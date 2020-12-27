2020最佳與最差韓劇　《愛的迫降》不敵溫馨小品　男神變收視毒藥

聖誕節後緊接除夕，假期為抗疫疲累的大家帶來喘息空間，除了與朋友家人進行家聚形式的聖誕聯誼外，情侶也少不免甜蜜依偎，安坐家中「煲劇」，而Netflix在2020年上架多套浪漫溫馨的韓國劇，但劇集評價好壞參半，為免浪費悠長的連假，不如參考近日由韓媒Joynews公布的「2020年最佳和最差電視劇」頭5位榜單，才慢慢選擇假期應看哪一套劇集吧！

近日由文佳煐與車銀優主演的劇集《女神降臨》，也在坊間引起一番熱話。(《女神降臨》劇照)

2020年受疫情影響，不少韓劇的拍攝工作也出現製作延遲與停播問題，導致今年上架的韓劇數量明顯減少，雖然2020年韓劇產量比起去年為少，但上映的作品，如《夫婦的世界》、《愛的迫降》和《雖然是精神病但沒關係》等，也全部都備受外界矚目與討論。

當中韓國媒體Joynews更刻意找出從電視台、娛樂公司、電影與廣播內容製作者、演藝部記者等，200位的業界從業人員以專業和客觀公正的角度進行問卷調查，並分別票選出「2020年最佳電視劇」與「2020年最差電視劇」頭5位的韓劇名單。

不過結果名單公開時，讓不少網民感到非常意外，皆因一向都是收視保值又屬皇帝級片酬身價的藝人，其主演的劇集竟成「爛劇之最」外，曾被網民熱烈討論，又多次榮登Netflix推薦名單的《雖然是精神病但沒關系》也未能撃敗「不倫小三劇」成行內人的心水之作，所以到底在專業人士的眼中，哪些韓劇作品是可堪稱神劇，又有哪些韓劇是「不值一看」呢？

【按圖看】「2020年最差電視劇」頭5位名單—有人出伍後，竟成票房毒藥？屬皇帝級片酬又是網民心目中的「5大韓劇防腐男神」之一的主角，也救不了劇集好看度？▼▼▼

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【按圖看】「2020年最佳電視劇」頭5位名單—「最佳電視劇CP」強勢演出也不敵溫馨故事感人情節，網民也說不捨劇集完結？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】近日由外媒國際財經時報（IBTimes）所公布的「全球百大美女榜」也同樣引起全球熱話，除是國際超模與巨星包辦頭三甲位置外，韓流美貌與勢力更成功攻陷歐美市場，共有7位韓星進榜，有女團更是全員上榜揚威海外？（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】韓國收視率調查機構 Nielsen Korea 早前也進行調查，得出15套最多人追看的韓劇，當中包括免費電視台以及收費電視台；而今年度的人氣劇集《愛的迫降》、《夫妻的世界》都是及收費台出品，能否因而成為大贏家？（延伸閱讀）

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資料來源：Joynews