角，直到2012年在為港視拍攝劇集《導火新聞線》，首次「擔正」做女主角，後來亦參與ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列－綠豆》，飾演出軌的女主角，更在《無雙》「剷青」素顏，憑女警一角入圍金獎像最佳女配角。在劇集與電影中的角色，總是果斷獨立，一副「惡形惡相」；在劇本以外的，她卻道：「愛拍拖時嬌嗲到不得了！」

周家怡｜近日周家怡為ViuTV劇集《反起跑線聯盟》開鏡拜神。（周家怡＠FB）

曾慣做跟得女友送湯：全部愛情都令我失去自己，每次都令我死去活來

今年42歲的周家怡，常常被問到感情狀態，她都會豁達回答：「沒想太多，現在沒拍，可能我麻煩，我信感覺，但暫時未遇到一個好有感覺的人。」伴侶欠奉，但就在她的IG上常常出現一隻有「歲月痕跡」的布甸狗。

周家怡叫它「布仔」，是初戀男友所送。旅行或出差，周家怡都會替它拍照留影，也會說心事。她笑言：「那時最討厭吵架要過夜，布仔便似是一道橋，我們跟它說些不敢開口跟對方說的事。後來分手，當然跟阿媽。」這「少女習慣」，也跟布仔一起留了下來。

周家怡｜周家怡笑指忘了多少年沒拍拖，但閱讀卻令她的想法不斷改變，由從前相信吸引力法則，到今日變得隨遇而安。（黃寶瑩攝）

她分享縱然個性率直，是大眾所認識的「男仔頭」，但旁人萬萬想不到，她竟是「廿四孝女友」。她笑言：「要是拍多數次拖，我便十項全能！」只因男友愛做甚麼，她都跟着做。男友愛打桌球，她便天天膩在球桌旁；為了男友學造壽包；得知男友跟朋友到外去旅遊，得知自己的工作臨時取消了，便即晚深夜到通宵營業的超級市場買材料煲湯，翌日一早手提兩大壺上機，速遞給男友驚喜。那時愛得轟烈，現在回望，卻不覺快樂，只道：

全部愛情都令我失去自己，每次都令我死去活來。 周家怡

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一味迎合對方 愛情便變成一種渴求

周家怡分享：「當我一拍拖，便最容易迷失。我會把男友放到第一位，接着便是家人、朋友，都不知把自己放哪了！」

她說自己會把所有專注力放到伴侶身上，如整天守在電話旁邊，等待對方來電或短訊，她道：「那種快樂，不是真正的快樂。那時的愛情，也只是一種渴求。因為我沒有好好活在當下，也只是一味迎合對方。可是，對方或許就只是喜歡本來的你？」到現在單身數年，終於䆁懷，道：

到真正只剩自己的時候，我才學懂跟自己相處。我彷似聽到一把聲音跟自己說：原來你從前唔錫我。 周家怡

周家怡｜周家怡說自己會把所有專注力放到男友身上，如整天守在電話旁邊，等待對方來電或短訊。（黃寶瑩攝）

曾計劃21歳要結婚生子：做人只要住現在這一分鐘

而所謂領悟，都是從等待中而來。周家怡分享，上一次分手，已是五年以上。她道，論愛情與事業，她道最重要放得開，她數年前在訪問中說：「從前我計劃，21歳要結婚生子，做戲又要下一套要演甚麼，現在都差不多40歳，根本沒有一件事是如我計劃進行的，那為甚麼還要執着於計劃呢？計劃只會令你不能活在當下。」

周家怡｜周家怡在這些年的經歷過後，她信一切自有安排，縱然對未來期望，但亦非得常滿意現在的自己。（黃寶瑩攝）

她說，在這些年的經歷過後，她信一切自有安排，縱然對未來期望，但亦非得常滿意現在的自己。她道：

做人只要記住現在這一分鐘。我最想做的事，就是我坐在這兒，便每一分每一秒都在這兒。若記着過去的不快樂，那是懲罰現在的自己。 周家怡

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