男女之間有純友誼嗎？與朋友上了床後　坦誠與對方溝通再續未了緣

「如果是我，你可以嗎？」我問，他伸出手碰我，像電流傳來，我們立刻糾纏在一起。那晚，我不小心和認識多年的朋友上床了。研究指出，友情本來就和性脫離不了關係。然而，當友情越界時，你該怎麼面對？讓我們帶你一步一步來！



說到「暈船」，我們可能會先聯想到約炮或一夜情。其實，有時候和認識多年的朋友相處，也會有突然為對方心動的時刻，甚至在彼此情慾高漲時，天雷勾動地火，意外發生性關係。

S 和 T 是認識十幾年的朋友，兩人都各自有過幾段感情。他們偶爾會約出來見面聊天，聊著時事八卦，也知道彼此和誰在一起了、又和誰分手了。他們說著不重要的垃圾話，也談著深入自我的內心話。「我們是很好的朋友。」一直以來， S 都這麼認為，她覺得 T 應該也是如此。

某晚， S 到 T 的租屋處，兩人許久沒見，一打開話匣子就停不下來。剛恢復單身的 T ，講著自己和前女友的事； S 也分享自己的一些想法。他們發現，彼此在一段愛情關係的模樣和狀態，很是相似。他們不著邊際地聊了些性事， S 想起，自己好像很久沒和別人上床了。

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S 看著 T 因為酒精而泛紅的臉頰，突然覺得有點可愛。「欸，我，你可以嗎？」趁著酒意， S 也不知道自己哪裡來的勇氣，拋出這句話——反正如果對方不行，隔天就裝作是喝太醉就好，她想。

氣氛尷尬地凝結， T 望著 S 。正當 S 想裝成是開玩笑的時候， T 冷不防地伸出手，碰 S 的臉。兩人肌膚一接觸，彷彿按下身體的開關，慾望讓他們暫時忘記朋友的份際，就這麼發生了性關係。

「妳後悔嗎？」聽完故事，我問 S 。 S 搖搖頭，她說他們在當下都很快樂，「只是，後來不太知道怎麼和他相處。」當友情越了界，還能是好朋友嗎？兩人關係會因此而改變嗎？如果發現自己對朋友暈船了，又該怎麼辦？

關係心理學：「友情」與「性」

Psychology Today 指出， Don O'Meara 博士在 Sex Roles 提出一項研究，說明異性之間的純友誼可能會遇到哪些阻礙，其中一個因素就是「性」。

You're trying to do a friend-friend thing, but the male-female parts of you get in the way. 你嘗試要做些朋友會做的事，但你和對方身上的那些「異性」元素，會讓你受到阻礙。 Don O'Meara, Ph.D.

根據發表於 Journal of Social and Personal Relationships 的一項調查，他們詢問受試者「喜歡」和「不喜歡」異性友誼之處分別何在。其中，女性最不喜歡異性友誼的原因，來自於對「性」感到緊張；然而，卻有不少男性回答，「性吸引」是和女性建立友誼的主要原因之一，甚至可以加深兩人感情。然而，文中也提到，「性」當然不是友情的全部。

即使你倆之間有性吸引力，也不一定適合進入情侶關係。

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來自賓夕法尼亞州立大學 (Penn State University) 的 Walid Afifi 博士，曾針對一群大學生進行相關研究。在接受調查的 300 多名大學生中， 67％ 曾與朋友發生性關係。值得注意的是，其中有 56％ 的人，在發生性關係後，並沒有和對方發展成情侶關係。

性，不只存在於愛情，也存在友情中。這裡的「性」，指的不僅是性行為，也包含情慾流動。朋友之間的感情，一不小心越了界，觸碰到性的界線，其實並不需要大驚小怪。更重要的是，你們有沒有在這段關係中，找到適合彼此且舒適的位置。

上床後，怎麼回到「純友誼」？

回到 S 的故事。後來，他們還是會聯絡，但總覺得有個什麼不對，兩人不像以前那麼自在。原本覺得僅是友誼的種種行為，在兩人發生關係後，雙方都開始多心，深怕做出讓彼此誤會的舉動。

身體都記得我們曾經相擁睡過了。 徐珮芬《夜行性動物》

和朋友上床後，如何面對這段關係？其實，你可以先試著去理解自己，再和對方說明。針對感情，精神科醫師鄧惠文即云：「與其去想別人有什麼問題，你更應該好奇，我是怎麼了。」

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在這裡，我們提供你一些方向與步驟：

1. 釐清自己的想法與心意：在處理兩個人的事之前，你需要先解決你自己的事。思考一下，你現在還將對方當作一般朋友嗎？你想和他進入情侶關係嗎？或是，你覺得可以和他變成有性無愛的床伴？

2. 和對方進行討論：你倆身為朋友，應該要能夠溝通。你們可以討論，當天是什麼狀況？你們在想什麼？你們希望怎麼處理這件事。舉例來說，你們可能打算一起裝沒事，把這個記憶消除，以後再也不提起；或是，其實你們很大方，覺得無所謂，只是一次的相處罷了；又或是，你們打算將這段友情加上「性」的成分，以後都成為能做愛的朋友。

你們兩人需要坦誠以對，然後找到共識。無論後來你們決定要怎麼相處，成為哪種朋友，最重要的，是能夠尊重和理解彼此，找到雙方都舒服自在的關係與模式。

參考資料：

[1] Can Men and Women Be Friends?， Psychology Today



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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：暈船心理學：和朋友上床後，我們還是純友誼嗎？】