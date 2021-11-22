CHARLES & KEITH｜小CK官網限時低至半價減價　必入官網限定新品

【CHARLES & KEITH／小CK／減價／手袋】小資女想要入手價格親民、款式時尚的手袋，不僅只有ZARA、MONKI等Fast Fashion品牌；一向定價不高的新加坡品牌CHARLES & KEITH（小CK）官網正進行低至半價的限時減價，數百元就能入手，也是1個不錯的選擇。



【CHARLES & KEITH／小CK／減價／手袋】CHARLES & KEITH官網正進行低至半價的限時減價。(CHARLES & KEITH)

CHARLES & KEITH官網限時減價 低至半價

無論減價期間與否，每每經過CHARLES & KEITH店舖都必定人潮湧湧，需要排隊等候進店，證明有一定的支持者。CHARLES & KEITH官網正進行限時減價，買滿HK$350更可享有免費運送服務，省去人潮以外，有些減價款式更是官網限定新品，將撞款機會降到最低；是次減價優惠低至半價，提供多款斜揹袋、手拿袋、腋下袋等款式，適合不同喜好的女生。

【CHARLES & KEITH／小CK／減價／手袋】官網限定新品：梯形扣環鍊條包，也設限時減價，HK$389就能入手。(CHARLES & KEITH)

精選15個CHARLES & KEITH減價手袋

鍾情於簡約輪廓的女生，可選擇官網限定新品：梯形扣環鍊條包，方形設計搭配金屬鏈條與扣環，營造俐落感與點綴手袋，加上焦糖棕色百搭，用來搭配淺色、深色服裝亦可。若傾好特別設計，則可選擇金屬鍊貝殼包與簡約手腕包，金屬鍊貝殼包以貝殼形態配合冷色調，可以金屬短鏈作手挽使用，或PU肩揹帶斜揹使用，感覺大不同。

至於簡約手腕包，共有3個使用方式，除了調節式肩揹帶，可採用手腕帶，將手袋繫於手腕中，也能將手腕帶拆卸，直接將本身連接手腕帶的銀色環扣當成手挽帶使用，配襯不同造型，令造型提升時尚感。

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