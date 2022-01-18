新年送禮長輩篇 | 新年見家長送咩好？必學8大送禮秘訣秒增好感！

新年見家長｜新年將至，不少情侶趁機將伴侶介紹給家人認識，而拜年時總不能兩手空空，毫無誠意。但平日送禮物給情人已費煞心神，如今更要選禮物哄長輩開心更是難上加難。由外國網站公開「8大新年送禮秘訣」，可供眾情侶們，拜年前的參考指南。



送禮物中獲得對方家長的歡喜，必定要當心一些傳統習俗的地雷。(《今生是第一次》劇照）

8大新年送禮秘訣：何時送、數量、顏色也講究？ 附贈送禮物提案

新年期間少不免有很多家庭聚會，除可收到滿有祝福的利是、應節的賀年糕點外，還有便是賀年禮盒。雖然中國自古有「禮多人不怪」之說，但老一輩仍有一定的傳統思想，若情侶想在拜年期間，從送禮物中獲得對方家長的歡喜，必定要當心一些中國傳統習俗的地雷，避免產生不好的第一印象！

外國網站《Travel China Guide》提到的「8大新年送禮秘訣」當中，更建議拜年時適合贈送的禮物提案，當中更刻意提到挑選正確顏色的賀年禮盒亦相當重要，例如：應選擇紅和金色、避免黑和白色，因紅和金色代表財運與吉祥；相反，黑和白色多適用於葬禮等場合，有不祥意思；送禮要選雙數，避免單數，因為好禮物應該是成雙成對，所以禮物不應該是單數。例如：酒通常是送兩瓶等。

【按圖看】拜年參考指南「8大新年送禮秘訣」：禮物數量要講究？選哪一個顏色都有技巧？就連何時送禮都要計？▼▼▼

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