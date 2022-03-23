子宮肌腺瘤｜婦女臨近停經易得病　好發於40至50歲　留意3大徵狀

子宮肌腺症是一種子宮病變，會造成婦女嚴重經痛和血崩，此疾病來自於子宮內膜細胞沒有乖乖待在子宮內膜腔，侵襲到子宮肌肉層中，塞成塊狀，造成子宮腫大。較常見型態是整個子宮瀰漫性擴大，稱為子宮肌腺症；少部分病人的病灶並非平均散布子宮裡，而是侷限在子宮某些部位，看起來像肌瘤，稱為子宮肌腺瘤。



子宮肌腺症許多無症狀而未察覺 若出現一些症狀就須注意

根據統計，亞洲女性發生率高達20%至35%，但很多人無症狀，不曉得自己有子宮肌腺症。其成因和致病機轉相當複雜，目前醫界仍致力研究中，目前猜測有2大致病原因，一為子宮內膜和子宮肌肉層的交界處遭到破壞，通常是曾生產或人工流產手術；另一因素為雌激素長時間刺激，愈接近停經，經年累月受雌激素刺激愈長，因此，子宮肌腺症更好發於40歲至50歲女性，年輕女性較少見。

子宮肌腺症困擾不少中年女士，了解更多，減低健康與生活受影響的程度：（按圖了解）

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台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫生張伊說，子宮肌腺瘤最常見的是沒症狀，其次可能會有以下幾種症狀：

1. 經血量特大

正常經血量每次周期約35 cc至40cc，若超過這個量，比如白天2小時就需更換衛生棉，甚至要用夜用型，還有出現血塊，應就醫檢查。另外，要留意有無出血太多而造成休克，像是頭暈、臉色及唇色蒼白，還有會喘，連躺著不動也喘，都屬異常。

2. 經痛時間長

患有子宮肌腺症的女性，常會有嚴重經痛，愈靠近停經愈明顯，疼痛可能長達5、6天，甚至月經還沒來前就開始，與年輕女性通常生理期第1、2天吃止痛藥可緩解有所不同。

3. 不孕機率增

子宮肌腺症有可能影響導致懷孕成功機率，肌腺症會讓胚胎著床不易，另外，子宮肌腺症可能會活化一系列的細胞及體液免疫反應，阻礙精子功能及胚胎發育。除此之外另有研究指出，有子宮肌腺瘤的女性流產機率會升高。

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子宮肌腺症治療方式多 可針對自身狀況與醫師討論

子宮肌腺症的治療，會根據病人的年紀、子宮肌腺症嚴重程度、是否需保留生育能力而有不同的考量和選擇。若症狀程度嚴重且病人已無生育需求，則考慮手術治療，標準手術治療方式為子宮切除，同時這也是確診子宮肌腺症的方式，依開刀方式可分為傳統剖腹式子宮切除、經陰道式子宮切除、腹腔鏡輔助子宮切除和達文西機械手臂手術。其他保守緩解症狀的手術方式包括子宮內膜電燒破壞術、以及子宮肌腺症減積切除手術等。各種治療方式都有其優缺點，須針對病人狀況及需求作選擇。

藥物治療方面，子宮肌腺症的藥物治療大多為賀爾蒙的調控治療，可以減緩症狀，如口服避孕藥、高劑量黃體素、子宮內投藥系統（levonorgestrel-releasing intrauterine device）、雄性素、性腺激素釋放促進劑（GnRH agonist，或俗稱的停經針）、及非類固醇消炎止痛藥（NSAID）等。其他替代治療方法還包括子宮肌肉燒灼治療、子宮動脈栓塞術、及高能聚焦超音波（High-intensity focused ultrasound）等。在面對患有子宮肌腺症的不孕婦女時，醫師會須提供各種治療方式，與患者討論後，選擇最適合的個人化治療。

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除積極治療外飲食也需注意 30歲以上建議每年子宮抹片檢查

飲食方面，有子宮肌腺症的女性，建議少吃油炸、辛辣、紅肉及內臟組織，因會增加身體發炎情形；其次，不建議使用補品，以免活化肌腺瘤組織，尤其具活血功能的藥材應避免；另避免食用含雌激素的食物，如山藥、豆漿、蜂王乳等。建議可補充抗氧化食物，像是香蕉、可可、深綠色蔬菜等，有助緩解不適。

最後張伊醫師叮嚀女性朋友，多注意生理期時間與症狀，如有異常，別害怕看婦產科，所有疾病都是及早治療效果較好。30歲以上每年最好做子宮頸抹片，同時做超音波檢查，以便早期偵測到疾病發生。

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