十月初五的月光｜44歲汪琳似足少女　曾歷小產在TVB 16年無緣主角

十月初五的月光｜汪海琳｜TVB台慶劇《十月初五的月光》已踏入最後一星期，新版的初哥哥、祝君好亦引來不少討論聲。而當年分別飾演汪海琳與萬沛堅的汪琳與鄧浩光21年後竟罕有同框合照，勾起不少人的回憶。現年44歲的汪琳更被網民大讚保養得宜，多年來零走樣。



現年44歲的汪琳更被網民大讚保養得宜，多年來零走樣。 （《十月初五的月光》劇照）

《十月初五的月光》舊版汪海琳與萬沛堅21年再聚

近日《十月初五的月光》劇集熱播，除了劇中祝君好、初哥哥及司徙禮信的三角戀為人關注，當中的苦命鴛鴦汪海琳與萬沛堅因家世差距而被迫分開亦令劇迷感痛心。日前2000年版本《十月初五的月光》飾演「汪海琳」的汪琳與飾演「萬沛堅」的鄧浩光相隔21年再度同框。汪琳亦在社交平台分享二人合照並稱：「眨吓眼……21 年冇見！ #乜咁啱 #時間過得好快 #好耐冇見」。

「汪海琳」的汪琳與飾演「萬沛堅」的鄧浩光相隔21年再度同框（汪琳FACEBOOK）

汪琳與鄧浩光相隔21年後再次同框，令不少劇迷感到驚喜萬分。網民更大讚兩位保養得宜，當中也不少人稱汪琳比當年更有女人味：「原來汪琳咁靚，完全唔輸當年。」

汪琳與鄧浩光相隔21年後再次同框，令不少劇迷感到驚喜萬分 （《十月初五的月光》劇照）

汪琳甜美形象獲觀眾緣

汪琳早在1996年參加TVB藝訓班入行，並於1997年擔任《刑事偵緝檔案III》的配角「詹翠兒」，為人所認識的角色必定是在2000年飾演《十月初五的月光》的汪海琳，楚楚可憐的角色完全打入一眾劇迷心，令人留下深刻形象。雖然汪琳後來多演閒角，未有受到TVB力捧，但是甜美的外貌及親切的形象相當入屋，深得不俗的觀眾緣，因此工作機會亦不少。

為人所認識的角色必定是在2000年飾演《十月初五的月光》的汪海琳（《十月初五的月光》劇照）

汪琳曾加入電波少女組合

在電視業競爭激烈的年代，在1998年TVB為了對憾亞洲小姐競選，推出青春少艾的「電波少女」組合，當中的成員除了汪琳外，還有梁雪湄、雷晴雯、梁佩盈、任港秀、翟佩雲、李慧萍及姚樂怡等人，此組合還在競技遊戲《超級電波少女水著大激鬥》登場，水著造型引來了極高的討論度，亦吸引了不少宅男的目光，人氣強勁，為TVB帶來不錯的收視。

汪琳成青春少艾的「電波少女」組合一員（《十月初五的月光》劇照）

汪琳曾患甲狀腺而被迫停工

汪琳本來在TVB的發展機會不俗，惟在2003年因患上甲狀腺，身形突然暴漲10多磅，亦因此病令喉嚨腫脹和眼凸。汪琳曾表示當時自己的心跳亦有異常反應，曾試過每分鐘跳約一百三十下，因身體發出警號而要停工休息。

汪琳在2003年因患上甲狀腺，身形突然暴漲10多磅（《十月初五的月光》劇照）

汪琳本身有份演出《鳳舞香羅》，卻要無奈辭演。對此汪琳曾直言自己感到很難過，更認為角色有很大的發揮空間，卻要錯失眼前不少工作機會。

汪琳本身有份演出《鳳舞香羅》，卻要無奈辭演（《十月初五的月光》劇照）

汪琳2008年與圈外男友結婚

汪琳後來在TVB所演的角色多是閒角，在TVB效力16年仍未升上主角之位。在2008年汪琳與拍拖5年的圈外男友張忠弦結婚，成為幸福少奶奶。在2011年誕女兒張梓彤（Kesha），為人母的汪琳亦專注於家庭生活，鮮少拍劇，後來在2013年約滿TVB便淡出幕前。

汪琳後來在TVB所演的角色多是閒角，在TVB效力16年仍未升上主角之位（《刑事偵緝檔案III》劇照）

汪琳婚後曾歷小產之痛

在2014年汪琳再度懷孕，卻到6至7周時不幸小產。當時汪琳憶述自己因懷孕時未有多加注意才意外流產：「個女比較黐我，成日要我抱，初初我成日抱又幫佢沖涼，踎低又起身，有一日做完活動返屋企就流晒血！」汪琳因此曾一度自責懷孕卻未有好好休息，後來花上一段時間走出陰霾，並努力調養身體。

在2014年汪琳再度懷孕，卻到6至7周時不幸小產（汪琳FACEBOOK）

不過已踏入近40歲高齡的汪琳要懷孕也不是易事，歷小產後的身體狀態大不如前，本打算抱半放棄態度，亦有計劃進行人工受孕，幸好最終在40歲時成功誕下囝囝Lewie，剛好湊夠「好」字。

踏入近40歲高齡的汪琳要懷孕也不是易事，歷小產後的身體狀態大不如前（汪琳FACEBOOK）

汪琳為子女修讀兒童心理學

汪琳現時亦會常在社交平台分享一家四口的家庭溫馨照，為了更好的了解子女，汪琳在2015年修讀兒童心理學課程，以增進親子溝通，絕對一位好媽媽。