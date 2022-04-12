5子之母為一家7口勞碌半生　踏花甲之年終創自家服裝品牌實現夢想

「我們的媽媽不僅僅是媽媽，她還是她自己。」Khimwong.co是黃彩琴5個兒女替自己創立的馬來西亞服裝設計品牌。創牌的最大宗旨，二女兒李鳳晶說：「去年9月頭，媽媽因為膽石，入院動小手術。」雖然是小手術，可是她說，風險還是很高，畢竟她（媽媽）年紀不小。「媽媽出院後，我們鼓勵、說服她去做她真正想做的事，那些不是為我們，而是為自己做的事。」



說的也是，很多女人大半輩子都選擇為別人而活，為孩子、為丈夫，更把自己的快樂、幸福建立在丈夫、孩子身上，彷彿只要他們快樂，自己就會快樂，早就忘記了「自我」這個東西，哪怕有一天被漸漸喚醒，也會覺得自己已經老了，還談什麼夢想。就這樣，這一輩子就過去了。

黃媽媽大半世為生計勞碌，到了花甲之年終找回自己勇敢追夢！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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婚後：全日打理家務顧小孩

今年60歲的黃彩琴從小就愛打扮、愛設計，雖然在她那個年代，沒有所謂的服裝設計系，但她笑說，自己花了幾十塊到裁縫店學習基本裁剪功夫。「當了6年的裁縫師，直到遇到男朋友。拍拖、結婚，婚後就沒有做了，因為要照顧5名兒女。」

不過她也並非是全職家庭主婦，為了幫補家用，她當起了保姆，幫忙代顧孩子。「我代顧3個孩子，加上自己的5個，一共就是8個。」她回憶說道，那時候每天的生活就是打理家務、顧孩子， 24小時都是待在家裏。

13年前，因為丈夫不幸中風，她除了要照顧孩子，更需要兼顧丈夫的起居飲食。「當下生存最重要，根本不可能談夢想。」至於當時為什麼不選擇當裁縫師維持生計，她說：「做設計需要一個平靜、冷靜的環境，當時的生活根本無法靜下來好好思考。」

一個女人要揹負一家7口的生活負擔、照顧丈夫、孩子的責任，說不辛苦也是騙人的，但她說：「煎熬的日子總算過去了，現在的我很快樂。」雖然隔著熒幕，但能感受到黃彩琴樂觀的個性。「我是一個可以玩很顛的人。」因為她認為，無論如何，生活都是要過，如果可以快樂，為什麼要悲傷？

10年前，丈夫離世，留下她和5名兒女。「當時最小的兒子才讀小學。」辛苦了10年，孩子們終於長大成人，最大的兒子已經34歲，最小女兒21歲。

「其實在疫情爆發之前，我還是有幫忙代顧孩子，但主要不是為了賺錢，而是消磨時間。」孩子們都長大了，各有各的生活，因為和社會脱節了超過30年，生活圈子不大。「不找點事情做，每天都過得渾渾噩噩的。」這時在旁的小女兒李晴宇說，「疫情爆發後，為了減少接觸，很多家長都會盡量把孩子送到保姆家，這讓母親開始『失業』。」她打趣說道，母親「失業」後，每天在家除了吃，就是煮；煮了又吃，一直在循環。

「我們創辦Khimwong.co就是希望讓媽媽覺得每一天都是值得期待，都是創造無限可能的一天。只要她能樂在其中，我們的目的已經達成。」二女兒李鳳晶說道。訪問結束後，她更給記者發了一個短訊說道：「真的感謝你的時間和採訪，因為一直以來，能聽她說話的人只有我們。她的生活圈子不大，我們的親戚也不多，所以對於今天的採訪，讓她可以分享自己的故事，她真的很開心。」

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創建自己的第二人生

年屆半百，很多人都會選擇退休，但黃彩琴卻重新找回自己內在的熱情和天賦，創造自己的第二人生。放下剪刀超過30年，當把剪刀重拿在手上時，黃彩琴說：「一開始覺得很生疏，但慢慢感覺就回來了。」

不過她說，時隔30年，很多裁縫工具都變了，包括針車的大小。「以前針車很大台，但現在小小一台。」Khimwong.co旗下系列採用簡單、舒服風格，作為品牌的首席設計師，黃彩琴認為：「太多複雜設計的服飾一般都不耐看，而且也不是每個場合適合穿。」至於設計靈感來源，她說：「一般都會先去選布，然後再根據布的質感做出合適的設計。」

雖然她是「老人家」，但做出來的設計卻適合各個年齡，皆因她會和兒女一起談論服裝的設計方向。「問一下他們，現在年輕人喜歡穿些什麼？」不過她笑說，不能理解為什麼時下年輕人會喜歡穿加大碼衣服（oversize）。「以前我的年代流行合身設計，現在的人喜歡穿大大件的，很可愛！」

對於孩子們為自己創立品牌，黃彩琴說：「剛開始的時候，我很擔心，叫他們（孩子）不要做那麼大。」因為她說，自己只有一雙手，擔心做不過來。不過李鳳晶說，品牌創立的目的主要是希望給母親人生目標，而不是壓力，所以每個款式的數量都相當有限。黃彩琴透露，一個設計一般需要花費2天的時間才能完成，至於會否覺得操勞，她則說：「因為是自己喜歡做的事，所以不會覺得累或辛苦，反而感到開心。尤其是看到大家穿在身上漂亮、展現自信的那一刻。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：60歲開啟第二人生 5子女鼓勵母親創設服裝品牌】