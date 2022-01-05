GU新年減價｜25款抵買女裝低至33折 顯瘦褲$99、長外套激減$200

GU新年減價｜臨到新年又是添置新衫的時間，適逢GU門市與網店現正進行限時減價優惠，多款人氣外套、針織上衣和T-Shirt、裙和褲裝均推出優惠價，部分指定款式更低至33折，有款被日本女生譽為必回購、可完美高腰遮腿粗收肚腩的顯瘦褲，亦有5折，只HK$99便買到，相信想趁抵價入手好貨的小資女，定不能錯過是次減價。



GU新年減價｜GU Brushed tuck tapered pants(check) ｜原價：HK$179，約84折後售價：HK$149，腰帶直筒褲以以棕色格紋作設計，令整個造型更有秋天的感覺。(GU)

精選25款減價必買人氣單品 ：「完美版型」顯瘦褲減至$99？

GU推出的衣着單品向來都深受小資女喜愛，除價錢實惠外，款式百搭又時尚，加上只隨意配襯，便能突顯身型上的優點，所以當GU推出優惠時，門市總是人頭湧湧。

是次GU推出的新年限時減價，網店與門市亦能享受得到，多款衣着單品最平低至33折，當中被日本女生堪稱「完美版型」的顯瘦褲，由原價HK$199，5折後只HK$99便買到。顯瘦褲不但藏肉顯瘦增高更長期熱賣，加上亞洲女生多屬於梨型身型，這款直筒牛仔褲的筆直剪裁不過於修身和寬鬆，穿上後輕鬆遮蔽臀部大的缺點，視覺上更有拉長效果。

另外，人氣百搭的「Oversize」男友外套，更有低至33折的激減優惠，由原價HK$299，減至HK$99，寬鬆剪裁的外套，搭配俐落的落肩設計，中和陽剛感覺，加上用料親膚舒適，搭配同色系的腰帶，綁在腰部反倒而帶出女性獨有的柔和感；另外，秋冬必備的百搭針織冷衫、半身短褲、包臀半身裙亦包括是次的限時減價列，所以有興趣入手的女生，真的千萬不要錯過了。

GU新年減價｜【按圖看】精選25款減價必買人氣單品，最平低至33折，只$39可買到？▼▼▼

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（*減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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