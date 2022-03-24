有種情緒勒索叫：我是為你好！尊重伴侶需求　並非借愛之名去控制

你是否遭遇過身邊人明明嘴上說著「都是為你好」，實際作為卻完全不是自己想要、卻又無法拒絕的時刻？也許，你正在身處他人的「情緒勒索」中而不自知。



情緒勒索一詞為知名心理學家 Susan Forward, Ph.D. （蘇珊‧佛沃）在《情緒勒索》書中提出的概念，常見於親子、伴侶、朋友等人際關係中。情緒勒索者經常在有意或無意中，利用讓對方產生類似罪惡感、挫敗感等負面情緒的「勒索」手段，借以要脅、施壓被勒索者去達成某些項目，而被勒索者為了減緩心中不舒適的感受，便會順從勒索者的指令，以消除心中負面情緒，久而久之便造成關係之間的不健康循環。

愛怎麼會變成一場勒索？

諷刺的是，情緒勒索這樣如此令人難受的不尋常對待，卻經常只發生在相當重要的關係中，為什麼愛會變成一場情緒勒索？編輯認為，這正是因為對方是自己的「重要他人」，因此會在乎對方的需求、怎樣的舉動能滿足對方，而掉入被勒索的循環中。但難道，勒索者不在乎被勒索者的感受，只一味想透過傷害、要求被勒索者嗎來達成目的嗎？

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愛是愛，不是情緒勒索

其實，經常會發現情緒勒索者並非有意識地進行「情緒勒索」行為，只是在面對自身需求時，這類人習慣用這種方式——打著愛的名義來控制你，好達成目的。

然而，謹記任何事都是「一個巴掌拍不響」，勒索與被勒索之間總要有兩個相對的身分，勒索的條件才會成立，倘若你不接受對方的勒索，他又如何勒索得到你？這麼說也許不公平，但有些不健康的關係若選擇隱忍而不斬斷，遲早會陷自身於泥沼中，愈進愈深。

拒絕情緒勒索，也許可以先從改善腦中不該有出現罪惡感開始，當清楚知道被什麼樣的方式對待是最好的，下一步，就要勇敢抽離那些讓自身感覺最不好的，告訴自己「愛是尊重，不是情緒勒索」，別讓你的壞情緒成為被他人控制的手段。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】