UNIQLO、GU感謝節減價必入$59HEATTECH　針織外套顯瘦穿搭示範

【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO與GU將於11月26日至12月9日一連14日舉行「感謝節」優惠，多款人氣服裝將減價發售，精選兩個品牌首周抵買款式，最平HK$59入手，用來mix and match冬季造型最好不過！



【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO與GU將於11月26日至12月9日一連14日舉行「感謝節」優惠。（品牌圖片）

UNIQLO、GU感謝節一連14日大減價 搶先看開賣優惠

每次UNIQLO、GU感謝節均是掃貨的好時機，是次減價優惠囊括多款外套款式，最適合為冬季置入新衫。分兩周舉行的「感謝節」，每星期促銷優惠均不同，款式多而吸引。

第1周（11月26至12月2日）期間，凡單次於UNIQLO購物滿HK$400，即可獲贈「Disney+ 串流服務尊享」優惠券乙張，於香港寬頻登記Disney+，將送1年家居寬頻或5G流動通訊服務，每天每店名額300個；至於GU單次消費滿HK$500，即獲贈露營LED燈乙個，送完即止。

【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO一系列超輕型羽絨外套包括於首周減價款式內，可用來打造層次造型。（品牌圖片）

搶先看UNIQLO感謝節首周減價款式 羽絨造型如何更顯瘦？

UNIQLO首周減價款以「抵抗寒冬」為主，一系列超輕型羽絨外套、長絨搖粒絨拉鏈外套以及牛仔褲均以優惠價發售。超輕型羽絨外套集結輕身、保暖、便攜、跣水、防靜電5大功能，原價HK$499，減價後只HK$399；羽絨背心款減價後只HK$249，單穿或是當成內搭配合大衣穿着，打造層次造型亦可，不過在穿搭造型上，仍建議以skinny jeans或直身裙作搭配，以凸顯下身線條，打造修長身形比例。

此外，冬季必備的HEATTECH系列亦設減價，包括各款U領、V領T恤，保暖同時不顯臃腫，折後最平HK$59入手，相當抵買。

▼▼▼【按圖看】精選UNIQLO感謝節首周減價款式，必入冬季必備HEATTECH，低至$59。▼▼▼

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【UNIQLO、GU感謝節減價】GU近年推出的針織外套大受歡迎，感謝節首周優惠中，便囊括多款針織外套。（品牌圖片）

GU首周感謝節 率先看人氣激減款式

GU近年推出的針織外套大受歡迎，吸引日本女生瘋搶；感謝節首周優惠中，便囊括多款針織外套，由人造毛绒到麻花短版剪裁應有盡有，推介人造毛绒外套，原價HK$299，減價後只HK$249，Oversized設計寬鬆舒適，幫助修飾身形。

▼▼▼【按圖看】精選GU感謝節首周減價款式，$179麻花針織外套一衣多穿更抵買？▼▼▼

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必備麻花針織外套 柔和色調造型打造女友感

早前引發日本女生搶購的麻花針織外套亦設減價，優惠價只HK$179。針織外套容易搭配，當外套之餘，亦可內穿黑色上衣或是高領上衣，將外套扣起鈕扣然後配襯裙／褲裝即可增強造型層次感，帶來亮點。在顏色搭配組合上，可選用同色調的搭配方法，無需過多複雜技巧就能完成造型，帶有延長身形的視覺效果，同時令造型更一致。GU麻花針織外套除提供米白、啡色等基本色調，也設湖水綠色，搭配柔和色調穿搭更能打造Girlfriendable感覺，成為衣櫃裡必備服裝。

▼▼▼日本女生早前瘋搶GU麻花針織外套，【按圖看】多個穿搭造型。▼▼▼

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