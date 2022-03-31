前中國網球明星李娜踏入40歲　甘為子女收起火爆　學煮飯做好媽媽

「我現在最重要的身份？」

李娜想了想，笑着說：「就是兩個孩子的媽媽呀。」



上個月底，李娜度過了自己40歲的生日。時隔多年，這次外灘君在上海見到她本人，依然紮起的利落馬尾，熟悉的健康膚色，身形和精神狀態都保持得和當運動員時並無二致，歲月似乎也沒在她臉上留下痕跡。

與人交談時，她的語氣平靜，嗓音不響，卻帶着一股氣定神閒的勁兒，和曾經網球場上脾氣火爆、大殺四方的狀態截然不同。這樣的温柔來自於身份的轉變——她現在是兩個孩子的媽媽，女兒7歲，兒子6歲，都是最淘氣又需要關懷的年紀。李娜也會適當地出現在公眾視野中，和丈夫姜山一同亮相綜藝，出席品牌或慈善活動。

今年婦女節前夕，李娜來上海的目的就是參加一場和王珊珊、吳海燕、劉湘等其他領域運動員的「天生準備好」圓桌對談，同時為自己投入頗多心血的「撒開腳丫」公益活動站台，幫助更多女孩愛上運動。

李娜出席Nike發起的「撒開腳丫」公益活動，久未露面的她依然神采飛揚。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 一家四口的運動生活

李娜說，「孩子的媽媽」是現在自己最重要的身份。有了孩子之後，從沒進過廚房的李娜開始學着做飯。「有一天我就躺在牀上開始想，我自己最喜歡吃的菜，好像都是媽媽做的。等他們長大了，如果問他們最喜歡吃什麼菜，他們說不出來，因為媽媽從來沒給他們做過飯，不是因為忙而是因為懶，這對於小朋友來說是挺可悲的。」

碰到不會做的菜，她會先打電話給自己媽媽，從買肉開始一步步學。以前她總會覺得媽媽嘮叨，但現在她明白了。「媽媽這個角色是世界上最難的。不管你是職業女性、演員明星還是運動員，其實都是很個體的，但當了媽媽以後，所有的計劃和作息時間都要以孩子為主，得把他們先照顧好了，我才有精力考慮自己的事。」

李娜覺得自己很幸運，在她看來，這一對小天使是自己領悟生活的新開始，他們在相互學習，一起成長。她發現，有很多事情原來站在小朋友的角度來思考是完全不同的。就像在超市裏大人推着購物車，都是從一米七的高度看着貨架，她偶然蹲下和孩子對話時，發現她們目之所及的世界完全不同。

李娜如今還是保持着每天慢跑10公里的運動節奏，如果碰上疫情或天氣原因，也會在家騎自行車、跳操，做做俯卧撐、仰卧起坐，這些日常行為，其實孩子們都看在眼裏。她和姜山會有意識地讓孩子加入運動中來，一家四口做俯卧撐的畫面非常有愛，孩子躺在媽媽身下，每做一下俯卧撐就親一下小臉蛋。輪到爸爸時，孩子就會騎在他背上負重。

這樣的耳濡目染之下，兩個孩子也都對運動有了很大興趣，跟着爸媽一起去游泳，今年藉着冬奧的熱潮開始滑雪。李娜在武漢長大，踩上雪板今年是頭一回，孩子看見雪比她更興奮，摔了也不覺得疼，就是好玩。

李娜對上一次公開露面也已是2019的武漢網球公開賽，更在新冠肺炎爆發期間捐助300萬人民幣救助家鄉武漢。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2. 身為榜樣讓女孩子愛上運動

「如果孩子以後也決定走體育的道路，你會支持嗎？」

李娜想了想說，其實他們選擇任何一條道路，她都會大力支持，自己從小就是這樣一路走過來的，知道幹體育有多苦多累。「只有自己決定過、苦過，當嚮往的生活真正來臨之後，他才會珍惜。如果什麼事情都幫他們去做選擇，他們可能不太會珍惜。」

從6歲起第一次拿起球拍，到32歲退役，李娜的童年和青春都留在了網球場上。12歲那年，她跟父母認真談過一次，「這（網球）不是我的選擇，我不太喜歡」。但父母讓她堅持，她也就堅持了下來，一直到功成名就。這個年紀更多的女生沒能堅持下來——根據調查數據，在全球範圍內，9至14歲的女孩放棄體育運動的概率是男孩的兩倍。

在最近的運動員圓桌對談中，幾位運動員姑娘也不約而同談到這一點，女生在十幾歲發育過程中，運動時會對周圍人的眼光非常敏感，有時候還會被操場上調皮的男生指指點點。更大的問題在於，這個社會對於女生愛運動這件事的看法，是否存在着偏見。「那個年齡段是叛逆期，如果運動時候感受不到身邊人的鼓勵，反而聽到什麼你一個女孩子幹嘛要那麼好動之類的，就很容易放棄了。」李娜這樣說道。

「別的女生都去逛街、購物，你一個人去運動，會覺得自己不合群，慢慢被孤立。」她這次參與的Nike「撒開腳丫」公益項目，也是以幫助女生在成長的早期階段釋放運動潛能為目的，過去三年裏和323所小學合作，幫助超過3萬名女孩開始了運動之旅。

李娜明白自己作為榜樣的份量有多重。她笑稱自己現在成了「社會人」，難免有些固化的思想，可是這些孩子們都還在逐步建構自己的世界觀，這時候需要教給她們什麼是正確的運動觀念。

比如「亞洲人不太適合打網球，很難取得好成績」，這樣的話李娜聽過太多次，至今耿耿於懷。「有人說這是體質問題——請問是什麼體質問題？我在德國做膝蓋手術的時候，隔壁牀70歲的德國老太太，和我的康復訓練計劃是一樣的。那時候我很吃驚，因為我會聯想到當年我姥姥或奶奶在幹嘛。」她說，這樣的運動觀念，就是一代一代下來的，這並不是天生的體質，而是後天培養的。

3. 與自己較勁的職業生涯

如今的李娜，家庭佔了7成精力，還留了3成放在了工作上。退役前她就做好了計劃，想開網球學校，這是她自己回饋網球的責任與方式——不一定要培養冠軍，而是為了更多當不了冠軍的孩子，為他們對網球的熱愛找一條出路。「理想很豐滿，但現實還是有點骨感。因為體育是一個長線的教育，不是短期就能看到成效的，所以找一個志同道合的合作伙伴很重要，現在還在努力中。」

在球場上，李娜曾經代表着亞洲女球員最極致的力量打法，進攻端剛猛果敢，似乎永遠都不會跟外界妥協。「我覺得運動員是一個很神奇的職業，站在球場上我們就是戰士，必須拼盡全力。」李娜說。「有時候上場前你知道自己狀態不好，也必須要裝得像打了雞血一樣，其實內心是很牴觸的。但裁判沒有說比賽結束，你就沒有輸，就是在這樣不斷挑戰、突破的過程中來提高自己。」這樣的較勁，從她16歲成為職業選手時就開始了，當時有媒體問她最大的夢想是什麼，她說希望能打到職業前十，「我知道這個目標很難，但我會努力。」

在2012年出版的自傳《獨自上場》裏，李娜這樣寫道：「想要獲勝你必須發自內心地渴求勝利，你要非常、非常、非常地想要獲勝。你對勝利的渴望，要像在沙漠中跋涉，像瀕臨死亡的人對清水的渴望一樣。然後，你才有希望，僅僅是有希望，獲勝。」

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4. 懷念那個不妥協的自己

現在，李娜還挺懷念以前這種較勁的那種感覺，也會懷念那種獨自上場的壓力感，「是那種壓力感推着我往前走的，現在生活當中不可能了。」她變得更柔軟，會在生活中妥協，今天辦不成就算了，明天再說。

相比現在國內的體育環境，李娜說，自己還在打球的那個年代要單純一些，尤其是有了社交媒體之後，很多東西都變樣了。「被觀眾認可是一件非常好的事情，但如果太多人在看着，我不太確定運動員們能不能在場上保持專注，因為人的注意力是有限的。」

她明白，人們看待「運動明星」的方式早已和十年前不一樣了。以前的運動員只在於場上，大家並不了解他們的真實生活，但現在粉絲想看到他們更多場外的樣子。「特別是這幾年，環境變化太快了，我也在慢慢適應年輕人的想法。（年輕運動員）不可能再按照原來我們那時候的生活方式來生活的，完全不一樣，這也是我正在學習的東西。」

對於後輩運動員，李娜說，享受外界的目光沒什麼問題，但還是儘量能在專業上有所區隔。「因為你的社會影響力，是建立在自己專業領域的基礎上的，在自己的專業站穩了，才有能力去創造改變。」

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