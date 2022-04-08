消費券優惠2022│IKEA家具消費券優惠　滿指定金額減$200送折扣券

【消費券優惠2022/IKEA家具】不少人都會選擇用政府派發的$10,000電子消費券購買傢俬家品。IKEA宜家家居由4月7日起至4月25日就推出了限時消費券優惠，於IKEA門市及網店購物滿指定金額可獲$200折扣，yuu會員更可再獲$200電子折扣券。另外，IKEA亦推出了一系列新產品，想買新傢俬家品的女生可以留意。



IKEA接受的消費券付款方式包括：WeChat Pay HK、Tap & Go及八達通，當中網上購物不接受八達通消費券。由4月7日起至4月25日，於門市或網上購物滿$2,500，即可享$200折扣優惠，網上結賬前須先輸入優惠碼【ECREWARD】方有優惠。而每位yuu會員可在推廣期間最多可再額外獲得$200傢俬家飾電子折扣券乙張。

除了消費券優惠，IKEA近期亦推出了不少新產品，當中包括收納用品、傢俱、家品等，不少都設計簡約，適合不同的家居風格。

消費券優惠2022│TOLKNING 貯物式腳凳 $699

椅子由藤編織而成，椅子內有隱藏的貯物空間，可收納家中雜物，讓家居變得整齊。此外，更可作額外座椅或小茶几使用，一物多用。

【消費券優惠2022/IKEA家具】TOLKNING 貯物式腳凳 $699

消費券優惠2022│SVENARUM 活動貯物几 $379.9

SVENARUM活動貯物几設有有寬敞的層板和高邊設計，可以放置家中物件，不易掉落。而貯物几的木系風格可增添家中的小清新夏日感。

【消費券優惠2022/IKEA家具】SVENARUM 活動貯物几 $379.9

消費券優惠2022│MOJAN 化妝品貯物盒 $99.9

女生家中都有不少化妝品及護膚品，IKEA這款化妝品貯物盒就可以幫大家收納各式美妝小物。貯物盒設有多個不同高度及大小的收納格，可存放唇膏、精華等物品。

【消費券優惠2022/IKEA家具】MOJAN 化妝品貯物盒 $99.9

消費券優惠2022│MARKFROST/MOLNART 座檯燈連燈膽 $229.9

想增加家中氣氛格調的女生可以入手這款座檯燈，燈座以黑色大理石打造，頂端配上極為漂亮的LED燈膽，螺旋型燈絲透過煙燻玻璃散發出柔和光線，可為房間添上一抹暖和舒適的氛圍。

【消費券優惠2022/IKEA家具】MARKFROST/MOLNART 座檯燈連燈膽 $229.9

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