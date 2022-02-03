2022虎年財運｜8個生活壞習慣易損財氣要小心　穿這種褲子會漏財

許多的生活細節對你的「財運」也大有影響，一旦忽略，可能導致大財、小財不斷流失！



命理專家艾菲爾就提醒，日常生活一定要避免8個破壞財運的習慣，如果你有這些小習慣，就要多留意囉！

8個令你破財的生活習慣，快快改👇👇👇

+ 19

1. 褲子有破洞

艾菲爾解釋，財庫有財「褲」之意，雖然破褲感覺流行時尚又好看，但褲子破洞也代表財庫破洞，常穿有破洞的褲子，久了小心財氣留不住，反而如流水般拉都拉不回來。

2. 手機號碼常常換

身分證號碼和手機號碼對運勢影響非常大！艾菲爾說，手機號碼更象徵氣場與運勢，如果手機號碼常常更換，可能造成運勢被擾亂、不穩定，甚至有一波三折之意。因此手機號碼如果確定了，就不要太常換掉，可幫助穩定自己的氣場與運勢。

3. 浪費水

水也是五行之一，也是重要資源。但其實大多人常在生活中，不知不覺就浪費水，最常見的如：洗澡、漱口時的空擋，沒把水關掉，或喝水時裝上滿滿一杯，卻只有喝一半，然後倒掉，這些都是無形中的浪費。艾菲爾強調，「水」在風水中是直接代表財富，每浪費一滴水，都直接會使你的財富不見。

相關文章：十二生肖2022虎年運程＋趨吉避凶方法 這幾個生肖有望谷底大翻身👇👇👇

+ 27

4. 忘了潔淨額頭

艾菲爾表示，額頭在面相裡，直接與事業、運氣有關，從觀察額頭，便能斷定一個人的運勢好壞。許多女生愛留著俏麗瀏海，其實這是會把運勢、氣場遮住的，不過確實會為自己增添可愛的氣場。

另外，有許多人洗臉時，會忽略額頭清潔而藏污納垢，這些污垢會直接阻擋財運進門。記得每天洗臉時，要確實洗淨額頭，會為你帶來一整天的好運。

5. 不自覺的抖腳

有些人習慣性抖腳，除了不雅觀，也表示無法克制自己行為，代表心性不穩定，難成大業。艾菲爾說，男人抖腳，富貴將遠離，就算有錢也難以守成；女人若愛抖腳，也表示感情易發生不穩定的情況。所以，無論站著還是坐下，都試著靜心，培養自己的定性，才能招來好財運。

相關文章：「星座+血型」財運最強5大組合 O型血配呢個星座天生有吸金體質👇👇👇

+ 6

6. 家中植物枯黃

很多人會在家裡放置招財的花卉、植栽，祈求好財運，但時間一久，常疏於照顧，使得這些風水植物發黃、枯萎。這不僅失去原本的招財能量，也可能聚財不成反而漏財。

7. 唉聲嘆氣

「嘆氣」是遇上不順心的事，或心情無奈時常有的表現，但有些人無緣無故，習慣唉聲嘆氣，會帶給旁人「悲觀負面」的形像，這些累積的負能量，會使好財運、貴人運直接繞過你。所以要避免習慣性嘆氣，多給人正面積極的感受，就可以為自己招來財運。

8. 錢包有破洞

艾菲爾解釋，錢包就直接代表一個人的財源，要保持整潔乾淨的錢包，財氣才能累積在小財庫。不少人外表打扮華麗，但錢包卻雜亂髒污，甚至是破洞，這可是重大危機。髒亂的財庫不但無法聚財，還可能漏財。所以，保持錢包整潔清爽，財庫才會乾淨明亮，招來好財運。

相關文章：30歲儲到年薪1倍？必學10個理財目標 學生貸款/愛飲咖啡難儲錢👇👇👇

+ 7

相關文章：2022運程｜從8大星球週期看出生日運勢 姜濤收成期 Ian重新出發👇👇👇

+ 4

延伸閲讀：

跨年發財！3星座、3生肖快買彩券 跨年前後1周「偏財最旺」就是你們

【本文獲「TVBS」授權轉載。】