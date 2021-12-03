5大敏感肌護膚品推介　Drunk Elephant聖誕禮盒全貨裝只售$6XX

【護膚｜敏感肌】秋冬來臨，皮膚也隨天氣轉變而更敏感，護膚品也需「轉季」來應對肌膚需要。不少品牌都主打天然、敏感肌專用，以下就推介5大護款品牌與聖誕優惠，如大受歡迎但又低調的美國品牌Drunk Elephant的聖誕套裝，主打「無毒護膚」，且皇牌產品全貨裝；而The Ordinary一向性價比極高，是記者的空瓶推介。



秋冬來臨，皮膚也隨天氣轉變而更敏感，護膚品也需「轉季」。（innisfreeofficial@IG）

Drunk Elephant聖誕套裝全貨裝：$6XX買嬰兒嫩肌面膜及急救面霜

美國小眾品牌Drunk Elephant以安全及無毒為宗旨，創辦人Tiffany Masterson 指Drunk Elephant 並非純天，因為純天然成分更易產生炎症，更易令皮膚敏感；經精細設計的人工合成物反而更能達護膚效果。因此，Drunk Elephant只是不不添加任何防腐劑等化學物質，減少敏感情況出現。

創辦人Tiffany Masterson 指Drunk Elephant 並非純天，因為純天然成分更易產生炎症，更易令皮膚敏感。（Drunk Elephant＠IG）

另外，若你懶於分別自己屬哪膚質，Drunk Elephant的產品不分「乾性皮膚」或「油性皮膚」，Tiffany指所有產品都適合所有人使用，唯是要正確使用－護膚不過多過密，便不會出現「太油」或者「太乾」的情況。

Drunk Elephant在Sephora獨家發售，鮮有特價，常常售罄，是次推出的節日套裝，不但全貨裝，而且包括不少皇牌產品。筆者推介「KISSY FACE」套裝，嬰兒嫩肌面膜正價售$6XX，但套裝包面膜與 Lala Retro™ 急救面霜，只售690港元，便宜許多。嬰兒嫩肌面膜只而每星期使用一次，敷20 分鐘，清洗乾淨後再使用急救面霜，便可收毛孔、令皮膚更嫩滑。

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性格比最高敏感肌適用品牌：The Ordinary最低價$6X入手？

加拿大品牌The Ordinary雖然包裝極簡，但功效一直無容置疑，成份簡單，價格親民，大多都在$100以下，便可購買。筆者「空瓶推介」Hyaluronic Acid 2% + B5 超純補水玻尿酸，當中更添加維生素B5 增強表面補水效果，秋冬洗澡後，皮膚乾燥，使用這瓶「平價版B5Gel」，可迅速鑽水補濕，膚色也有提亮效果。

筆者「空瓶推介」Hyaluronic Acid 2% + B5 超純補水玻尿酸，只售$70，（ena_skin@IG）

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