Lady Gaga演Gucci豪門謀殺案　疑殺夫後曾自殺：若再見想說我愛你

《Gucci豪門謀殺案》由Lady Gaga、Adam Driver主演,近日公布第2道預告片,令人萬分期待。《Gucci豪門謀殺案》改編自真實事件,Gucci末代家族繼承人Maurizio Gucci在Gucci辦公室遭人買兇槍殺,幕後主謀竟然就是死者前妻,一代名媛,如何變成復仇「黑寡婦」,還差點令Gucci家族就此沒落?



Gucci|由Lady Gaga、Adam Driver主演的《Gucci豪門謀殺案》改編自真實事件。(《Gucci豪門謀殺案》劇照)

《Gucci豪門謀殺案》(House of Gucci)將於11月25日上映,改編自《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》一書,圍繞Gucci家族的堀起與沒落,當中最具話題性的,當然是Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci被妻子Patrizia Reggiani 買兇謀殺的事件。

「黑寡婦」嫁入Gucci :寧坐勞斯萊斯哭 也不在單車上笑

由Lady Gaga飾演的Patrizia Reggiani於1948年在米蘭的一個小鎮出生,媽媽本來是侍應,嫁給一名商人,生活也富裕起來,她從小就教導女兒「金錢至上」,長大後要嫁入豪門,要在上流社會中打滾。

而Gucci第三代繼承人Maurizio,在派對中跟Patrizia相遇並展開追求,但當時他的父親Rodolfo Gucci十分反對,更曾揚言,指要是他們堅持結婚,便會將他從Gucci家族中除名,但Maurizio愛情大過天,一意孤行與Patrizia結婚,並舉辦盛大婚禮,成為一時佳話。

Gucci|Patrizia與Maurizio過了十多年快樂的婚姻生活,誕下兩個女兒,父親也漸漸承認了她, Patrizia也成為Gucci的首席顧問。(《House of Gucci》紀錄片)

而Reggiani 從不掩飾自己的拜金想法,她曾說過:

寧願坐在勞斯萊斯上哭,也不願坐在單車上笑。 Patrizia

婚後,他們誕下兩子女,Patrizia更曾一度成為Gucci的首席顧問。12年後,Maurizio跟Patrizia說要工幹,其實是跟一個更年輕的女人走了,從此再也沒有回來。 Patrizia一直苦苦等待,直至一天,Reggiani從家庭醫生口中得知,原來她已被拋棄了。

對於Maurizio 不忠出軌,Patrizia曾在Maurizio的電話留言:

你的女兒鄙視你,不想再見到你;你畸形扭曲,我們都想忘記你。你的地獄很快會來到。 Patrizia

外界眼中的時尚界「最美夫婦」,原來都是假像。Patrizia 指出,她曾進行腦瘤切除手術,丈夫卻未有照顧與支持。手術後一年,Maurizio因變賣Gucci股份而大賺一筆,答應給予Patrizia每年一百萬作離婚條件,Patrizia當然不滿意,她氣他變賣Gucci事業,更覺那是對Gucci的背叛,說:「他不該對我做這樣的事。」最後於1995年,Maurizio威逼會切斷她的經濟來源,Patrizia 因 答應簽紙離婚。

1995年3月27日早晨,Maurizio 在Gucci 門前被殺,有人朝他背後連開三槍,第四槍擊中頭部,就此結束了Gucci第三代家族繼承人的一生。

Gucci|在2011年,就有律師提出「開放監禁」,可是她拒絕了,她說:「我一生也從沒工作過,現在也不會。」(《House of Gucci》紀錄片)

在前夫被殺一天 在日記寫下「天堂」

經過2年調查,警方將Patrizia 及4名共犯拘捕,案情披露,Patrizia在前夫被殺一天,日記寫下「天堂」這字,並畫上粗框,槍手與共犯認罪,Patrizia則被判處入獄29年,但她由此至終沒有承認自己買兇殺夫。

這宗豪門買兇殺夫案轟動一場,傳媒形容Patrizia為「黑寡婦」。Patrizia的女兒求情,指母親因腦瘤而性情大變,案件2000年上訴,她獲減刑兩年;同年,Patrizia在獄中以鞋帶自殺但獲救。她曾在訪問中說到 :

若會再見,我想說我愛你(前夫)。 Patrizia

最終,Patrizia於服刑16年後,2014年出獄。

Gucci豪門謀殺案|結婚12年後,Maurizio跟Patrizia說要工幹,但他一直沒有回來,Reggiani後來才在家庭醫生口中得知,原來她被拋棄了。(《Gucci豪門謀殺案》劇照)

「Lady Gucci」出獄:我就是Gucci

Patrizia 出獄後,不改其高調的作風,她重獲自由後第一件事,便是到蒙特拿破崙大街上購物,架上太陽眼鏡,肩上放一隻大型金剛鸚鵡,傳媒都爭相報導-「Lady Gucci」回來了。

Patrizia多次接受媒體訪問,她一直堅稱自己是無辜,是朋友設局陷害:

我不覺自己無辜,但我覺得自己是無罪的,雖然我確是犯了很多錯。 Patrizia

不過,有電視台在2014年跟她作訪問時卻漏了口風,記者問:「為何你要請槍手,而不是自己下手呢?」Patrizia卻答:「我眼界不好,不想錯過。」回顧這段轟動一時的時尚界殺人案,資深米蘭時尚記者Giusi Ferrè分析:「Patrizia的所有都是Gucci。她對Maurizio賣掉Gucci感到十分生氣,即使出獄了,她還是放不下。」

Patrizia 於2014年時接受一份意大利報紙訪問提到,她希望能回到Gucci:

他們需要我,我就是Gucci,沒人比我更Gucci。 Patrizia

據知,Patrizia憑Maurizio 留下的財產,仍繼續住在米蘭。

