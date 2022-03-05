漂移女神陳莉慧首奪大馬賽車總冠軍　力證女車手也能「型」得起

喜歡賽車的女性本來就少，而專業的女賽車手在這個領域可說是鳳毛麟角。雖說體力上女性天生比男性來得要弱一些，但不代表女性弱不禁風。專業女賽車手陳莉慧（Leona Chin，亦以譯名「利念娜」聞名），在去年的國內賽車場中拿下多項賽事冠軍，成為馬來西亞錦標賽系列（MCS）上首位摘冠的女性。



我一直都很想證明給大家看，女性也能賽車，我們不比男性遜色。 陳莉慧

陳莉慧從出道開始，便一直以證明女性、打破賽車界以男性為主導的刻板印象，去年她終於做到了！提起這件事時，陳莉慧笑說並未想過能奪冠，這是兩年來不斷練習下的最大的收穫。

陳莉慧是馬來西亞錦標賽系列（MCS）上首位摘冠的女性。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2021年，賽車賽事包括馬來西亞錦標賽系列（MCS）、馬來西亞速度節（MSF）及雪邦1000公里耐力賽。陳莉慧在MCS和雪邦1000公里耐力賽上分別與團隊獲得全場總冠軍，在MSF上則獲得組別賽事冠軍。回想起當時的情景，她直言，或許是自己的名氣不足，在耐力賽中，許多車手早已被招攬為廠隊隊員，而自己則在賽事當天仍未找到願意讓她加入的車隊。「原以為這次應該參加不了了，都沒人要我，但是沒想到最後還是找到一個願意讓我加入的車隊。」她原本就與該隊的車手認識，但並無深交，沒有團隊默契，因此參賽時只是抱著志在參與的心態。「我們只是一個普通的團隊，不像廠隊有龐大的資金與團隊支持。」

她解釋，馬來西亞錦標賽系列中分別有不同的賽事，耐力賽便是其中之一。耐力賽，顧名思義斗的就是耐力，需要在最短時間內完成181圈，而每位車手最多能只能上場1小時15分鐘，完成自己的任務後就換下一個隊友上場，無限循環直至完成所有圈數。率先完成的原本是Wing Hin Motorsport的豐田Yaris L，可惜最終因違規而被退至全場第三名，由陳莉慧所屬的獨立車隊成為冠軍。經紀人從旁補充：「當時我們的目標是季軍，覺得能拿季軍也已經很了不起，沒想到還能拿下冠軍。這也是本地汽車耐力賽上第一次有獨立車隊奪下冠軍。」

從小喜歡運動 第一輛車成賽車敲門磚

陳莉慧從小就喜歡運動，中學時期是保齡球州手，後來受到男性友人的影響，在拿到駕照後就經常去玩高卡車（go-kart），看其他人玩漂移。19歲那年，友人載著她一起玩漂移，體驗到漂移的極限刺激後，她默默告訴自己，往後一定要學會這個技術。「漂移很有型啊！可惜沒有機會。」

直到上學院的時候，因需要自己開車去上學，家裏給了她一個預算，讓她自己選一台車，她選擇了二手的Nissan 180SX。「選這輛車主要也是因為它運動型的外表，沒想到會成為我學漂移的車。」偶然的機遇下，她遇見一位漂移車手，對方認為她有這方面的潛能，詢問她是否有興趣學習漂移，於是開啟了她加入賽車行列的契機。當時作為學院生的她沒有多餘的錢作為學費，便以交換的方式為對方的公司提供電腦記錄服務以及充當賽車活動的工作人員。「當時學漂移用的就是我的Nissan 180SX， 但因為漂移需要有一定的配件，所以將自動擋改為手動擋，也換了輪胎等零件。」

學習了漂移技術兩年，陳莉慧並不滿足於當時的現狀，於是選擇到其他團隊學習更多賽車相關技術。2008年，她加入本地的女車手隊伍，在雪邦的賽事中成為團隊裏速度最快的女車手。「團隊是紅牛旗下的隊伍，所以會為車手們提供教練、練習的車輛等，對我的成長有很大的幫助，也學習到很多不同的賽車技術。」

賽車賽事中有許多不同的比賽，包括金卡納（Gymkhana）、拉力賽（Rally）、計時賽（time attack）、耐力賽（Endurance）等，每一項比賽都需要不同的技術。陳莉慧笑說，多年來，她最喜歡的賽道比賽就是需要有耐心和策略才能取勝的耐力賽。

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不介意親友眼光 只要媽媽支持

傳統華裔家庭普遍都希望孩子能成龍成鳳，有一份穩定的職業，但擁有金融專業背景的陳莉慧選擇走上賽車這條路，並非一般父母所能接受的。「很多人都覺得賽車很危險，但賽車其實比其他運動來得安全。」她解釋，只要平日做足訓練，做好安全措施，一般不會發生致命事故，相比起在球場猝死的幾率，賽車場上致命的個案少之又少。「起碼我入行到現在為止，只有小碰撞，沒有嚴重受傷，反而很多傷都是我自己在日常生活中不小心弄傷的。」

每每賽前15分鐘，她就需要開始做準備，先穿上三層由阻燃材質支撐的賽車服、阻燃賽車頭套、手套、頭盔、可調式賽車頸部安全裝置（HANS Device）等，確保從頭到腳都受到保護後，才能進入賽車裏。她直言自己非常認真看待這些安全裝置，每年只要推出新改良的頭盔或其他裝置，她都會「投資」下來，以確保自己能受到這些新科技的保護。陳莉慧舉例，賽車場上出現意外時，車手容易因重力衝擊而導致頸椎斷裂，因此需要戴上可調式賽車頸部安全裝置，才能確保頭部不會在撞擊後出現不可控的意外。「這些裝置價格都很高，光是一個HANS Device就要價5000至6000令吉（折合約9400至11300港幣）。只是為了個人安全，還是有必要投資在這些裝置上。」賽車事故最容易發生火災，因此車裏會設置防滾架、滅火器等安全措施，而比賽前賽車手也需要進行事故演習，把握在7秒裏離開車輛。「若是不達標就必須一直練習到達標為止。」

「以前媽媽也會擔心，怕這個運動太危險，但她現在已經接受了。」陳莉慧坦言，雖然媽媽的思想較為開明，但早年免不了會擔心她的人身安全，因此她特別帶媽媽到賽車場上看她練習及比賽，再解釋每一個安全措施和器具的用處，好讓媽媽放心。「雖然其他親戚還是會對我的職業有微言，但只要媽媽支持我，那就足夠了。」

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賽車所需體能比跑步更高

「我每天都需要做不同的運動、控制飲食，訓練體能、做模擬賽車練習等。」賽車給人的感覺就是坐在這裏開車，稱不上運動，實際上賽車所需的體能比跑步或騎腳車都來得高。陳莉慧有自己的專屬運動教練，每天早晨需要按照列表完成運動，建立手臂與小腿肌肉，使肌肉更為有力。「男女之間很難看到差異，他們能，我也能，但之前在一場比賽中，我跟冠軍（男性）的分數只差一點，但在看賽車手的分析圖標時，很容易就能看到我用的力和他用的力完全不同。我出盡全力踩剎車，就只能去到那個程度，但人家出盡全力踩剎車卻可以到去到更深一些。」她坦言，那一次是她第一次感受到男女之間的力量差異，於是更努力鍛鍊肌肉，希望能讓自己進入更好的狀態。

再者，穿上全套的賽車服感覺厚重又悶熱，加上大馬天氣炎熱，車廂氣温輕易就上升到攝氏50度，宛如穿著全套賽車服在桑拿房裏騎腳車，容易引致精神緊綳以及呼吸困難。因此，除了做心肺運動，賽車手還需要有精神上的訓練，以確保賽車手的精神狀態穩定。「耐力賽最考驗的就是耐心，因為圈數很多，時間很長，很容易讓人精神緊張。」這個時候教練扮演著重要的角色，在賽事中時刻與她保持對話，若是察覺到她情緒緊綳時，就會開始安撫她，讓她恢復平穩。她笑說，偶爾在賽場上緊張時，她也會與自己對話，用言語穩下自己。

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「之前大部分的時間（2016至2019）都在國外，飛完這裏飛那裏，其實也沒什麼時間練習，但是MCO之後都關在家，有很多時間可以練習。」疫情前，除了平日的練習，她也經常到國外參加比賽和演出，在中國有一定的知名度。她直言，每次出國參賽都能看到海外車手不同的車技以及每個地方的賽道差異，可謂大開眼界。然而，一場疫情打亂了她的全盤計劃，令她無緣參與2020年的GT錦標賽及2021年的澳門杯。

於是，疫情期間她僅能在家進行模擬賽車練習，與世界各地的賽車手朋友組隊線上對決，專注提升自己的賽車技能。「這類賽車模擬器在2013年左右面世，現在已經算得上是非常逼真了，可以完全模擬指定車款的組合，亦能模擬出世界各大賽車道。」她直言，唯一與真實賽車不同的是，虛擬賽車沒有重力體驗，感受不到車輛拐彎或摩擦時的力度。

「Jeng Jeng Jeng大家好，我是賽車手Leona Chin陳莉慧。」兩年來，各大賽事停辦，亦或無法出國參賽，為了維持生計， 陳莉慧開始經營自己的社交平台，以輕鬆的方式介紹一些賽車或電競相關產品。她笑言，目前需要維持生活，但也會繼續努力尋找贊助商，資助她到海外參與各大比賽，繼續征戰賽車場。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：巾幗不讓鬚眉！大馬漂移女神陳莉慧 奪2021本地賽車全年總冠軍】