萬千星輝2021｜譚俊彥成雙料視帝　曾表白失敗直言非抱玩樂心態

【萬千星輝2021｜譚俊彥】《萬千星輝頒獎典禮2021》於上周日（1月2日）晚上頒發多個獎項，譚俊彥成大贏家，不但奪得「最佳衣著男藝人」，更同時榮獲「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳男主角」，父母狄龍、陶敏明亦於現場見證他成為視帝的一幕；譚俊彥於台上感謝太太，並指：「老婆你是我的全部。」



【萬千星輝2021｜譚俊彥】譚俊彥於《萬千星輝頒獎典禮2021》成大贏家，不但奪得「最佳衣著男藝人」，更同時榮獲「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳男主角」。(tammerz@Instagram)

「愛妻號」譚俊彥台上感謝太太：你是我的全部

譚俊彥擁有美滿婚姻，在《萬千星輝頒獎典禮2021》台上完全表現出愛妻之態度。譚俊彥得獎後發表感言，除感謝家人，譚俊彥數度多謝太太任祉妍：「服裝獎要多謝太太，因為是她準備的。」又表示當天是與太太7周年紀念日，很想與對方分享喜悅，獲獎後最想回家攬住太太和仔女。

我想多謝我太太，I Love You，老婆你係我嘅全部，冇咗你我唔會攞到呢個獎。我愛你！多謝咁多位，我會不忘初心繼續努力。Thank You。 譚俊彥

【萬千星輝2021｜譚俊彥】譚俊彥感激太太當年棄事業成就家庭。(tammerz@Instagram)

譚俊彥太太終被誠意打動 只帶4件行李到港定居

譚俊彥未加入無綫電視前主力在內地發展，過往數段戀情均是透過拍劇而認識，後來因加入不同劇組未能維繫，唯獨是不想放棄太太任祉妍。譚俊彥與太太任祉妍當年因合作拍攝電視劇而相識，他曾在車淑梅主持節目《舊日的足跡》分享，當年某個晚上，與太太在新疆草原看繁星，也是他看過最美的星空，十分浪漫，故決定向對方表白，卻遭拒絕，二人退回朋友關係。譚俊彥努力追求，甚至留在北京生活1年，讓大家互相了解，最後任祉妍被譚俊彥誠意打動，譚俊彥亦向對方表明，想認真找個人穩定發展，而非抱玩樂心態。

及後任祉妍懷孕，二人結婚，現時育有1子1女。縱然沒有浪漫求婚過程，但平日濃厚的愛卻足夠令任祉妍放棄其演藝事業，只帶4件行李跟隨譚俊彥回港。

【萬千星輝2021｜譚俊彥】任祉妍成為譚俊彥工作上的支柱。(tammerz@Instagram)

譚俊彥太太陪同拍攝工作 感激對方善意批評？

雖然任祉妍放下舞台劇演藝事業，但喜歡戲劇的心未減，更成為譚俊彥工作上的支柱。二人不時一同看戲與研究劇本，每當譚俊彥演出，任祉妍都會給予意見，甚至直接指出改善地方。

譚俊彥曾於拍攝《十八年後的終極告白》時壓力太大，也是靠太太的陪伴而走出來。譚俊彥在不同訪問中指，每逢重要的拍攝場口，任祉妍都會在場陪同，只要她點頭滿意其演出，就連Playback也不用看，絕對信任對方，甚至曾在車淑梅主持節目《舊日的足跡》道：

太太係（喺）我最大後盾，佢放低自己嘅事業成就我呢個家，我好幸福有一位好太太！ 譚俊彥

▼▼▼【按圖看】譚俊彥感激太太任祉妍對他講真話，二人享受家庭樂也抽時間拍拖？▼▼▼

+ 2

夫婦相處避爭論不休 譚俊彥無限低頭忍讓

譚俊彥除了付出更多時間維持夫妻關係，更深知重要的是給予對方安全感。入行至今，譚俊彥近乎零緋聞，全因懂得避免誤會，即使與女演員有感情線演出，他亦懂得抽身，直言：「一隻手掌拍不響，演員可以愛上角色，但不能愛上演呢個角色嘅人。」譚俊彥不僅在社交平台分享合照，更時時帶同太太在身邊；他於接受媒體訪問時指，從不覺得自己是偶像而不帶太太出來，否則自己也會感到不舒服。

每次爭吵我都會向太太低頭，唔係怕老婆，係為咗家庭。 譚俊彥

至於維繫婚姻之道，他分享最重要是遷就與忍耐，低頭一句說話已足以改變許多事情，特別是雙方脾氣都大，爭吵局面就很難結束，說少一句，多說「yes」也是為了一段關係。

同場加映｜萬千星輝2021｜林夏薇首封視后 曾衝事業忽略丈夫：互相達至平衡

同場加映｜萬千星輝2021｜姜麗文首奪藝員獎多謝未婚夫 分手患抑鬱終遇真愛