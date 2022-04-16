子宮肌瘤讓你瘦不下來？婦科男醫生忠告：美好的愛情不須一昧犧牲

原來胖，可能是因為長肌瘤了？

為什麼有了性生活，依舊推薦打HPV疫苗？

什麼樣的婦科騙局，還在坑中國女性？

為什麼婦科檢查，你年年都不能省？

在疫情的底色下，越來越多的人關注健康，其中婦科更是本應日常檢查、卻常被忽略的一環。

撰文：陳薇沁（一条）、責編：陳子文（一条）



一条找到曾就職於北京知名三甲醫院的婦產科醫生六層樓，請他做一次常見女性疾病的科普，也討論如果疫情隔離期間出現女性健康異常，該如何處理？

「2022年了，作為一位女性，作為一位女性的伴侶、家人、朋友，我該如何去保護『她』？」

女性健康科普

前北京知名三甲醫院的婦產科醫生六層樓（一条受訪者提供）

我是六層樓，曾是北京三甲醫院的婦產科醫生，目前主要在做女性健康科普。2022年，我每個月收到上萬封私信和數不清的留言。大家諮詢最多的問題，帶着一絲疫情的底色。

比如說學校封樓了，女孩關在宿舍樓裏，發現月經有一些異樣，如何在學校裏治療？

患者陰道炎發作，但是無法複查拿藥，怎麼辦？疫情期間，女性遇到一些婦科問題不敢去醫院，問能不能直接發照片給我，線上問診？

有很多封在家裏沒辦法及時就診的情況。比如不規則出血，比如發生意外懷孕了，這種雖然不是急診，但都需跟社區申請去醫院了解詳細情況。再比如黴菌性陰道炎復發，為了保證治療效果，需要鞏固治療，定期複查，但封在了家裏沒辦法去醫院，手裏也沒有藥了，實在不行就要用「買藥」的應急特需通道。

以上的病症，解封后要第一時間去醫院，如果實在不行看看自己的醫生有沒有網絡諮詢平台的賬號，可以付費去諮詢。這些女性健康的知識應該在平日裏就有更多科普，但就目前而言，可能十幾年前就在行業內被打臉的醫學誤區，還在被大家當成常識。對我來說，醫生來當一個老師，解答日常生活中80%的女性會常遇到了婦科相關問題，是一件很棒的事情。

前婦產科男醫生給所有女性的忠告（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 「宮頸糜爛」不是病

說起「宮頸糜爛」，這個詞已經不存在了，早在2008年它就從婦產科的教科書當中被廢除了。「宮頸糜爛」不是病，根本不需要治療，不用管它。

但我在臨牀上，經常會遇到一些20歲出頭的姑娘被騙，一聽說可能是宮頸糜爛就很害怕。她可能是第一次發生性關係，心裏想「人生才剛剛開始，怎麼就背上了這樣的不潔」，然後就被醫托騙到其他的小醫院、小診所，開各種藥、各種檢查治療。

最初這個詞為什麼會出現？早期醫學發展的時候，有人說為什麼宮頸看上去有一些糜爛面，就像是組織壞了爛了，受限於醫學研究不夠深入，就先起了這個名字。人們也很願意傳播這種駭人聽聞的消息，尤其是它的性隱喻，把「宮頸糜爛」跟性生活糜爛，建立了很強的關聯。

可是隨着醫學的進步發展，發現糜爛本身並不是真糜爛，它現在的專業名詞叫「宮頸柱狀上皮的異位」。女性成年以後，當體內的雌激素水平逐漸達到成熟，宮頸柱狀上皮就會向外移動，無論你是否發生過性關係。

我曾經遇到過一個來治療的女性，之前被騙了好幾次，醫托帶她去開了幾千塊的藥。我告訴她這不是病，她說我知道它不需要治療，可是我的父母覺得那是病，我的伴侶希望我來治療，我需要怎麼辦？

所以「宮頸糜爛不是病」這個知識點，不應該只有女性知道，男女老少都得知道，還要解決周邊這些流言蜚語，取締惡意的評判。

「宮頸糜爛」、宮頸炎症和宮頸病變完全是三個通路。

其中，宮頸炎症是細菌微生物的刺激所產生的，主因是同房過程中帶進去的一些炎症，以及用安全套時的刺激摩擦。情況類似「反覆揉眼睛導致發紅」。

宮頸癌是什麼？它是由宮頸病變一步一步發展而來，我們目前的研究認為是跟HPV感染相關，它是完全孤立於前面兩條通路的第三條通路，和細菌沒有關係，是細胞在HPV長期持續影響下的變異。

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2. HPV疫苗怎麼打？

HPV是人乳頭瘤病毒的一個縮寫，它對於宮頸上的細胞就是反覆刺激，讓細胞產生變「壞」。 在醫學上我們說，HPV的感染絕大多數都是跟性接觸相關。性激素是這樣，不存在我們人類社會上所說的「我就是稍微蹭了蹭」，病毒不考慮這些，它只考慮這個條件是否適合傳播。理想的情況下，2045年到2047年間，宮頸癌會是最先有可能被消除的一個癌症。

打HPV的疫苗，你打的是幾價疫苗，就代表你預防了幾種HPV病毒。為什麼會有二價疫苗，因為70-80%的宮頸癌都跟16和18這兩個型別相關。讓適齡的女童開始接種HPV疫苗，就可以從她們這一代就避免了宮頸癌的發生。

另外，有過性生活的人還是建議打，為什麼？

首先，如果伴侶雙方都沒有感染過HPV，那病毒不會憑空產生，不可能說咱倆人誰也沒有，同房就產生了HPV；另外一點，如果你只感染過一種HPV病毒，打九價疫苗，還能保護剩下的八個。

世界衛生組織也鼓勵男性去打HPV疫苗。第一是男性感染HPV後，有一定概率出現肛門癌、陰莖癌（整體數據還是相對較低）；第二，男性通過性接觸的方式，可以傳播HPV給女性，打疫苗避免了男性成為病毒的搬運工。另外對於年齡過大、已經不適合打疫苗的人群，每年更要定期檢查宮頸，做TCT、HPV，必要時做陰道鏡活檢。

我遇到過一輩子都沒有檢查過宮頸的宮頸癌晚期患者，多數是已經絕經、卻陰道出血的老年患者。 一位老太太是被她女兒帶來的。女兒說她從衛生間裏被丟棄的紙巾發現，媽媽應該有很嚴重的陰道出血。老太太是來北京給女兒帶孩子的，自己身體不適，卻一直隱瞞家人。

等患者上了檢查牀之後，窺器打開，我一看宮頸的情況不太好，我用窺器觸碰的時候，往下掉下來一些細碎的組織，另外還在滲血，同時上面還有一些黃褐色的分泌物。我當時就建議，可能得去做一下TCT和HPV，在後續的一系列檢查後，確診為宮頸癌鱗癌III期。

當時患者的女兒比患者都崩潰，她平時常看宮頸癌的科普，甚至想在孩子長大後一些，就帶她去打疫苗。但她卻忽視了自己的媽媽，媽媽肯定已攜帶HPV病毒很多年，才會發展成了宮頸癌。她感到深深的愧疚和自責。那天我一下班，就給媽媽打了電話，催促她趕緊去把HPV和TCT檢查做了，然後把結果發給我。

實話實說，我在臨牀上遇到過不少中老年患者，原本是來查不規則出血，結果就發現了宮頸癌。老人家平時有出血的情況，但害怕看病，害怕給子女添麻煩，更害怕查出大病很難救治，最終到了相對被動的中晚期。這裏記住一個知識點：停經後的女性再出現任何一次陰道異常出血都不能掉以輕心，都需要去醫院檢查並明確原因。

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3. 陰道炎如何防患？

曾經一位20多歲的年輕患者找到我，她的陰道已經發出了很明顯的異味，周邊的人都能聞到。我當時讓護士帶她躺到檢查牀上，我準備好了窺器，就發現她的外陰明顯有一些紅腫、潰爛，還有一些分泌物，我看着都替她不舒服。我當時用了最小號的窺器，但她還是很難受，在那個過程中，我竟然在陰道了找到了半隻避孕套，小心地拿出來後，我又檢查了一遍，夾出來了一個衛生棉條。

在我的反覆詢問下，患者回憶起自己在上次月經的最後一天，和同事喝酒，半醉半醒地去衛生間換了一個衛生棉條，因為酒精的作用再加上塞得比較靠內就忘記了。之後，她和男朋友同房，兩個人又睡着了，所以安全套也殘留在陰道裏。

我跟她說：「你先做一個白帶常規，再根據情況給你開藥，進行陰道炎的治療。」她問我：「醫生，治療期間能不能同房？」我只好規勸她，治療期間，同房會加重病情，不建議同房。過了一段時間，她又來找我，我發現她藥用了兩三天就停了，而且還發生了同房，結果反覆折騰，情況變成了複合型陰道炎。像她這樣依從性比較差的患者，感覺症狀好了就不用藥了，更容易反反覆覆發作。

陰道炎就像感冒一樣，不太可能根治，我們建議的治療方法是按時用藥。在平衡狀態下，每天清水擦洗外陰，保持乾燥清潔，注意個人衛生，防止梅雨季節時，內褲潮濕滋生細菌。還有一些女孩喜歡過度清潔，沖洗陰道，每天洗液清潔、坐浴等等，這些都是不推薦的。

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4. 子宮肌瘤怎麼辦？

我最早跟別人介紹我的專業是婦科腫瘤時，大多數人的第一反應是詢問我：子宮肌瘤怎麼治？它是最常見的一種良性腫瘤，女性在正常分泌的激素水平下，一生都有可能長出肌瘤來。它有單發的、有多發的，有個頭大的、有個頭小的，一般通過B超就能檢查出來。

通常情況下，我們定義子宮肌瘤長到5公分長，就要處理。但有些人的肌瘤長到5公分，她一點感覺都沒有，所以我們後來的定義就是當它壓迫到膀胱，引起尿頻尿急，或者壓迫到直腸和腸道，引起排便困難，我們再去處理。

我想到一個女孩，當時來醫院看病，是因為覺得減肥效果不佳。她一直在運動加控制飲食，四肢都瘦下來了，但是肚子瘦不下來，用手戳了戳還是硬硬的，不像是脂肪的那種柔軟。我給她開了一個B超的檢查，結果發現她長了一個十幾公分的子宮肌瘤。

我們立刻給她安排了手術，姑娘做完手術，醒來第一句話就是「我終於瘦了嗎？」可以看出整體「減肥」的大環境，對現在年輕女性的影響是多麼大。這種類型的病例分享，我發現對大家是有幫助的。我之前在網上講了這個小女孩的故事，後來真的有人給我私信說，她也去醫院檢查了，發現肚子裏有一個巨大的卵巢囊腫。其他地方都瘦，就唯獨肚子是鼓鼓的、硬硬的，去醫院看一下還是很有必要的。子宮肌瘤的惡變幾率較低，約0.4~0.8%，但我遇到過不少女性害怕去看這個病，為什麼？跟生育有關。

我遇到最極致的情況是，當時有一位偷偷來看病的姑娘，一進門就哭得梨花帶雨的，話語之間說道：姑娘剛剛結婚不久，婆家希望小兩口能儘快生孩子。 姑娘在做體檢的過程中，發現子宮上長了一個12公分的肌瘤，位置很靠近宮腔和宮頸。當時這個姑娘一邊哭，她的母親還在旁邊勸她不要哭，晚上還要去婆家吃飯，不能露餡。

如果直接手術，由於位置特殊，容易導致大出血，最嚴重的情況是要摘除子宮；如果使用宮動脈拴塞術來治療，它會一定程度上影響卵巢和子宮的後續作用。面對這樣的兩難的處境，她最終還是說：醫生，只要為了生孩子，我願意承擔這些風險。

幸運的是，她在做了子宮動脈拴塞術之後，肌瘤在2周內逐漸脱落，之後徹底清理乾淨。她也開始備孕。 如今我再去反思這件事：在某種處境下，女性是不是也變成了某種工具，為了特定目的去承擔很多風險。

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5. 比疾病更複雜的，是兩性關係

我做科普後發現，婦科疾病背後透露的是人們在親密關係當中如何保護自己，表達自己，以及雙方如何面對共同的這個問題。比如說泌尿科的氛圍和婦產科就不太一樣。泌尿科的男病人會比較理直氣壯，一邊打電話一邊跟醫生說：「趕快把這結石給我打了，過兩天我還得出差。」婦產科的女病人會比較自責：「我怎麼會年紀輕輕就得這種病呢？我如何跟家裏交代……」

再比如真的會有女性給我發私信問：「伴侶想發生性關係，說如果長時間不同房就憋壞了，但是我不想，那我該怎麼辦？」大家都有手有腳，男性在有性生活的之前好多年不都順利活過來了嗎？能憋壞什麼？

雙方性需求不匹配，這個情況是客觀存在的。但性需求比較旺盛的那一方，是不是可以選擇其他辦法來滿足自己？另一方需求沒那麼強，是不是可以坦誠告訴對方？我也想對懷有「愧疚之心」的女孩說，你只要好好做自己，就已經很值得一段美好的愛情了，不是必須得犧牲自己。

還有一些特殊的案例，我們可以理解為封建糟粕，比如說處女膜修復術，在北京的很多三甲醫院，根本就不做這類手術。我曾經遇到一個二十四五歲的已婚女性前來諮詢，說自己同房困難。我剛開始以為她是陰道痙攣，但她扭捏了很久，在我們的勸說下才說了實情。

她以前曾經是有正常性生活的，後來在相親過程中遇到了一位「優質」男性，對方提出伴侶必須是處女，她在父母的勸說下，就在家鄉進行了一場處女膜修復術。等她因為同房困難找到我們，我們又不得不幫她重新打開。在身體和精神上，這兩次手術對她而言，簡直就是雙重摺磨。

這層膜其實就是女性的陰道瓣，它本身就是有孔隙的，不然月經怎麼流出來呢？在很多女性成長的過程中，處女膜已經脱落了，第一次同房並不會出血。而這種所謂的處女膜修復手術，會讓創口形成瘢痕，它可能會越長越小，甚至連月經都排出困難。

在我過去的工作中，我也曾接觸過很多先天無子宮、無陰道的患者，她們想要再造陰道。 我會告訴患者手術的兩面性。首先，這是一種非常痛苦的手術，患者後期需要長期堅持佩戴模具，由如果不能堅持佩戴，就很容易失敗；並且，這種「人造陰道」給患者帶來性愛快感的概率微乎其微，如果單純是為她們自己的體驗的話，完全可以通過觸碰外陰，獲得快感。 但還是會有一些人說，不行，我得有一個陰道，我還是渴望婚姻。

醫生沒辦法替患者做決定，如果你想做這件事情，我協助你去完成，儘可能降低傷害。我也理解，很多女性她就在一個大的結構性錯誤中，有時候就是無力反抗。這種社會壓力和偏見，我必須要把它講出來。

曾經有記者問過我，你如何看待自己作為一個男性，去從事女性疾病相關方面的工作，去理解女性？我現在會認為我只是一個人，所做的工作就是通過科普的形式，讓人們去了解人群當中的一部分健康和疾病問題，以及人們遇到之後應該如何去面對和解決。

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