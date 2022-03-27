網紅原是俄羅斯特工　現實黑寡婦受訓被強暴　和黑幫頭目相愛相殺

最近因俄羅斯總統普京（Putin）發動了侵略烏克蘭戰爭而引起了全世界的熱議與關注，這不僅遭到各國的嚴厲譴責紛紛開始裁製俄羅斯，讓俄羅斯錢幣瘋狂貶值、經濟受創，就連一名俄羅斯女特工也現身呼籲美國和歐洲要聯合阻止普京的野心之外，她過去的間諜生活也就此曝光於人前。



根據報道，現年 37 歲的 Aliia Roza 聲稱自己 18 歲時就被送到一家位於莫斯科的特工學校接受訓練，成為像 Marvel 電影《Black Widow》裏黑寡婦般的間諜特工。在學校裏，Aliia Roza 被教導如何勾引、操縱和說服目標人物、如何試用不同類型的槍械和練武，成為戰場上完美的士兵。

Aliia Roza 被送往特工學校受訓期間被教官強暴，其後更需出賣肉體完成任務，卻在1次任務中愛上原為黑幫頭目的目標，最後逃亡美國改寫一生。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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另外，Aliia Roza 也提及特工學校會教學生要讓目標人物對自己好，讓他墮入愛河，然後才可以更容易地得到想要的消息，因為這個人已經完全給予信任。外形吸睛亮眼的 Aliia Roza 在校期間的第二個星期就被上級強暴性侵，當了特工後還需要不斷出賣自己的肉體。

過去的她被訓練成以美色獲取情報的特工，執行任務期間她經常需要以牀上技巧來完成任務，而目標通常都是以販賣毒品或人口的集團首腦為主。直到有一次因為跟目標人物相愛導致幾乎被殺，最終才有機會成功逃到美國以全新身份開始新生活。據悉當時和她相愛的是一名黑幫頭目，但對方的手下發現了她的真實身份還給帶到了森林險些被滅口，後來是這名黑幫頭目救了她並安排幫助她改名換姓逃到美國才得以重生。

現在的 Aliia Roza 已經定居於美國，從事時裝公關工作，在 Instagram 上甚至已經是名坐擁百萬粉絲的網紅，駕豪車住豪宅穩定的奢華生活和以前特工的心驚膽跳生活形成鮮明對比。Aliia Roza 透露，她已經有超過 10 年的時間沒有回俄羅斯的家，但每天都會跟家人聯絡。

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