銀包風水學｜11個增強財運免漏財的禁忌　想財政穩健推薦用這色！

最後一點或許許也是最重要的一點，銀包一定要有檔次，窮也不能窮銀包，相信這一點大家應該很好理解的。



迎接農曆新年的到來，除了包紅包，許多人也會趁機換個銀包，以迎接全新的一年。不是迷信，但是寧可信其有，銀包是每天跟著你的「隨身財庫」，除了自己喜歡的精品品牌和顏色外，換銀包的風水和一些顏色上的禁忌也不能不知道呀。VOGUE為你整理出11項要點銀包風水學關鍵，讓你不只守財，財運也一起來。

1. 一個銀包使用三年後，運氣就差不多被用光了

銀包越新，其氣場就越強，越容易聚財。因此，一個銀包在使用三年後，其氣運就基本上被用光了，也就是說一個銀包最多用三年，即使沒壞也應更換新的，才有助於財運。

2. 不可頻繁更換錢包，除非……

如果你覺得上面第一點根本就是勸敗，那麼這點比較實際。銀包作為每日隨身攜帶的用品之一，會沾染個人的氣運、財運，甚至會成為個人運氣的一部分，如果隨意更換的話就如同丟掉這部分氣運。如果你的銀包使用超過三年以上，依然保持良好狀態便不建議更換。唯一必須更換的就是破損或者損壞，尤其是銀包破洞，代表著漏財。

3. 銀包各種顏色，有各種運勢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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- 黑色、藍色：可以使人擁有穩定的財源，而且源源不斷。

- 綠色、青色：可以促進一個人財運的不斷增長。

- 紅色、紫色：會使人支出、花銷較大，存不住錢。但如果你很想買，我們也不會阻止你，心誠則靈

- 白色、銀色：招財效果較好，不過支出也會很大。

- 黃色、咖啡色：固有錢財較多，不過很難再增長。

以上的顏色準則是根據五行顏色來劃分，不過也有風水建議，春夏時可以選擇大地色，秋冬則可以挑選黑色、藍色的銀包來使用。

4. 銀包款式該怎麼選？

錢包有分短夾與長夾，一般來說，短夾會讓錢包天天彎腰得不到舒展，難以招財聚財，因此建議使用長夾。銀包的封口方式一般有扣式或拉鏈式，拉鏈式的銀包會將錢財嚴密的封在錢包內，不能有效發揮招財作用，因此風水建議使用扣式銀包。

5. 皮革材質也是大學問

牛羊皮積財，豬皮則利生意。若想確保財氣不散或是金錢永駐，宜選用以牛皮或羊皮製成的銀包。牛象徵富裕，也有積財的意思，能夠大大提升使用者存錢的力量。至于自己出來創業當老闆則可選購豬皮製的銀包，豬皮寓意支出多少，賺回多少，對于得先掏錢投資生意的老闆來說，無疑是個好預兆。

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6. 定期整理發票及收據

隨時隨地整理銀包也是一門學問。主要的觀點來自「銀包越新，其氣場就越強，越容易聚財。」因此建議，每天都要好好整理自己的發票、收據、簽單等單子，除了可以知道己到底花了哪些錢，也可以精準紀錄支出，做好理財管理第一步。

7. 放置常用的卡片與證件即可

接續上一點，也需要整理銀包裡通常會有的各種卡片，包括會員卡、優惠券等，該淘汰的就淘汰。建議把身分證等證件放在顯眼位置外，常用的信用卡和銀行卡等則是放在好拿的地方，清理出空間才能讓錢財喜歡你，自然會留住錢財。

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8. 舊銀包千萬不能丟！

因為銀包是個人財庫，隨意丟棄舊銀包就如同將自己的財庫、財運和財富丟掉。另外也不建議變賣舊銀包，因為這同樣會導致自己手中的財氣下滑，甚至有漏財和破財的可能。

9. 處理舊銀包的小技巧

舊銀包不能丟要怎麼處理呢？可以在舊銀包內放置一些不再使用的舊紙幣，或者是破損嚴重無法繼續使用的紙幣，硬幣以及銀行卡後妥善保管，這樣做可以讓銀包「錢財充圓滿」，讓家中多一個吸納財氣匯聚財運的「聚寶盆」。

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10. 唯一可以丟棄舊銀包的條件

那就是已破損、破洞的銀包不宜繼續保留。破損代表財庫出現漏洞，因此需盡早更換，也不宜留存。破損的銀包可以拿到人多的地方丟棄，藉由眾多的人潮和流動率將氣運轉換，匯聚眾的好運，為自己積財。另外一個方式則是燒毀，讓舊銀包徹底消失。

11. 最後一點是，銀包一定要有檔次，窮也不能窮銀包，相信這一點大家應該很好理解的。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：銀包就是隨身財庫！11項銀包風水學守財和財運兼顧，自帶不同運勢各色銀包推薦】