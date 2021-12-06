星座｜未來3月有望復合的前世冤家　以前嫌你煩分手了卻倍感孤單

對待感情一定要慎重，因為有時候你選擇了分開，那麼這段感情就真的是終結了。過後等你想要挽回，卻發現對方已經有了新歡，那自己再怎麼後悔都沒有用了。好在有的感情還是比較堅挺的，雖然兩個人分開了，但是緣分還在。



那麼今天就讓我們一起來看看，未來三月有望再續前緣的3對星座CP有誰？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座 VS 天秤座

白羊座跟天秤座就是一對歡喜冤家，兩個人在一起總是要打打鬧鬧，一刻都消停不了。有時候他們會懷疑，是不是兩個人不合適，所以才總是在鬥嘴鬧不愉快。因此白羊座跟天秤座一衝動下，他們就很容易會提出分手。只是分開一段時間後，他們就會開始覺得很孤單了。因為白羊座跟天秤座都是比較愛鬧騰的那種人，平日裏有對方在身邊，雖然吵鬧，卻也是覺得很有安全感。而現在身邊空空的，自然自己也會很不習慣。所以在未來三月，白羊座跟天秤座一定會復合的。因為分開後，他們才看得到對方的好，才會懂得珍惜。

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巨蟹座 VS 天蠍座

巨蟹座遇到什麼事都不願意直接說出來，而是會想要讓對方猜。若是對方猜不出來，他們就會一個人在那生悶氣。恰好天蠍座也是這種傲嬌的人，一旦看到對方很冷漠的對待自己，天蠍座就絕不會再熱臉去貼冷屁股。其實兩個人根本就沒有多大的矛盾，心裏頭也是愛着對方的。但是就因為一時的賭氣，兩個人硬是倔強的說分手。好在未來三個月，巨蟹座跟天蠍座會發現，再好的異性他們也看不入眼，自己心裏頭還是放不下對方。所以巨蟹座跟天蠍座會放低姿態，會想辦法去跟對方復合。

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獅子座 VS 處女座

獅子座跟處女座或許都沒有感覺到，對方已經是徹底的融入到自己的生活當中了。之所以當下的生活能夠如此的平淡温馨，就是因為有對方的付出。兩個人只是因為一時的厭倦，覺得跟對方在一起很無趣就想要分手。但是真的分開後，獅子座跟處女座都會發現，自己的生活變得一團糟。沒有了對方，他們都不知道要怎麼接下去的生活了，每天都過得渾渾噩噩的。所以獅子座跟處女座是不會真的分開的，兩個人在未來三個月會很自然而然的就復合。彼此不需要再多說什麼，因為他們已經是很有默契的一對了。

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