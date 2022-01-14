最愛「嗌窮」12星座排行榜　金牛裝窮別有居心　獅子要面絕不認窮

部分的時候「嗌窮」是一種自嘲，釋放內心的不滿與焦慮，但有時候是「從眾心理」在作怪，別人喊窮，你不好說自己很有錢......



就是因為認識了一個新的女生

所以我買了一頂新的帽子

她說她禮拜三願意跟我出去逛逛街

可惜口袋裡剩下兩張五十元

喔 媽媽 我要錢 喔 爸爸 我要錢

喔 媽媽 我要錢 喔 爸爸 我需要你的錢

為了那個女生我想了很多方法

說說笑話吃吃水果看電影

你也知道交朋友常常需要金錢幫忙

可能還需要買一套洋裝給她

喔 媽媽 我要錢 喔 爸爸 我要錢

喔 媽媽 我要錢 喔 爸爸 我需要你的錢

——張震嶽〈我要錢〉

窮明明是一件不太上枱面的事，為什麼有些人會喜歡「嗌窮」？專家分析，大部分的時候「嗌窮」是一種自嘲，釋放內心的不滿與焦慮，但有時候是「從眾心理」在作怪，別人喊窮，你不好說自己很有錢；另外，「嗌窮」也可以是變相的炫富。

不管你目前的經濟情況如何，人是需要一點精神的，如果你老是唉聲歎氣或者喊窮，那麼你真的會變窮哦。來看看12星座的「嗌窮排行榜」吧！

傳說中最經常「嗌窮」的人才是最闊綽的人，你也屬於常常「嗌窮」的星座嗎？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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嗌窮 No.1 金牛座

屬於土象星座的金牛座，重視感受超過理論，自我防衛本能很強，性情溫和值得信賴，但擁有憂鬱的性格。平常看起來很溫馴的金牛座，一旦決定要做的事，都會充滿鬥志，迅速採取行動。金牛座這種穩重平實的處事態度，做事非常積極認真，不但對事物的看法富有建設性，更具備豐沛的生產力，能夠以最便捷的方式達成目的。「本位主義」是金牛座堅守的信念，喜歡憑感覺去接觸事物，只要自己認可，不管別人怎麼說明爭論，一概不接受。不過有個特點是絕對不撒謊，也拒絕魚目混珠的行為，雖然看起來很悠閒的樣子，其實心中充滿激情與戰鬥力。

不過天性溫和的金牛座，還是喜歡以自然律動為基礎的慢拍子，做任何事都會經過深思熟慮一番，不管做什麼決定或採取行動，都要比別人多花些時間來慢慢思考。「先發制人」知道是什麼意思嗎？就是當別人想跟你借錢的時候，你先跟他們借。比如說金牛會跟很多人說自己很不富裕，其實悄悄地存了不少錢。當他發現某些人可能會跟他借錢的時候，他先跟人家借一借，這麼一借就避免了後續的所有麻煩。

嗌窮 No.2 雙魚座

雙魚座屬於水象星座，受到守護星海王星的影響，有豐富的想像力和寬容的心，性情溫馴，喜歡沉澱於夢幻的世界裡。雙魚座的人，由於擁有水一般的高度適應力，感情相當豐富，而且有正直感、洞察力，但容易受到外界的人、事、物所左右，行為思考模式非常善變，習慣以自己的想法來從事，欠缺理性的判斷。在雙魚座出生的人，溫和善良，有夢幻的心思和神秘性，不會加害他人，有很好的慈悲心腸。

但雙魚座的人卻存在兩種極端的個性，精神方面與肉體方面的共存，就愛與恨共存一樣，在這種糾葛難解的感情相互交錯下，雙魚座的心緒也就變得複雜難懂。與其說雙魚座是喊窮，倒不如說是真窮，老是花錢購物，錢包裡哪還能剩太多錢，所以當雙魚跟你喊窮的時候，80%都可能都是真的，你要是沒那麼手緊的話，就救濟救濟我們吧~

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嗌窮 No.3 雙子座

雙子座屬於風象星座，兼備知性與活力，反應十分靈敏，在性格上偏向智能和具有豐富的學識修養，潛在的個性就像風一樣擁有流動性的特質，思想行為上比較理性。由於非常重視知識的追求，同時具備悲觀與樂觀雙重性格，是個能捕捉多種事物的思考家。雙子座的人，對任何事性的要求及理想都很高，當決定好自己的目標後，會朝著目標前進絕不退縮，就算無法立刻達到目的，也不會輕易放棄。

這種個性，使雙子座的人在一生中不可能只走一條路，不論是工作、愛情、知識等，都會產生雙頭進行的迷惘及困擾。但基本上，雙重性格的雙子座的價值是建立在知性與精神上的。雙子座在某些人面前會裝出很衰的樣子，讓別人誤以為他很窮，其實他鬼點子多著呢，在有利益往來，尤其是對他有利的往來中，他會表現成一位成功人士的樣子，而在一般交情的人面前，他會裝得自己甚麼也不是，誰也別想指望自己做點甚麼。

嗌窮 No.4 人馬座

屬於火象星座的人馬座，受到守護星丘比特的影響，對任何事物都充滿好奇心，希望永遠保有廣泛的知識與各種體驗。這種性格，好比火一般的神聖與熱情，不喜歡受到任何束縛。對未來充滿希望，可以為了成功而不眠不休，是個絕對完美主義者，由於具有使命感，為達目標不惜任何代價，是一個視勝利為人生方向的行動派。

人馬座的人非常崇尚自由與追求速度的感覺，具有寬大的精神、豐富的知識、陽剛的氣質，喜歡以自己的想法發揮服務精神，對人生抱持著熱情開朗的態度，也是個自由派的樂觀主義者。人馬座不希望別人知道自己的財務狀況，所以當別人問他每個月掙多少的時候，他總是含糊帶過，而當別人跟他借錢的時候，他也會編出各種各樣的藉口說自己有多窮，想從人馬的借錢是挺難的，除非你跟他的關係極其要好。

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嗌窮 No.5 處女座

屬於土象星座的處女座，由於守護星是水星，所以直覺力強，善於推測未來的演變，認真而樸實，擁有多愁善感的個性。處女座的人，具有像大地給人的信賴感，不會輕易被人影響，也不喜歡去影響別人的想法。尤其典型處女座，擁有豐富的知識，對神秘的事很感興趣，做事一絲不茍，有強烈的批判精神。處女座的洞察力很強，是個崇尚高度理想的完美主義者，雖然不像風象星座般擁有才智與理性的特質，但談到實務能力，絕對比其它星座來得強。

討厭虛偽與不正當的事是處女座基本的性格，帶點純真和有點潔癖，喜歡學習各種事情，不論對任何事都能全心投入，好學、好奇及研究心旺盛。處女座其實挺吝嗇的，你跟他借錢十有八九他會向你推介小額貸款計劃，給你講得頭頭是道，而且從他平時的生活中也能看出來處女是個很節約的星座，他不會浪費錢，你也就不知道他到底有沒有錢。

嗌窮 No.6 水瓶座

屬風象星座的水瓶座，受到守護星天王星的影響，精通天文，學問豐富，有預知未來的能力，非常聰慧且極富理性。水瓶座的個性是以像風一般的流動性為基調，重視知識，喜歡思索，是個能忠於自己信念、理想的知識分子。水瓶座出生的人，天生反應快，有很強的自由力和創造力，以及重視理論、有優秀的推理力及創新的改革力。遇到一展所長的機會，就能受到賞識。

在社會方面，水瓶座喜歡結交志同道合的朋友，富有友愛的精神；在個人方面，水瓶座相當尊重個人自由以及強調平等，便富有獨立精神。水瓶座會讓自己盡可能地成為群體中不那麼耀眼的一個，所以當大家都喊窮的時候，水瓶也會說自己不富裕，他倒不是怕別人跟他借，而是不希望跟別人有太多交集。而當別人都吹噓自己很有錢的時候，水瓶還是會保持謙卑的狀態，無論你有甚麼，反正我沒有，你也別惦記。

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嗌窮 No.7 巨蟹座

屬於水象星座的巨蟹座，擁有溫柔、體貼、散發母性的光輝。水象星座的人，具有液體一樣順應環境的本性，對周圍感覺十分敏銳，而且預知能力很強，但帶點情緒化和感性的特質，容易受不了外來的環境變化，會為自己創造一個理想的藍圖。巨蟹座的個性，很重視家庭觀念，具有十分細膩而柔和的情緒，在沉默中能傳達深刻的思想，對於言語表達上，可以傳遞沉默時代表的意思。

由於守護星是偉大的母性狩獵女神，所以自我防衛本能很強，容易表現出對物質的慾望。但大體來說，巨蟹座的人溫柔、善良，不喜歡與人起爭執，而且多愁善感，很善於照顧家人，但也容易受別人影響，只要有巨蟹座在的地方就能給人快樂的感覺，不過巨蟹座只是喜歡在夢境中生活。巨蟹座預感某些人會來跟他借錢的時候，他會先喊窮，他會說自己很手緊，如果對方比他更手緊的話，巨蟹座還真有可能出於同情心和心軟，以及不好意思拒絕別人的心情借錢給人。

嗌窮 No.8 山羊座

屬土象星座的山羊座，基本性格是穩定的，受到守護星土星的支配，天生具有不可思議的吸引力，就有如大地一般令人可信賴，賦有生產性與建設性的精神。而且山羊座的人擅長有效利用時間，並且能充分運用上天所賦予的時間，認真地度過生命中的每個時刻。

認真努力，熱衷於工作，不善於拒絕別人的山羊座，它的人生觀主要是以志向遠大為其特徵，這與白羊座凡事爭第一英雄主義不同，而是在自己的能力範圍內，盡自己最大的努力，不管過程多麼艱險荊棘，都會以堅強的毅力及不屈不撓的精神，去突破重重難關，獲得最後的勝利。山羊座銀包沒錢的時候，他會老老實實地賺錢，避免一切娛樂活動，哪個時候掙夠錢了再出去瀟灑，不會跟別人喊窮，那太不像我們山羊座的行事風格了，沒有錢是什麼值得驕傲的事兒嗎？幹嘛要跟別人說。

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嗌窮 No.9 天蠍座

天蠍座屬於水象星座，在象徵冥王星的生死神普魯托守護下，擁有強韌的生命力及永不知倦的充沛精力。膽大而心細，做事常憑靈感。天蠍座的性格就像流動的水一般，具有很好的適應性，為獲得更好更棒的結果，會全心全意投入工作，不達目的誓不罷休，在精神上具有強烈尋根究底的探索心。不斷自我要求的天蠍座，神秘的內在世界常讓人無法理解，卻具有可以探知人心深處的超感應力量。

所以天蠍座的人不管做什麼事都有始有終，堅韌的意志力是最強大的武器，一旦擁有目標就不畏艱難去實行，直到達成自己預定的目標為止，旺盛的戰鬥力非一般星座所及。天蠍座覺得喊窮是一件很沒有意義的事，你跟別人說自己沒有錢別人就會心疼你、可憐你？還是能夠施捨你？這只會讓別人瞧不起或者反感，所以天蠍真窮的時候人家就隱退了，沒必要跟別人說。

嗌窮 No.10 白羊座

屬於火象星座的白羊座，擁有獨立自立的精神，全身充滿精力，鬥志高昂，個性坦白率直，能勇於接受各種挑戰，具有像火一般的強烈熱情，能夠點燃希望並且相信成功，是一種隨時都處於行動狀態的人。腦筋動得很快的白羊座，不但做事積極主動，頗具野心，更喜歡居於領導地位，憑著自我的判斷來行事，通常討厭在工作中受到別人的干擾或障礙。白羊座的人基本上相當自我，不管面對工作或生活，都有很強烈的自主性及自我主張，一旦遇到不願接受的壓力時，常會出現過於激烈的反應。

缺乏耐心、容易生氣是白羊座的缺點，但其實本質是非常友善的，喜歡跟同事快樂地相處。白羊座的魅力是勇敢、冒險、不吝嗇、具有領導人物的氣度，以及富有令眾人驚訝的想法和主張，能積極進行各項行動，活潑爽朗，絕不優柔寡斷。白羊座不喜歡跟別人喊窮，錢包真的沒多少錢的時候，他可能還會硬著頭皮說自己不差錢呢，刷信用卡請別人吃飯的事又不是沒做過，什麼都可以丟，面子不可以丟，所以喊窮這件事跟我們白羊不沾邊。

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嗌窮 No.11 天秤座

屬風象星座的天秤座，有很高的審美意識，對愛非常敏感，不但洞察能力強、喜好平衡，擁有像風一般自由自在的智能、腦筋靈活敏捷，是個能多方面捕捉事物的思考者。天秤座的人非常瞭解對方在想些什麼，天生平易近人。同時會避開平衡失調的人生波折、生活與交際，而採取中庸之道，不走極端。

愛好美與和諧是天秤座的個性，心中渴望知道有理想主義與現實主義的相矛盾思想。如果天秤座的人能將這種平衡感當作是自己的生活方式，一定可以找到幸福的泉源。天秤座從來不會在別人面前喊窮，畢竟這不是我們優雅星座能做出來的事情，同樣的，天秤也不會在別人面前炫耀自己有錢，讓別人知道自己有錢來借怎麼辦，天秤又是個不好意思拒絕的星座。

嗌窮 No.12 獅子座

屬於火象星座的獅子座，十分活躍而且熱衷於工作，做任何事都相當自信與自滿，理想非常高。火象星座的人，受到太陽神的影響，具有客觀觀察自己的能力，能仔細分析自己所扮演的角色，本質上就是熊熊烈火般的神聖光明，對世界充滿了希望，相信本身的能力，洋溢著充沛的才華，不畏懼戰鬥而且勇猛果決，喜歡在勝利與光榮的氣氛中，享受成功帶來的意義。

獅子座的個性，擁有強烈的權威感及優越感，表現獨裁又自大，非常重視「名譽與人緣」，有強烈領導的慾望，對獅子座的人來說，擁有名譽就是人生最大的勝利，而人緣更是心靈的安定劑，可以讓自己保持精力充沛的動力。為了使生命活得有意義，獅子座的人喜歡擁有戲劇般人生的嘗試，可以為榮譽付出一切代價。獅子座才不會喊窮呢，因為這根本不符合我們大獅子的氣質，有多少錢就是多少錢，你跟別人喊窮也不代表別人會幫你，所以做這沒用的事幹嘛，還不如踏踏實實地去賺錢，喊窮很有可能會把自己的好運都喊走了。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】