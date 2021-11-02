Lady Gaga演Gucci豪門謀殺案　疑殺夫後曾自殺：若再見想說我愛你

《Gucci豪門謀殺案》由Lady Gaga、Adam Driver主演，近日公布第2道預告片，令人萬分期待。《Gucci豪門謀殺案》改編自真實事件，Gucci末代家族繼承人Maurizio Gucci在Gucci辦公室遭人買兇槍殺，幕後主謀竟然就是死者前妻，一代名媛，如何變成復仇「黑寡婦」，還差點令Gucci家族就此沒落？



Gucci｜由Lady Gaga、Adam Driver主演的《Gucci豪門謀殺案》改編自真實事件。（《Gucci豪門謀殺案》劇照）

《Gucci豪門謀殺案》（House of Gucci）將於11月25日上映，改編自《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》一書，圍繞Gucci家族的堀起與沒落，當中最具話題性的，當然是Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci被妻子Patrizia Reggiani 買兇謀殺的事件。

▼▼▼點撃看Lady Gaga與Adam Driver如何還原《Gucci豪門謀殺案》（ The House of Gucci）中的Gucci第3代繼承人與「黑寡婦」Patrizia▼▼▼

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「黑寡婦」嫁入Gucci ：寧坐勞斯萊斯哭 也不在單車上笑

由Lady Gaga飾演的Patrizia Reggiani於1948年在米蘭的一個小鎮出生，媽媽本來是侍應，嫁給一名商人，生活也富裕起來，她從小就教導女兒「金錢至上」，長大後要嫁入豪門，要在上流社會中打滾。

而Gucci第三代繼承人Maurizio，在派對中跟Patrizia相遇並展開追求，但當時他的父親Rodolfo Gucci十分反對，更曾揚言，指要是他們堅持結婚，便會將他從Gucci家族中除名，但Maurizio愛情大過天，一意孤行與Patrizia結婚，並舉辦盛大婚禮，成為一時佳話。

Gucci｜Patrizia與Maurizio過了十多年快樂的婚姻生活，誕下兩個女兒，父親也漸漸承認了她, Patrizia也成為Gucci的首席顧問。（《House of Gucci》紀錄片）

而Reggiani 從不掩飾自己的拜金想法，她曾說過：

寧願坐在勞斯萊斯上哭，也不願坐在單車上笑。 Patrizia

婚後，他們誕下兩子女，Patrizia更曾一度成為Gucci的首席顧問。12年後，Maurizio跟Patrizia說要工幹，其實是跟一個更年輕的女人走了，從此再也沒有回來。 Patrizia一直苦苦等待，直至一天，Reggiani從家庭醫生口中得知，原來她已被拋棄了。

對於Maurizio 不忠出軌，Patrizia曾在Maurizio的電話留言：

你的女兒鄙視你，不想再見到你；你畸形扭曲，我們都想忘記你。你的地獄很快會來到。 Patrizia

外界眼中的時尚界「最美夫婦」，原來都是假像。Patrizia 指出，她曾進行腦瘤切除手術，丈夫卻未有照顧與支持。手術後一年，Maurizio因變賣Gucci股份而大賺一筆，答應給予Patrizia每年一百萬作離婚條件，Patrizia當然不滿意，她氣他變賣Gucci事業，更覺那是對Gucci的背叛，說：「他不該對我做這樣的事。」最後於1995年，Maurizio威逼會切斷她的經濟來源，Patrizia 因 答應簽紙離婚。

1995年3月27日早晨，Maurizio 在Gucci 門前被殺，有人朝他背後連開三槍，第四槍擊中頭部，就此結束了Gucci第三代家族繼承人的一生。

Gucci｜在2011年，就有律師提出「開放監禁」，可是她拒絕了，她說：「我一生也從沒工作過，現在也不會。」（《House of Gucci》紀錄片）

在前夫被殺一天 在日記寫下「天堂」

經過2年調查，警方將Patrizia 及4名共犯拘捕，案情披露，Patrizia在前夫被殺一天，日記寫下「天堂」這字，並畫上粗框，槍手與共犯認罪，Patrizia則被判處入獄29年，但她由此至終沒有承認自己買兇殺夫。

這宗豪門買兇殺夫案轟動一場，傳媒形容Patrizia為「黑寡婦」。Patrizia的女兒求情，指母親因腦瘤而性情大變，案件2000年上訴，她獲減刑兩年；同年，Patrizia在獄中以鞋帶自殺但獲救。她曾在訪問中說到 ：

若會再見，我想說我愛你（前夫）。 Patrizia

最終，Patrizia於服刑16年後，2014年出獄。

Gucci豪門謀殺案｜結婚12年後，Maurizio跟Patrizia說要工幹，但他一直沒有回來，Reggiani後來才在家庭醫生口中得知，原來她被拋棄了。（《Gucci豪門謀殺案》劇照）

「Lady Gucci」出獄：我就是Gucci

Patrizia 出獄後，不改其高調的作風，她重獲自由後第一件事，便是到蒙特拿破崙大街上購物，架上太陽眼鏡，肩上放一隻大型金剛鸚鵡，傳媒都爭相報導－「Lady Gucci」回來了。

Patrizia多次接受媒體訪問，她一直堅稱自己是無辜，是朋友設局陷害：

我不覺自己無辜，但我覺得自己是無罪的，雖然我確是犯了很多錯。 Patrizia

不過，有電視台在2014年跟她作訪問時卻漏了口風，記者問：「為何你要請槍手，而不是自己下手呢？」Patrizia卻答：「我眼界不好，不想錯過。」回顧這段轟動一時的時尚界殺人案，資深米蘭時尚記者Giusi Ferrè分析：「Patrizia的所有都是Gucci。她對Maurizio賣掉Gucci感到十分生氣，即使出獄了，她還是放不下。」

Patrizia 於2014年時接受一份意大利報紙訪問提到，她希望能回到Gucci：

他們需要我，我就是Gucci，沒人比我更Gucci。 Patrizia

據知，Patrizia憑Maurizio 留下的財產，仍繼續住在米蘭。

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