女士脫髮治療｜多囊性卵巢症致不孕、脫髮 中醫針藥並施療效顯著

周杰倫太太昆凌過去曾患上多囊性卵巢症導致不易受孕，經過多番調養後，早前終於成功懷上第三胎！說到多囊性卵巢症，大多女性都會立即聯想到經期失調、毛髮增多，或是難以受孕，甚至不孕等，但中醫認為它與脫髮也有莫大關係，當處理此病或一些常見都市女性疾病時再同步進行脫髮治療，相對來說比較複雜，以致不少患者在治療中期便萌生放棄念頭。到底醫學界有哪些方案能根治病灶？



昆凌成功治療多囊性卵巢症候群，早前順利懷孕，喜迎第三胎。（圖片：IG@jaychou）

「多囊性卵巢症」與「甲亢」病因大同小異致脫髮

要知道多囊性卵巢症為何引致脫髮，需先了解其發病機理。德善醫療集團旗下之德善健髮的註冊中醫師陳宇傑解釋，多囊性卵巢症與內分泌代謝功能紊亂有關，主要是由於雄激素過多、胰島素阻抗、腎上腺功能異常所致。「此病多發於18至44歲女性，而痰濕型體質人士如果飲食不節制，亦會增加患上此病的機會。」患者會出現月經稀發或閉經、體毛增多、不孕等其他症狀，而且50%的患者更會有肥胖問題。

陳醫師又指，另一都市女性的常見疾病——甲狀腺功能失調，與多囊性卵巢症同樣屬於內分泌功能失調。甲狀腺功能失調則分為甲狀腺功能亢進症（俗稱「甲亢」）和甲狀腺功能減退症（俗稱「甲減」）兩類。「甲亢」是由於甲狀腺素分泌增多，造成全身代謝亢進；而「甲減」是由於甲狀腺激素分泌減少或效能不足，導致全身代謝減低。雖然兩者均有機會造成脫髮，但中醫師指情況更常見於「甲減」。

先天腎氣不足、後天脾胃失養、氣血兩虛者容易患上俗稱「甲減」的甲狀腺功能減退症，中醫指甲減會令脫髮問題出現。（圖片：freepik）

導致脫髮主因複雜 中醫觀察臨床表現判別病症

脫髮治療需要先了解背後真正成因，陳醫師認為，脫髮成因複雜且容易誤診，一個患者可能同時存在多個脫髮病因，「中醫診症講求審證求因，因此會透過觀察患者的不同臨床表現，鑒別出觸發脫髮問題的背後原因，再進行體質調理及脫髮治療。」

多囊性卵巢症和甲狀腺功能失調均會造成女性脫髮，而這兩種疾病所導致的脫髮由中醫介入均能有效治癒。（圖片：google）

中醫認為多囊性卵巢症導致脫髮的主因，是由於患者陰陽失調，體內的雄激素過多而引起的一連串變化所致。女性雄激素正常值一般認為是14-80ng/DL之間，如高於此標準值可能存在雄激素過多，繼而代謝成二氫睪酮（DHT），會加速頭髮的生長週期，使頭髮脫落。「根據臨床案例，中醫認為患者的脫髮問題通常出現於額頭頂部，主要是頭髮前緣及額頭兩側的髮際向後退，即常見於男士的M字額。」不過，陳醫師提到約80%患者會同樣出現體毛過多問題，他解釋這個情況也是由於雄激素分泌過多，因此患者會同時面對身體部位多毛，但卻持續脫髮的情況。

至於「甲減」引起脫髮的主因則是腎陽不足，逐漸影響全身臟腑功能，導致氣血不足，肝失所養。陳醫師指「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」，因此當腎和肝功能異常時，頭髮便會失去陽氣和陰血的滋養，未能正常生長而進入休止期，久而久之便會造成脫髮。

對於脫髮，中醫會透過觀察患者的不同臨床表現，辨別出誘發脫髮的病因再作治療。（圖片：Shutterstock）

中醫治療一石二鳥 脫髮、多囊性卵巢症皆治癒

所謂「治病求本」，與一般脫髮治療不同，對於由兩症引致的脫髮，中醫以治療原發病為原則，即是透過調節內分泌功能紊亂，先治療疾病本身，連帶產生脫髮治療效果。陳醫師指，治療多囊性卵巢症需要針藥並施，「透過內服中藥配合針灸，整體調節並治療由此症所引致的各種問題，包括脫髮。」至於「甲減」一般以內服中藥為主，「而對於情況較嚴重的脫髮，中醫會配合針灸或梅花針，促進局部頭髮生長。」

相比坊間一般的脫髮治療，德善健髮採用的方法更人性化，更具針對性，以漸進方式，配合患者所需，由內到外改善患者的整體身體狀況。陳醫師分享一個「多囊性卵巢症」成功個案——現時從事教育行業的李小姐，自18歲便開始有月經不調的問題，更出現脫髮症狀，雖曾多番向西醫求診，但病情一直沒有改善，她亦嘗試過各種脫髮治療方法，但都沒有成效，幾乎決定放棄；及至結婚後，她與先生都渴望有小朋友，卻一直飽受不孕問題的困擾。

後來李小姐向陳醫師求診，經過綜合診斷分析之後，判斷出她患有多囊性卵巢症。醫師透過處方口服和外敷中藥，再以針灸等理療，全面改善李小姐的體質，助她揮別多囊性卵巢症，同時進行中醫藥脫髮治療。療程分為「治療期」、「穩定期」及「鞏固期」，治療期為6個月，穩定期及鞏固期約3個月，整個療程主要透過中藥外敷，再配合梅花針和微針來改善氣血循環，加速生髮進度，最終她只花了數個月便成功懷孕，連髮量也增加了不少。

（左圖）李小姐長年飽受脫髪及不孕問題困擾，經中醫診症後，判斷她患有多囊性卵巢症。（右圖）經過約半年的治療後，脫髮問題已明顯改善，更完全治癒多囊性卵巢症，成功懷孕。（圖片：受訪者提供）

患者宜注意部分西藥含副作用 從日常飲食保養做起

中醫脫髮治療成效顯著，但陳醫師提醒除服藥外，患者亦應在飲食上多加注意。「多囊性卵巢症多屬痰濕阻滯，患者應減少進食過甜或肥膩之品，以免攝取過多糖和脂肪；而『甲減』多屬脾腎兩虛、氣血不足，應避免進食寒涼或肥膩的食物，以免影響吸收，可適當選用雞蛋、牛肉、羊肉、雞肉、魚類、龍眼肉、紅棗、蓮子等食材，有助增強氣血。」

中醫脫髮治療成效顯著，患者亦應在飲食上多加注意，例如多囊性卵巢症患者多屬痰濕阻滯，應減少進食過甜或肥膩之品。（圖片：jueshifan）

另外，陳醫師又提到， Metformin或Pioglitazone這兩種藥物都可以令部分患者的月經周期和排卵得到改善，但這兩種藥物均有副作用，例如Metformin會令腸道不適，引致嘔心、反胃、腹瀉等，亦有機會造成乳酸中毒；而 Pioglitazone 則會引起水腫和體重上升，並有一定的肝毒性，患者服用時需注意。至於這兩種藥物是否對治療脫髮有效，則未有明確證據。他建議，如同時有月經稀發或閉經、體毛增多、脫髮等多囊性卵巢症及『甲減』表徵，不應自行亂服藥物或偏方，而應盡快尋求註冊中西醫治療，以免耽誤病情。

了解更多：https://bit.ly/34PAzw0

香港中文大學中醫學理學碩士

香港中文大學中醫學學士

【臨床專長】

心腦血管科、內科、痛症科、情志養生科、内分泌及糖尿科、老人科