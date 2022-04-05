月老│5大必看台灣愛情電影推介　全部高票房、好口碑、極催淚

【月老／愛情電影推介2022】改編自九把刀同名小說的台灣愛情電影《月老》日前於Disney+上架熱播，電影中柯震東與宋芸樺前世今生的愛情故事賺人熱淚，不少觀眾都大讚《月老》是近年台灣的高質催淚愛情電影之一。《01女生》以下就為大家精選了5套台灣華語愛情電影推介，不少都擁有高票房及好口碑，值得一看。



愛情電影推介2022｜《當男人戀愛時》

由邱澤及許瑋甯主演的《當男人戀愛時》翻拍自韓國同名電影，故事講述討債維生的流氓阿成（邱澤 飾）在一次討債時對債主女兒浩婷（許瑋甯 飾）一見鍾情，於是笨拙地畫了一份「塗鴉合約」，向浩婷提出用約會來抵銷債務。經過多次約會後，二人墮入愛河，怎料正當阿成準備離開黑道，上天卻要迫使他們分開，電影後半部更是令不少觀眾感動落淚。而值得一提的是男女主角邱澤及許瑋甯因此戲定情，戲假情真，宣布結婚。

邱澤及許瑋甯主演的《當男人戀愛時》改編自韓國電影《不標準情人》，故事增添了許多寶島氣息。（電影劇照）

愛情電影推介2022｜《可不可以，你也剛好喜歡我》

電影《可不可以，你也剛好喜歡我》改編自作家「肆一」的同名暢銷散文，由陳妤、曹佑寧、林映唯主演，在台灣上映十天就衝破3000萬票房，成績亮眼。故事講述陳妤、曹佑寧、林映唯之間的三角關係，當中田筱湘（陳妤 飾）一直暗戀青梅竹馬的男主角李助豪（曹佑寧 飾），但男方卻向她的好友宋依靜（林映唯 飾）告白，令田筱湘在好閨蜜和暗戀對象之間糾結作出選擇。

《可不可以，你也剛好喜歡我》同樣改編自作家肆一創作，講述酸楚的三角愛情校園戀情。（劇照）

愛情電影推介2022｜《比悲傷更悲傷的故事》

說到經典催淚愛情電影就必定要數翻拍自韓國的《比悲傷更悲傷的故事》。台版《比悲傷更悲傷的故事》由劉以豪及陳意涵主演，花了九天票房就於台灣破億。電影講述K（劉以豪 飾）和Cream（陳意涵 飾）從16歲開始認識及同居，既是親人、又是朋友，關係友達以上，戀人未滿。而K因罹患遺傳性癌症，即使深愛Cream亦不敢表白，更希望Cream能找一個好男人，展開一段催淚的愛情故事。

《比悲傷更悲傷的故事》講述兩個不同家庭的男女孤兒，從十六歲便同居守望，結局卻是......（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

愛情電影推介2022｜《我的少女時代》

《我的少女時代》由宋芸樺、王大陸主演，電影以90年代的台灣高中為背景，講述了平凡少女林真心（宋芸樺 飾）和校園老大徐太宇（王大陸 飾）的初戀故事。林真心喜歡學校男神歐陽非凡偶然發現他和校花陶敏敏交往，在徐太宇的脅迫下，兩人互相幫彼此倒追心上人，漸漸產生出感情。電影不但當年於台灣創下4.1億的票房紀錄，連主題曲《小幸運》亦唱到街知巷聞。

《我的少女時代》當年於台灣創下4.1億的票房紀錄。（劇照）

愛情電影推介2022｜《那些年，我們一起追的女孩》

《那些年，我們一起追的女孩》由九把刀執導，故事講述正在讀高中的柯景騰（柯震東 飾）與一眾好友都喜歡哈學兼優的校花沈佳宜（陳妍希 飾），後來柯景騰被老師安排坐在沈佳宜前面，沈佳宜更幫柯景騰補習，二人漸漸發展出不一樣的感情，卻一直維持著友達以上，戀人未滿的關係。